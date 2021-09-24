О вреде и грехе курения

Все знают, как опасно курение для физического здоровья. А есть ли опасность духовная? Почему эта пагубная привычка считается грехом? Вон ведь в православной Греции курят даже священники. За разъяснениями мы обратились к пастырям Русской Церкви.

Никотинный дым занимает в душе место Божией благодати

Игумен Лука (Степанов):

– Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал, что тление папиросы являет образ вечного тления в адском пламени тех, кто не оторвет себя до исхода из временной жизни от этой губительной привычки. Иной мудрый пастырь говаривал, что никотинный дым хотя вдыхается телом, но занимает в душе место Божией благодати и не допускает ее. Этих просвещенных указаний достаточно. Сам я с детства к этому дыму питаю искреннее отвращение, а потому не могу понять скорбящих о необходимости расстаться с этим зловонным легочным прижиганием.

Протоиерей Олег Стеняев:

– Да! Все мы знаем, что курение наносит вред человеческому здоровью, а в Писании сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3: 17).

Курение лишает Причастия

Протоиерей Павел Гумеров:

– Несомненно, курение – это грех. Поделюсь своим священническим опытом: я причащал умирающих, присутствовал на похоронах и видел, что смерть многих людей была напрямую связана с курением.

Старец Силуан: «Всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать»

Священник Валерий Духанин:

Причем избавиться от этой пагубы очень сложно. Однажды я соборовал и причащал перед смертью женщину, умиравшую от рака гортани, так и в таком состоянии она не могла бросить курить. Даже перед Причастием затянулась несколько раз! Но так как она умирала, я не мог ее не причастить. А сколько людей умирает от рака легких, вызванного курением! Но не только на органы дыхания разрушительно влияет табак – на другие тоже.Пагубность этой привычки, вызывающей серьезную зависимость, еще и в том, что многие курильщики из-за курения не могут причащаться. Если ты ночью встаешь покурить, если утром затянулся, то как ты пойдешь потом к Причастию? Или даже ты дотерпел, причастился, а потом что? Выйдя из храма, жадно затягиваешься? Так что это греховное удовольствие лишает курильщика Таинства.Невозможность бросить курить – это миф. Я лично знаю нескольких человек, которые, будучи курильщиками с серьезным стажем – лет по 30–40, сумели бросить дымить. С Божией помощью все возможно. Если человек обращается к Богу, Он ему помогает эту заразу бросить.

– Даже на упаковках сигарет официально пишут: «Курение убивает». Как же не является грехом то, что убивает, что мучает, лишает здоровья, доставляет страдание самому курящему и огорчает близких ему людей?

Все наши грехи делятся на три вида: грехи против Бога, против ближних и против самих себя. Так вот курение – это, безусловно, грех против себя, сознательное сокращение своей жизни, то есть разрушение бесценного дара Божия, данного нам для спасения нашей души. Но в каком-то смысле это и грех против ближних, которые вынуждены вдыхать дым сигарет в общественных местах.

Курение – это зависимость. Оно порабощает волю человека, заставляет вновь и вновь искать своего удовлетворения. В общем, имеет все признаки греховной страсти. А страсть, как известно, доставляет душе человека только новые муки, лишает ее и без того малой свободы.

Иногда курильщики говорят, что сигарета им помогает внутренне успокоиться и сосредоточиться. Однако известно, что никотин действует разрушающе на мозг и нервную систему. А иллюзия успокоения возникает потому, что никотин оказывает еще и тормозящее воздействие на рецепторы головного мозга. Ни одному человеку курение не принесло и минимальной пользы, и я уверен, что в мире не найдется такого курильщика, который хотя бы раз в жизни не пожалел, что он так сильно пристрастился к никотину.

