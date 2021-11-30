Святая Варвара: в чем помогает?

В IV веке воссияла из далёкого города Илиополя (нынешняя Сирия) исповедница истинного учения церкви Христовой – великомученица Варвара, святая, день памяти которой православная церковь отмечает 17 декабря. Семнадцать столетий вдохновляет нас её образ, подавая пример истинной веры и любви к Богу. Молитва святой Варваре помогает огромному числу верующих. Что же мы знаем о ее земной жизни?

Дочь язычника Диоскора

В те времена, когда появилась на свет будущая святая, жители Илиополя, одного из крупнейших городов Месопотамии, утопали во мраке язычества. Рукотворным богам поклонялись и знатные горожане, и городская беднота. Среди наиболее состоятельных и уважаемых горожан был некий Диоскор. Щедро наградила его судьба. Были у него дома, виноградники и множество слуг. Одно только несчастье посетило его дом – умерла любимая жена Диоскора. Он глубоко скорбел о ней и утешение находил только в своей единственной дочери. Это была будущая святая Варвара.

Отец нежно любил ребёнка и делал всё от него зависящее, чтобы отгородить её от неприглядных сторон жизни. Кроме того, он мечтал выдать Варвару замуж за богатого жениха, обеспечив ей таким образом счастье и достаток. Желая избавить красавицу дочь от посторонних взглядов, а кроме того, и от возможного общения с тайными христианами, которые стали появляться в городе, Диоскор построил для неё замок, в котором она жила со своими служанками и воспитательницами.

Созерцание творения Божьего

Выходить из него девушка могла лишь изредка, в сопровождении отца.

Долгие часы одиночества проводила она у окна своей комнаты, погружённая в созерцание живописной природы, окружавшей замок. Однажды святая Варвара захотела узнать у своих наставниц, кто создал всё это великолепие, поражающее взор. Её воспитательницы были язычницами и поэтому творение мира приписывали тем деревянным и глиняным богам, которым поклонялись. В этом они попытались убедить и юную затворницу.

Но таким объяснением не удовлетворена была Варвара. Она им возразила, заявив, что их божества ничего создать не могли, так как сами изготовлены руками людей. Должен быть высший Творец, единый и всемогущий, имеющий собственное бытие. Только он способен, сотворив мир, принести в него подобную красоту. Так она являла пример постижения Творца через его творения.

Предложения замужества

Со временем к Диоскору стали наведываться богатые женихи, которые слышали о красоте его дочери и желали с ней брачных уз. Отец не хотел ничего решать, не узнав мнение дочери, но, обратившись к ней с подобными разговорами, встретил её решительный отказ вступать с кем-либо в брак. Это его огорчило, но Диоскор приписал подобное решение молодости и своенравному характеру дочери.

Чтобы дать ей возможность свести знакомство с другими девушками и, общаясь с ними, изменить своё решение, он позволил дочери покидать замок, когда ей будет угодно. Это было как раз то, чего так желала Варвара. Она стала часто бывать в городе, и однажды, когда отец находился в длительном отъезде, познакомилась с тайными христианами, проживавшими в Илиополе. Они поведали ей о Триедином Боге, о воплощении Иисуса Христа от Пречистой Девы, о его искупительной жертве и ещё очень о многом, чего раньше она не знала. Это учение глубоко запало в её сердце.

Крещение Варвары

Через некоторое время в городе оказался христианский священник, который под видом купца направлялся в Александрию. По просьбе девушки, он совершил над ней таинство крещения. Кроме того, он более полно изложил ей христианское учение, которое сразу и безоговорочно приняла Варвара. Она дала обет посвятить всю свою жизнь Богу.

Желая запечатлеть образ Святой Троицы, она приказала в новой башне, строительство которой, уезжая, начал её отец, сделать не два окна, как было намечено в проекте, а три. Когда отец, вернувшись домой, спросил дочь о причине её поступка, то она, не лукавя, поведала ему учение об Отце, Сыне и Святом Духе. Услышав такие речи, язычник-отец был настолько взбешён, что бросился на дочь, обнажив меч. Спастись ей удалось только бегством, укрывшись в расщелине скалы, которая перед ней чудесным образом расступилась.

Темница и мучения святой

Диоскор был до такой степени ослеплён языческим фанатизмом, что он заглушил в нём все отцовские чувства. К концу того дня ему всё же удалось поймать беглянку. Он передал её правителю города, с тем чтобы тот бросил её в темницу. Бедная девушка оказалась в руках безжалостных палачей. Но не дрогнула перед ними Варвара, так как во всём уповала на помощь Божию. Ночью, когда она усердно молилась, ей явился Господь, утешивший её и вселивший надежду на скорое обретение Царства Небесного.

Мужество Варвары удвоилось. Глядя на неё, одна тайная христианка открыто заявила о своей вере во Христа и выразила желание пострадать вместе с ней. Приняв мученический венец, обе они были обезглавлены.

Почитание святой Варвары в России

Спустя триста лет мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь, а в XII веке они оказались в Киеве. Их привезла с собой дочь византийского императора, вступив в брак с русским князем Михаилом Изяславичем. Там они хранятся и поныне. Со дня Крещения Руси почитается у нас великомученица Варвара. Святая помогает всем, кто с верой обращается к ней. Особенную помощь оказывает она тем, кто просит избавить от внезапной смерти и боится уйти из земной жизни без покаяния. Кроме того, и в других случаях помогает Варвара: святая спасает от нечаянной беды. С древних времён замечено, что эпидемии чумы, которые нередко случались в России, всегда обходили стороной те храмы, в которых находились её мощи. Святая Варвара, икона которой находится почти в каждом православном храме, – одна из самых почитаемых и любимых святых в нашей стране. Очень многие, не зная историю её земной жизни, считают её русской. Кстати, и само это имя в прошлые годы было очень распространённым в России.

Много в христианском мире воздвигнуто в её честь храмов и монастырей. Есть церковь святой Варвары и в Москве. Она очень древняя. Её создание относят к XVI веку. Находится она не далеко от Кремля, на улице, которая так и называется – Варварка (от имени Варвара). Святая эта в давние времена считалась одной из покровительниц торговли. Поэтому место для её церкви выбрали именно там, где были многочисленные торговые ряды.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2357990859859299013/

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