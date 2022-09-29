Самые странные вещи, упавшие с неба

Вы не поверите, что только не падает с неба по всему миру!
Промокнуть под ливнем — это одно, но представьте, что сверху на вас "льются" тысячи дёргающихся рыб!
Если вам кажется, что это жутко, то как вам целая элитная армия пауков?..
Это кошмарный сон наяву.
Лучше спрячьтесь в укрытие, пока мы исследуем десять самых странных вещей, упавших с неба.
10. Падающая рыба
фото: thefactsite.com
Для большинства людей по всему миру мысль о том, что рыба может падать с неба, является довольно странной. Однако в некоторых странах это довольно привычное явление.
Настолько, что в Мексике у него есть специальное название — "lluvia de peces", что в переводе с испанского означает "рыбный дождь".
Так что же является причиной такого странного явления?
Хотя существует несколько различных теорий того, почему так происходит, наиболее вероятным объяснением является водяной смерч.
По сути, это торнадо, которое формируется над водной поверхностью. Оно всасывает из водоёмов рыбу, а затем ветер уносит атмосферный вихрь в сторону суши, где рыба в конечном итоге падает дождём.
В некоторых местах, таких как Гондурас, местное население празднует эти события, приветствуя дары бесплатной еды и устраивая по этому поводу большие рыбные торжества.
9. Летающие лягушки
фото: thefactsite.com
Подобно рыбам, лягушки также могут попасть в водяной смерч, и существует множество сообщений — как древних, так и современных, — о лягушках, падающих с неба.
Помимо очевидного библейского примера, древнегреческий философ Гераклид Лемб писал о таком количестве лягушек, падающих с неба, что "дома и дороги были полны ими"!
В 2005 году в Сербии во время грозы с неба посыпались тысячи крошечных лягушек.
Самое удивительное, что сербские лягушки пережили это падение и, как сообщается, после приземления подпрыгивали и скакали прочь.
8. Кровь… или нет?
фото: thefactsite.com
В 2014 году жители города Самора на северо-западе Испании проснулись и увидели поразительную картину. Ночью на их сонный город лился кровавый дождь, окрасив его в вызывающий ужас красный оттенок.
Жители Саморы сразу принялись выяснять, что же произошло. К своему шоку и ужасу они обнаружили, что сын сатаны восстал, неся с собой апокалиптический дождь из крови проклятых. Нет, подождите, этого никогда не было.
Это были водоросли.
Так и есть — старые добрые водоросли.
Микроводоросли, о которых идёт речь, не встречались в природе Испании — они попали в ловушку грозового облака, причинившего им вред, в результате чего они стали красными.
Затем облако вылило всё своё фальшивое кровавое содержимое на Самору, пока город спал, создав впечатление, что город покрыт кровью.
7. Конфетная буря
фото: thefactsite.com
Когда в 1987 году в округе Лейк, штат Калифорния, США, дважды пошёл дождь из конфет, местные жители испытали на себе, каково было бы жить на шоколадной фабрике Вилли Вонка.
Автор Лайман Л. Палмер (Lyman L. Palmer) описал случай, когда с неба на землю стали падать куски кристаллизованного сахара размером почти с четверть дюйма (0,63 см), как "очень необычное и любопытное явление".
Ну, что тут скажешь!
И, как и жители Гондураса с их рыбным дождём, местные жители округа Лейк получили огромное удовольствие от сладкого действа, сделав из конфетного дождя сироп!
6. Таинственное мясо
фото: thefactsite.com
3 марта 1876 года поле в округе Бат в штате Кентукки, США, залило непрерывным дождём из таинственного мяса.
"Кентуккский мясной дождь", как его стали называть, шёл всего несколько минут и озадачил многих, особенно двух мужчин, ставших очевидцами.
Эти двое мужчин не могли решить, было ли таинственное мясо бараниной или олениной, а другой человек сказал, что это была медвежатина... Никто не спросил того парня, откуда он знает, как выглядит медвежатина.
Позже аналитики предположили, что это мог быть вид цианобактерий, которые после дождя сгустились в мясистое желе. Другие думают, что это могло быть срыгнутое канюком мясо.
Хотя мы, возможно, никогда точно не узнаем, что это было, мы точно никогда не забудем "мясной дождь в Кентукки".