В оправдание курения часто ссылаются на православную Грецию, где курят даже священники. Действительно, в Греции самый высокий уровень в мире потребления сигарет на душу населения. Но ничего хорошего в этом нет. Возможно, курение распространилось там под влиянием исламских традиций, которые разрешают курение. А вот если мы посмотрим на Афон, этот образец строго духовной жизни как для Греции, так и для всего православного мира, то увидим, что никакого курения там нет. Преподобный Паисий Святогорец относился к курению однозначно отрицательно. И преподобный старец Силуан Афонский так же.

Вспоминаю из жития преподобного Силуана, как он однажды посетил Россию, ехал в поезде в какой-то монастырь, а напротив него занял место купец, который предложил ему сигарету. Старец отказался, а купец стал настаивать, говорил: «Не потому ли, батюшка, вы отказываетесь, что считаете это грехом? Курение помогает часто в деятельной жизни: хорошо прервать напряжение в работе и отдохнуть несколько минут. Удобно при курении вести деловую или дружескую беседу…» Преподобный Силуан дал ему такой совет: «Вы, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, произнесите “Отче наш”». Купец ответил: «Молиться перед тем, как курить, как-то не идет». На это святой Силуан сказал: «Всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать».

На каких бы авторитетных и знаменитых людей ни ссылались, что они курили или курят, как, например, император Николай II, это не оправдывает самого курения. Немощи были и у знаменитых людей. Но ведь никто не станет изображать на иконе государя императора Николая II с трубкой, потому что все понимают: это несовместимо. И курение, кстати, служило одной из официальных причин откладывания канонизации. Государь-страстотерпец прославлен за подвиг терпения ради Христа, а немощи есть у любого человека.

А вот один очень близкий мне иеромонах рассказывал, как в молодости, на своем пути к храму он никак не мог бросить курить, и только после того, как он с верой приложился к мощам преподобного Амвросия Оптинского, дурную привычку как рукой сняло. Из этого можно извлечь два урока: первый – что курение все-таки препятствует человеку на его пути к Богу, и сама душа чувствует что-то неладное – совесть чувствует в этом греховную страсть; а второй тот, что иногда собственных сил не хватает для преодоления этой немощи и уже требуется особая Божия помощь.

Курение, безусловно, является грехом, точнее – греховной зависимостью. И значит, в этом надо каяться на исповеди, надо прилагать все силы к искоренению в себе этой страсти.

Если человек ходит в храм, участвует в Таинствах, но не может бросить курить, значит, он еще не до конца разобрался в самом себе, внутри есть какие-то духовные проблемы, не разрешенные и не преодоленные, а само курение – лишь проявление этого. В любом случае, это признак нашей непреображенности. И на пути ко Христу курение должно само собой отпасть как привязанность совершенно ненужная, лишняя и пустая.

Тусклый мир курильщика

Священник Димитрий Шишкин:



– Является ли курение грехом? – Да, конечно. Хотя сейчас в Греции курение грехом не считается. Да что тут мудрить! Даже интуитивно курение воспринимается как что-то негативное: дым, вонища, вред здоровью… А главное – это же страсть, и вот в этом уже никаких сомнений быть не может. Скажу честно: в юности я курил. Недолго, лет пять, но так основательно, что даже и «Беломором» чадил, «Примой» не брезговал. Кто знает – поймет… Так вот, втянувшись в эту пагубную страсть, я очень скоро почувствовал: надо с этим делом завязывать – хотя я не был тогда еще крещен. Но совесть чувствовала. И вот из пяти лет своего курения я года три «бросал» и никак не мог бросить. Отчетливо помню свои ощущения. Я проснулся с утра в отличном настроении с решимостью больше не курить, но к обеду настроение гаснет, мир вокруг тускнеет, и всё без курева кажется пустым и бессмысленным – первый и верный признак действия страсти. Так что после обеда помаешься, помаешься и… эх, одну только! – закуришь с наслаждением, «порадуешься жизни», а через минуту уже думаешь с тоской: ну вот, опять сорвался. И действительно – снова начинаешь курить. Или даже так бывало: продержишься без курева неделю-другую и уже чувствуешь себя «героем», а потом оказался где-то в компании, расслабился и позволил себе мысль: «Одна сигарета ничего не решает», выкурил – и тут же понимаешь: всё, сорвался. И точно – опять начинаешь курить и маяться от того, что не можешь с этой пагубной страстью справиться. Больше того, даже когда я курить бросил, мне несколько лет снилось: я закурил – и с ужасом и тоской понимаю, что вот, сорвался и всё начинается сначала. Это говорит о том, что страсть продолжала гнездиться в душе. Так как же сказать после этого, что курение – не грех? Апостол Павел говорит: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6: 12).

