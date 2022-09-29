Самые странные вещи, упавшие с неба

Вы не поверите, что только не падает с неба по всему миру!

Промокнуть под ливнем — это одно, но представьте, что сверху на вас "льются" тысячи дёргающихся рыб!

Если вам кажется, что это жутко, то как вам целая элитная армия пауков?..

Это кошмарный сон наяву.

Лучше спрячьтесь в укрытие, пока мы исследуем десять самых странных вещей, упавших с неба.

10. Падающая рыба

фото: thefactsite.com

Для большинства людей по всему миру мысль о том, что рыба может падать с неба, является довольно странной. Однако в некоторых странах это довольно привычное явление.

Настолько, что в Мексике у него есть специальное название — "lluvia de peces", что в переводе с испанского означает "рыбный дождь".

Так что же является причиной такого странного явления?

Хотя существует несколько различных теорий того, почему так происходит, наиболее вероятным объяснением является водяной смерч.

По сути, это торнадо, которое формируется над водной поверхностью. Оно всасывает из водоёмов рыбу, а затем ветер уносит атмосферный вихрь в сторону суши, где рыба в конечном итоге падает дождём.

В некоторых местах, таких как Гондурас, местное население празднует эти события, приветствуя дары бесплатной еды и устраивая по этому поводу большие рыбные торжества.

9. Летающие лягушки

фото: thefactsite.com

Подобно рыбам, лягушки также могут попасть в водяной смерч, и существует множество сообщений — как древних, так и современных, — о лягушках, падающих с неба.

Помимо очевидного библейского примера, древнегреческий философ Гераклид Лемб писал о таком количестве лягушек, падающих с неба, что "дома и дороги были полны ими"!

В 2005 году в Сербии во время грозы с неба посыпались тысячи крошечных лягушек.

Самое удивительное, что сербские лягушки пережили это падение и, как сообщается, после приземления подпрыгивали и скакали прочь.

8. Кровь… или нет?

фото: thefactsite.com

В 2014 году жители города Самора на северо-западе Испании проснулись и увидели поразительную картину. Ночью на их сонный город лился кровавый дождь, окрасив его в вызывающий ужас красный оттенок.

Жители Саморы сразу принялись выяснять, что же произошло. К своему шоку и ужасу они обнаружили, что сын сатаны восстал, неся с собой апокалиптический дождь из крови проклятых. Нет, подождите, этого никогда не было.

Это были водоросли.

Так и есть — старые добрые водоросли.

Микроводоросли, о которых идёт речь, не встречались в природе Испании — они попали в ловушку грозового облака, причинившего им вред, в результате чего они стали красными.

Затем облако вылило всё своё фальшивое кровавое содержимое на Самору, пока город спал, создав впечатление, что город покрыт кровью.