Мария Темрюковна: кем была самая жестокая жена Ивана Грозного

28 июля 1560 года умерла первая и самая любимая жена московского царя Ивана IV Анастасия Романовна Захарьина-Кошкина. Спустя год царь женился на кабардинской княжне Кученей, названной в крещении Марией.
Сватовство и свадьба
Сначала царь послал сватов в Польшу. Он хотел жениться на сестре польско-литовского короля Сигизмунда II Екатерине. Но король потребовал, в качестве условия, передачи Литве Смоленска, Пскова и Новгорода. Царь оскорбился и сменил вектор поиска.
Его агенты посетили Кавказ и доложили ему, что дочь князя пятигорских черкесов (кабардинцев) Темрюка славится своей красотой. Царь немедленно послал к Темрюку сватов. Тот долго не отпускал дочь, так как выход замуж за православного царя был связан с переменой веры, но в конце концов согласился. Впрочем, кабардинцы в те времена ещё не были ревностными мусульманами.
Кученей прибыла в Россию, где её видел Иван IV и высоко оценил её красоту. Можно сказать, распалился страстью. 20 июля 1561 года Кученей окрестили. А 21 августа того же года состоялось бракосочетание. Новую царицу России стали звать Марией Темрюковной.
Влияние на политику
Если Анастасию, первую жену Ивана Грозного, все современники считали исключительно добродетельной, приписывали ей в высшей степени благотворное воздействие на царя и даже все благие результаты первых лет правления Ивана IV, то их отношение к Марии Темрюковне было прямо противоположным.
Дело в том, что в 60-е годы XVI века царь всё чаще стал класть опалы на знатных людей и подвергать их казням. Наконец, в 1565 году он учредил Опричнину – террористическую диктатуру, направленную против отдельных боярских родов и против народа в целом. Всё это время Мария Темрюковна была рядом с царём. Наконец, в сентябре 1569 года она скончалась. Царь был убеждён, что её, как и его первую жену, отравили бояре. Анастасии, когда она умерла, было 28 или 30 лет, Марии – 23 или 24 года. Возможно, подозрения царя были не беспочвенными.
Современники приписывали крутую перемену в характере правления Ивана IV влиянию его черкесской жены, жестокой нравом. Но, справедливости ради, не было ли это чистым подозрением, внушённым её чужеземным происхождением? У царя случился нервный надлом, вызванный смертью его первой, любимой жены. Вторая жена так и не подарила ему детей (единственный их сын умер в двухмесячном возрасте). А современники приписали несчастной черкешенке, что это она, мол, «царя испортила». Обычное дело.
Почему Иван Грозный не женился на русской?
Вообще-то, мотивы второго брака Ивана Грозного остаются загадочными. Для своей первой женитьбы он велел собрать по всей Руси несколько сот красивейших девушек из знатных семейств, устроив своего рода «конкурс красоты», и выбрал из них Анастасию Романовну.
Совершенно очевидно, что причиной женитьбы на черкесской княжне была политика. Кабарда стала союзником Москвы в борьбе с Крымским ханством и просилась в подданство. Иван Грозный помогал князю Темрюку Идаровичу военной силой ещё в 1557 и 1560 годах. Так что будущий тесть уже был важным союзником Русского государства. Женясь на дочери кабардинского князя, Иван Грозный ещё теснее сплачивал имеющийся политический союз.
И всё-таки остаётся загадкой, почему он не устроил в этот раз смотр невест и не женился на русской. Ведь Темрюк гораздо больше нуждался в войсках Ивана Грозного, чем этот последний – в его дочери.
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