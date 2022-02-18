Хищные божьи коровки и другие факты о жуках

Жук-Гитлер, жук с «прической тролля» и жук, которого термиты «носят на руках» — в нашей подборке интересных фактов о жуках.

Божьи коровки — хищники

Среди них нередко встречаются каннибалы, поедающие детёнышей, едва вылупившихся из яйца.

ФОТО: FABIO GRANDIS / PIXABAY

Жук вида Eocorythoderus incredibilis пахнет личинкой термита, поэтому термиты приносят таких жуков к себе «домой», подсаживают к другим личинкам и кормят

Что интересно, на теле у жука даже есть специальный вырост-«ручка», чтобы термитам было удобнее их таскать.

Eocorythoderus incredibilis

Водяной жук вида Regimbartia attenuate не умирает после того, как его съели

Будучи проглоченным лягушкой, водяной жук вида Regimbartia attenuate не умирает в её желудочно-кишечной системе. Он может дышать при помощи специальных воздушных карманов по бокам тела, а его хитиновый панцирь достаточно прочен, чтобы выдержать воздействие желудочной кислоты. Жук спокойно проделывает путь по кишечнику, занимающий от 10 минут до 6 часов, и выходит наружу невредимым.

Regimbartia attenuate

В 2012 году учёные обнаружили новый вид насекомого. Этот жучок размером всего 5 мм и носит шикарную «причёску тролля»

Жук, названный в честь Гитлера, чуть не вымер из-за фашистов

Жук Anophthalmus hitleri, названный в 1933 году в честь Адольфа Гитлера, долгое время находился на грани исчезновения из-за его популярности у правых экстремистов и неонацистов, желавших иметь в своей коллекции единственный в мире живой объект, названный в честь их кумира.

Anophthalmus hitleri Anophthalmus hitleri

Что такое «книжный червь»

«Книжный червь» — это общее название насекомых, способных поедать книги. Чаще всего бумагу и переплёты прогрызают личинки различных видов, включая жуков, моль и тараканов. Некоторые из них внешне напоминают червяков, из чего, вероятно, и произошло название.

Светлячки светятся по-разному

Светлячки светятся по-разному, в зависимости от того, к какому виду принадлежат: некоторые вспыхивают всего один раз, другие производят серию вспышек, третьи, светясь, летают по специфической J-образной траектории, четвёртые трясут брюшком, из-за чего кажется, что они мигают. По характерному мерцанию светлячков учёные могут определить, сколько видов обитает на данной территории.

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