Курение противоречит замыслу Божию о человеке, как и всякая бессмыслица

Священник Игорь Сильченков:

– Конечно, курение является грехом. Как и все бессмысленное. Какой смысл в курении? Что доброе получает от него человек? Никакого смысла и ничего доброго. А Господь сотворил все премудро и осмысленно. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 31). Значит, курение противоречит замыслу Божию о человеке, как и всякое бессмысленное и ненужное.

Не будем забывать, что курение приносит и многоразличный вред человеку. А все, что вредит человеку, мучает его, тоже неугодно Господу. Какой это вред, все мы отлично знаем. Это и разрушение здоровья, данного Богом для совершения трудов по спасению своей души, и материальный ущерб, когда тратим деньги на бессмыслицу, а могли бы потратить на доброе, например подать милостыню.

Но главный вред курения, конечно, духовный. «Табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает телесное здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска – это следствие болезненности души от табакокурения», – учит нас преподобный Амвросий Оптинский. А еще мы становимся рабами этого греха. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8: 34). А мы призваны к свободе во Христе: «И уразумеете истину, и истина освободит вы» (Ин. 8: 32). Дар Любви может воспринять только свободный во Христе человек.

Поэтому помоги нам, Господи, избавиться от всего вредного и ненужного, чтобы мы были в радости и любви, а не в мучении здесь и в вечности. И зависели только от Святого Бога, а не от сигарет, греховных удовольствий и, в конечном счете, от диавола, который за всем этим и стоит.

Кто ты, если сознательно губишь дар Божий?

Священник Максим Горожанкин:

– Каждый из нас примерно знает, как выглядит пачка сигарет. Там крупными буквами написано: «Курение убивает». Вот из этого уже можно сделать вывод, является ли грехом употребление того, что нас убивает. Конечно же, является.

Часто люди обращаются к Господу с просьбой о здоровье. И большинство наших молитв в какой-то мере тоже о здоровье. И друг другу мы здоровья желаем. А храним ли мы то здоровье, которое даровал нам Господь? Многие ли из нас занимаются спортом, делают зарядку по утрам? Думаю, немногие. Мы кушаем перед сном, хотя знаем, что этого делать нельзя. Потребляем пищу в избытке, понимая, что это приведет и к лишнему весу, и к проблемам со здоровьем. А мы должны хранить то, что Господь дал. То здоровье, которое есть. Курение же не приведет к прибавлению здоровья.

Все мы прекрасно понимаем, какие риски сопровождают человека курящего: это и онкологические заболевания, и болезни желудочно-кишечного тракта, и нарушение мозговой деятельности… Это раньше курильщики не знали о том, как табак подтачивает здоровье. А если ты знаешь, что курение вредит тебе, но куришь, ты совершаешь грех: ты сознательно губишь свое здоровье. И если курильщик будет обращаться к Господу с просьбой: «Господи, дай мне здоровья!», кем он будет выглядеть в очах Божиих? И как просить у Бога здоровья теми же устами, которыми только что выкурил сигарету? Это нелепица какая-то. Вопиющее противоречие. А Господь призывает нас к целостности, целостности мышления прежде всего. Мы Евангелие читаем для чего? Чтобы ум наш по евангельски мыслил, чтобы во Христе был.