Самые могущественные и богатые люди в истории

Когда ищешь ответ на вопрос «кто является самым богатым человеком всех времен», сразу приходят в голову Билл Гейтс или Уоррен Баффет. Хотя эти люди чрезвычайно богаты, они далеки от «десятки» самых богатых людей в истории, которые владели просто легендарными состояниями и имели невероятные возможности. О них и пойдёт речь в сегодняшнем обзоре.

10. Корнелиус Вандербильт





В пересчете на современные цены: ~165 миллиардов долларов

Родился будущий американский бизнесмен в семье обедневшего фермера и лодочника в мае 1794 года. История Корнелиуса Вандербильта это прекрасный пример подтверждения пословицы «из грязи да в князи». В возрасте 11 лет Вандербильт бросил школу, чтобы работать на паромной переправе. Согласно легендам, к 16 годам Вандербильт уже владел двумя собственными парусными грузовыми судами.

К 18 годам он заключил контракт с правительством Соединенных Штатов на поставку припасов для армии во время англо-американской войны 1812 года. К концу войны он изучал искусство судостроения и уже владел небольшим флотом из лодок, а также оборотным капиталом в 10 000 долларов. В течение следующего десятилетия Вандербильт захватил монополию над трафиком реки Гудзон благодаря своим роскошным кораблям и дешевым тарифам.

Далее он расширил свою транспортную компанию на Нью-Йорк, Провиденс и Бостон, где приобрел железную дорогу. К 1846 году Вандербильт был миллионером, а к 1863 году он уже владел железнодорожными перевозками в Нью-Йорке и Гарлеме, позже полностью выкупив Нью-Йоркскую Центральную железную дорогу и впервые в истории наладив ж/д сообщение между Нью-Йорком и Чикаго.

В 1877 году, в возрасте 83 лет Вандербильт скончался из-за осложнений со здоровьем. На сегодняшний день его состояние составляло бы (в пересчете по современным ценам) почти 165 млрд долларов.

9. Василий II





В пересчете на современные цены: ~168 миллиардов долларов

Василий II (он же Василий Болгаробойца) был византийским императором в течение 49 лет. Будучи сыном императора Романа II, он был коронован в качестве соправителя в 960 году нашей эры. Когда Василий II пришел к власти, его основное внимание было сосредоточено на расширении императорской власти как дома, так и за рубежом.

Он отправил войска по всей Малой Азии и в конечном счете расширил Византию до наибольшего за пять столетий размера. Хотя состояние Василия превысило 168 миллиардов долларов в сегодняшних ценах, у него не было наследника. После его смерти Византийская империя распалась в течение полувека.

8. Марк Лициний Красс





В пересчете на современные цены: ~170 миллиардов долларов

Марк Лициний Красс был римским полководцем и политиком, который не только преобразовал Римскую республику в Римскую империю, но также накопил довольно большое состояние в течение своей жизни. Богатый сенатор Красс воспитывался с детства как аристократ. Позже он женился на жене своего покойного брата, который обеспечил союз между Суллой и Римом. Именно в это время Красс начал сколачивать свое состояние.

Он скупал дома и имущество граждан Суллаы за бесценок, а затем перепродавал их с большой прибылью. Он также занимался перепродажей рабов и наладил работу семейных серебряных рудников. Под конец своей жизни в 53 г. до н. э. Красс владел состоянием почти в 170 млрд долларов (по современным ценам).

7. Генри Форд





В пересчете на современные цены: ~186 миллиардов долларов

Известный как главный промышленник Америки, Генри Форд коренным образом преобразовал производство автомобилей и практически произвел промышленную революцию в Америке. Родился Форд 30 июля 1863 года на ферме своей семьи в графстве Уэйн, штат Мичиган. С самого детства Генри интересовался механикой. Когда ему было всего 13 лет, отец подарил ему карманные часы. Любопытный мальчик разобрал их на части и быстро собрал их назад.

В возрасте 16 лет Форд пошел работать учеником машиниста в Детройте, где научился обслуживать паровые двигатели и обучился бухгалтерскому учету. В 1891 году «Электрическая компания Эдисона» предложила ему должность инженера. Всего два года спустя Форд был уже главным инженером этой компании.

В 1896 году он закончил чертежи безлошадного транспортного средства и основал Ford Motor Company, вскоре представив миру знаменитую «Модель Т». Генри Форд умер от кровоизлияния в мозг 7 апреля 1947 г., владея состоянием, эквивалентным примерно 186 млрд долларов.

6. Эндрю Меллон





В пересчете на современные цены: ~188 миллиардов долларов

В 1880-е годы Эндрю Меллон казался всем мастером на все руки. Он был бизнесменом, банкиром, промышленником, меценатом, коллекционером произведений искусства и министром финансов США. Меллон родился 24 марта 1855 года в Питтсбурге. В 20 лет он начал работать в банковской фирме своего отца T. Mellon & Sons, а стал ее полноправным владельцем в 1882 году.

