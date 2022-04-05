Мария Темрюковна: кем была самая жестокая жена Ивана Грозного

28 июля 1560 года умерла первая и самая любимая жена московского царя Ивана IV Анастасия Романовна Захарьина-Кошкина. Спустя год царь женился на кабардинской княжне Кученей, названной в крещении Марией.

Кадр из фильма "Царь"

Сватовство и свадьба

Сначала царь послал сватов в Польшу. Он хотел жениться на сестре польско-литовского короля Сигизмунда II Екатерине. Но король потребовал, в качестве условия, передачи Литве Смоленска, Пскова и Новгорода. Царь оскорбился и сменил вектор поиска.

Его агенты посетили Кавказ и доложили ему, что дочь князя пятигорских черкесов (кабардинцев) Темрюка славится своей красотой. Царь немедленно послал к Темрюку сватов. Тот долго не отпускал дочь, так как выход замуж за православного царя был связан с переменой веры, но в конце концов согласился. Впрочем, кабардинцы в те времена ещё не были ревностными мусульманами.

Кученей прибыла в Россию, где её видел Иван IV и высоко оценил её красоту. Можно сказать, распалился страстью. 20 июля 1561 года Кученей окрестили. А 21 августа того же года состоялось бракосочетание. Новую царицу России стали звать Марией Темрюковной.

Кадр из фильма "Царь"

Влияние на политику

Если Анастасию, первую жену Ивана Грозного, все современники считали исключительно добродетельной, приписывали ей в высшей степени благотворное воздействие на царя и даже все благие результаты первых лет правления Ивана IV, то их отношение к Марии Темрюковне было прямо противоположным.

Дело в том, что в 60-е годы XVI века царь всё чаще стал класть опалы на знатных людей и подвергать их казням. Наконец, в 1565 году он учредил Опричнину – террористическую диктатуру, направленную против отдельных боярских родов и против народа в целом. Всё это время Мария Темрюковна была рядом с царём. Наконец, в сентябре 1569 года она скончалась. Царь был убеждён, что её, как и его первую жену, отравили бояре. Анастасии, когда она умерла, было 28 или 30 лет, Марии – 23 или 24 года. Возможно, подозрения царя были не беспочвенными.

Кадр из фильма "Царь"

Современники приписывали крутую перемену в характере правления Ивана IV влиянию его черкесской жены, жестокой нравом. Но, справедливости ради, не было ли это чистым подозрением, внушённым её чужеземным происхождением? У царя случился нервный надлом, вызванный смертью его первой, любимой жены. Вторая жена так и не подарила ему детей (единственный их сын умер в двухмесячном возрасте). А современники приписали несчастной черкешенке, что это она, мол, «царя испортила». Обычное дело.

Почему Иван Грозный не женился на русской?

Вообще-то, мотивы второго брака Ивана Грозного остаются загадочными. Для своей первой женитьбы он велел собрать по всей Руси несколько сот красивейших девушек из знатных семейств, устроив своего рода «конкурс красоты», и выбрал из них Анастасию Романовну.

Кадр из сериала "Грозный"

Совершенно очевидно, что причиной женитьбы на черкесской княжне была политика. Кабарда стала союзником Москвы в борьбе с Крымским ханством и просилась в подданство. Иван Грозный помогал князю Темрюку Идаровичу военной силой ещё в 1557 и 1560 годах. Так что будущий тесть уже был важным союзником Русского государства. Женясь на дочери кабардинского князя, Иван Грозный ещё теснее сплачивал имеющийся политический союз.

И всё-таки остаётся загадкой, почему он не устроил в этот раз смотр невест и не женился на русской. Ведь Темрюк гораздо больше нуждался в войсках Ивана Грозного, чем этот последний – в его дочери.

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