5. Моросящие пауки
фото: thefactsite.com
А теперь самый страшный кошмар наяву, с которым только могут столкнуться арахнофобы. И он станет ещё страшнее, когда вы узнаете, что на самом деле это не такая уж редкость.
В 2015 году в Австралии с неба посыпались тысячи паучков.
Неудивительно, что это произошло в Австралии, в стране природных ужасов: один австралиец сказал, что на его дом посыпалось так много паучков, что он стал похож на "заброшенный и захваченный пауками дом".
Это также случилось в Бразилии в 2019 году.
Причина подобного явления на самом деле увлекательна. Детёныши пауков, желая преодолеть большие расстояния, взбираются по деревьям вверх и плетут себе маленькие шёлковые парашюты.
А поскольку они крошечные и невесомые, а их шёлк легче, чем они сами, проходящий ветер подхватывает их, отправляя парить и планировать к своему новому дому.
Так что, если вы станете свидетелями падения паучков с неба, просто знайте, что они летят в свой новый дом.
4. Мячи для гольфа
фото: thefactsite.com
Для тех, кто живёт на "Аллее Торнадо" [неофициальный термин, обозначающий территории США, в которых наблюдается наибольшее количество торнадо — прим. перев.], огромные градины размером с мяч для гольфа, возможно, не будут такими уж странными.
Так что хорошо, что мы говорим о настоящих мячах для гольфа, а не о граде размером с них.
Так произошло в городе Пунта-Горда, штат Флорида, США, когда десятки мячей для гольфа падали с неба в 1969 году.
Сам инцидент достаточно странный, но что сделало его ещё более странным, так это то, что руководство ни одного из местных полей для гольфа не сообщало об украденных или пропавших мячах.
Какая самая лучшая идея относительно того, что явилось тому причиной? Правильно! Как вы уже, вероятно, догадались, водяной смерч над прудом у поля для гольфа поднял в воздух все попавшие туда мячи.
3. Деньги! Деньги! Деньги!
фото: thefactsite.com
По сравнению с таинственным мясом, паучками, рыбой и лягушками, этот дождь, должно быть, самый лучший из когда-либо шедших! И такое случалось неоднократно!
В 2015 году с неба на Эль-Кувейт, столицу Кувейта, в течение нескольких минут упали 2-3 миллиона дирхамов ОАЭ (это примерно 544-817 тысяч долларов США).
Люди останавливали свои автомобили, выбегали из них и принимались собирать всё, что могли, как будто они на съёмках какого-то фильма про неудавшееся ограбление казино.
В 2017 году в Индианаполисе один электрик заметил, как с крыши здания, где он работал, сдуло 200 долларов.
В обоих этих случаях так и не удалось обнаружить, откуда появились эти деньги.
Но кого это волнует?..
2. Варёные летучие мыши
фото: thefactsite.com
В январе 2018 года земная версия "Ящика Пандоры" подарила миру дождь из варёных летучих мышей в Австралии.
Это то, с чем пришлось столкнуться жителям Кэмпбеллтауна, когда жара подняла столбики термометров до 111,5 градуса по Фаренгейту (44,2 градуса по Цельсию) — это на 25,5 градуса по Фаренгейту выше, чем способны выносить местные виды летучих мышей.
Это привело к тому, что летучие мыши стали перегреваться до смерти и падать с деревьев.
Во время дождя из варёных летучих мышей в Кэмпбеллтауне было обнаружено более 200 мёртвых особей, упавших на землю в этом районе.
1. Космический мусор
фото: thefactsite.com
Из космоса на Землю падает много искусственного мусора, сошедшего со своей орбиты и кувыркающегося навстречу гравитационному притяжению нашей планеты.
По большей части, поскольку космический мусор при входе в атмосферу Земли распадается на довольно мелкие фрагменты, он обычно не представляет угрозы для людей.
Однако в марте 2018 года прототип китайской космического аппарата Тяньгун-1 упал в Тихий океан во время контролируемого входа в атмосферу Земли, произведя большой фурор.
Тем не менее, у людей всё ещё больше шансов выиграть в лотерею, чем быть убитыми падающим космическим мусором.
А вы знали об этом?
Англичанка Сара Ричардcон испытывает до 500 оргазмов в день. Причина этому – редкое заболевание Синдром постоянного сексуального возбуждения. Даже малейший раздражитель способен вызвать у Сары оргазм, что делает жизнь женщины невыносимой.
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