Фирма постоянно продолжала увеличиваться в размерах и прибыльности. В конце концов, он начал предоставлять капитал крупным корпорациям. К началу 1920-х годов Меллон уже был одним из самых богатых людей в Соединенных Штатах, владея 188 миллиардами долларов (в пересчете на современные цены).

5. Осман Али Хан, Асаф Джах VII





В пересчете на современные цены: ~230 миллиардов долларов

Осман Али Хан родился 6 апреля 1886 года в штате Андхра — Прадеш, Индия. В 1911 году он стал преемником своего отца на должности низама (правителя) княжества Хайдарабад. Во время своего 37-летнего правления в качестве низама, Осман сделал очень многое для своей страны, поспособствовав развитию электричества, железных и автомобильных дорог, воздушного сообщения и ирригационных систем.

Осман также пожертвовал огромное количество денег учебным заведениям. К тому времени, когда он скончался в 1967 году, у него было семь жен, 42 наложницы и состояние суммой почти 230 млрд долларов.

4. Уильям Генри Вандербильт





В пересчете на современные цены: ~239 миллиардов долларов

Уильям Вандербильт родился 8 мая 1821 года в Брауншвейге, штат Нью-Джерси и был одним из 13 детей Корнелиуса Вандербильта, одного из самых импозантных промышленников в мире. Отец считал его некомпетентным в финансовых вопросах и отправил на ферму на острове Стейтен. Сразу же Уильям сумел повысить прибыльность фермы и эти действия не остались незамеченными его отцом: в 1840-е годы отец отправил его реорганизовать ж/д бизнес Long Island Rail Road.

Уильям вновь сумел превратить убыточный бизнес в очень успешное предприятие. В 1877 году, когда Корнелиус Вандербильт умер, Уильям встал во главе его компании. Всего через восемь лет после смерти своего отца умер и сам Уильям Вандербильт. Невероятно, но за столь короткое время в качестве президента компании он удвоил состояние своей семьи от 100 млн долларов до невероятных 200 млн долларов. Сегодня же в пересчете Вандербильт «стоил» бы колоссальные 239 млрд долларов.

3. Николай II





В пересчете на современные цены: ~300 миллиардов долларов

Николай II родился 6 мая 1868 года и был последним императором Всероссийским. Когда его отец умер в 1894 году, Николай унаследовал российский престол и вскоре женился на принцессе Виктории Алисе Елене Луизе Беатрисе Гессен-Дармштадтской.

Вскоре у них появились дети, но семейное счастье было недолгим. В 1917 году случилась Февральская революция и Николай был свергнут, а всю его семью расстреляли большевики. Перед смертью состояние монарха составляло около 900 млн долларов, что эквивалентно современным 300 миллиардам.

2. Эндрю Карнеги





В пересчете на современные цены: ~310 миллиардов долларов

Известный промышленник и стальной магнат Эндрю Карнеги был одним из богатейших бизнесменов 19 века. Он родился 25 ноября 1835 года в городе Данфермлайн, Шотландия. В 1848 году его семья перебралась в Америку и в конце концов обосновалась в Пенсильвании. В 1853 году Карнеги устроился на работу на железной дороги Пенсильвании в должности телеграфиста, а позже и помощника руководителя компании Томаса Скотта.

Во время этой работы Карнеги приобрел обширный опыт о данной отрасли и о бизнесе в целом. В 1865 году он ушел из железнодорожного бизнеса, чтобы сосредоточиться на других отраслях, а к 1889 году Карнеги создал крупнейшую производственную компанию в мире — Carnegie Steel Corporation. В 1901 году Карнеги продал свой бизнес United States Steel Corporation за более чем 200 млн долларов, что на современном рынке приравнивается примерно к 310 млрд долларов.

1. Джон Д. Рокфеллер





В пересчете на современные цены: ~340 миллиардов долларов

Джона Д. Рокфеллера часто называют «отцом нефтяного мира». Родился нефтяной магнат в 1839 году, и в конце концов стал не только основателем Standard Oil Company, но одним из самых богатых людей в мире. В возрасте 16 лет Рокфеллер пошел на работу бухгалтером в Hewitt & Tuttle.

В возрасте 20 лет Рокфеллер уже работал со своим деловым партнером в качестве трейдера. Продавая сено, мясо, зерно и другие товары, компания заработала почти 450 000 долларов к концу первого года. В 1863 году магнат открыл первый нефтеперерабатывающий завод, который к 1868 году стал самым большим в мире.

В 1870 году Рокфеллер создал знаменитую компанию Standard Oil, которая сразу же стала процветающей. Когда Рокфеллер скончался в 1937 году, его активы составляли 1,5 процента совокупного экономического производства Америки. Сегодня это было бы примерно 340 миллиардов долларов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2500059418877495802/

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