Кому на Руси жилось еще хуже, чем крепостным?

История, как известно, развивается по спирали, и крепостное право, накрывшее нас с головой в XVII веке, на самом деле было более гуманным типом владения людьми, нежели предшествующие. Речь не только о полном рабстве, которое у славян всё-таки не достигало таких уродливых форм, как, например, в древнем Риме, но и о целом ряде переходных вариантов.

Кадр из фильма "Вольная грамота"

Самые бесправные люди земли Русской

Источников по социально-экономическим отношениям у древних славян сохранилось немного. Это, в первую очередь, «Русская правда» в редакциях Ярослава Мудрого, его детей и Владимира Мономаха, а также отчасти «Повесть временных лет» и разрозненные берестяные грамоты, найденные, главным образом, в Великом Новгороде.

По этим материалам (а также иностранным источникам) историки приходят к выводу, что ниже всего на социальной лестнице во второй половине первого тысячелетия у древних славян стояла так называемая челядь. Их принципиальное отличие от холопов заключалось в том, каким путём человек оказался в таком тяжёлом положении.

Челядином становился пленник, которого пригнали из чужой земли. Как захваченный на войне трофей, он априори не имел никаких прав и полностью принадлежал своему господину. А вот холопом становились свои же соплеменники, по той или иной причине вынужденные расстаться со своей свободой. Впрочем, уже ко времени написания «Правды Ярославичей» граница между этими двумя низшими группами населения окончательно размылась.

В первых русских сборниках законов чётко видно, что холопы и челядь, говоря современным юридическим языком, являются объектами, а не субъектами права, то есть полностью лишены возможности как-то влиять на ситуацию в правовом поле. Если крепостные крестьяне даже в самые тяжёлые для них времена сохраняли ряд опций по улучшению своего положения, в том числе жаловаться местным чиновникам на несправедливость хозяев, то у холопов не было ничего – фактически, они были таким же «говорящим орудием», как древнеримские рабы. Даже убийство такого человека своим владельцем не содержало «состава преступления», равно как сейчас поломка собственной лопаты или граблей.

Кадр из фильма "Крепостная"

Если холопа убивал тот, кто не являлся его хозяином, то всегда выяснялось, были ли у свободного основания, чтобы так поступить. При выявлении хоть мало-мальской причины считалось, что покойник сам заслужил смерть и разговаривать тут вообще не о чем. Если же убийство признавалось безосновательным, то совершивший его должен был заплатить хозяину холопа штраф «за порчу имущества». А уж воровать или насильничать над холопками можно было совершенно свободно – даже права защищать свою жизнь или честь у таких людей не было.

Как попадали в холопы и можно ли было вырваться из этого состояния?

Военный путь долгое время оставался главенствующим, даже когда челядь уже не выделяли из общего состава низшего сословия. В XII - начале XIII века русские князья уже давно не ввязывались в конфликты со своими зарубежными соседями (кроме половцев), но пленников было всё также много. Виной тому постоянные усобицы между претендентами на Киев и другие лакомые земли Руси.

Однако попасть в холопы можно было не только в качестве военного трофея, существовало ещё несколько способов. Так, например, человек мог продать себя или своих детей в холопы. Это, конечно, было последнее средство, к которому прибегали только в крайнем случае, когда вопрос стоял между свободой и смертью от голода.

Кадр из фильма "Вольная грамота"

Были, правда, и менее драматичные истории. Холопом мужчину делала женитьба на девушке из этого состояния. Любовь, как известно, зла, так что подобное периодически случалось. Дети от такого брака, естественно, тоже становились холопами, и грустная цепочка тянулась дальше вглубь веков.

Ещё один способ оказаться холопом – взять в долг и не суметь отдать вовремя и с процентами. Схема подозрительно напоминает принцип работы нынешних микрофинансовых организаций. Ростовщики накручивали бешеные проценты на свои деньги, совершенно не заботясь о том, сможет ли заёмщик расплатиться, ведь они в любом случае были в выигрыше. Такая ситуация даже спровоцировала киевское восстание 1113 года и вынудила Владимира Мономаха ограничить проценты.

Оказывались холопами и люди, нанимавшиеся к кому-либо работать по договору («ряду») и нарушавшие его условия. Впрочем, если они честно всё выполняли или возвращали взятый аванс, то могли сохранить свободу. Вернуть же её, уже став холопом, было чрезвычайно сложно.

В первую очередь, это зависело даже не от нажитого богатства, а от доброй воли хозяина. Он мог предложить человеку выкупить свою свободу, но мог и не предлагать, а просто отбирал всё имущество своего холопа. Причём закон, в данном случае, оставался на стороне владельца, так что случаи освобождения были чрезвычайно редки.

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