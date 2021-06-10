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Чего нельзя делать в Монголии

Чем опасен оттопыренный мизинец, почему в юрту надо входить через Африку и что делать со шляпой? 10 запретов страны степей.

Монголы не навязывают свои правила приезжим, поэтому мало кто из туристов разбирается в тонкостях местного этикета. И напрасно, ведь многие невинные по российским меркам поступки здесь считаются дурным тоном. Вот самые главные «нельзя».

Давать деньги как попало

Чего нельзя делать в Монголии

Смятые, испачканные, зажатые между пальцами, брошенные на стол, извлеченные из потайного кармана лифчика… В России деньги — это всегда деньги, ценные сами по себе. Для монголов деньги — это форма проявления уважения. В первую очередь к праотцу нации, великому Чингисхану, чей портрет венчает каждый тугрик. Во вторую — к человеку, кто эти тугрики получает. Поэтому, расплачиваясь за что-то в Монголии, важно помнить, что деньги нужно протягивать правой рукой, развернув купюру лицом Чингисхана вверх, макушкой Чингисхана — в сторону продавца. Для выражения пущего почтения можно подать купюру обеими руками на раскрытых ладонях.

Спрашивать гостя, будет ли он чай

Чего нельзя делать в Монголии

«А может, чайку? Или покушать?» — эти вопросы считаются в Монголии неприличным. Гостя не спрашивают, ему сразу наливают чай и подают еду. И делают это до тех пор, пока тот не покажет, что хватит.

Гостю, в свою очередь, важно не переоценить свои силы, ведь доедать ему придется все, что лежит на тарелке, независимо от того, нравится ему или нет. Недоеденная пища считается проявлением неуважения к тому, кто угощает, будь это хозяйка дома или одинокий пастух, только что потушивший козлятину в канистре с помощью паяльника. Монгольская кухня непредсказуема, поэтому иностранцам стоит быть точными в изъявлении своих пожеланий. Попросив чай с колбаской и не уточнив, где именно последняя должна находиться, можно получить кружку зеленого чая с плавающими в нем копченостями. Это не байка, а реальный опыт девушки из России.

Просить монгола снять шляпу

Чего нельзя делать в Монголии

Русские учителя в школах Улан-Батора, бывает, возмущаются: какое неприличие, монгол-отец сидит на родительском собрании в головном уборе! Они еще не знают, что мужская шляпа в Монголии — олицетворение мужского достоинства. Поэтому в публичных местах ее не снимают, а в гостях и дома кладут только на возвышенные места, поближе к алтарю. Хозяину дома не понравится, если кто-то, кроме жены, прикоснется к его шляпе. Оскорбится он и за весь мужской род при виде иностранца, поместившего свою кепку на неподобающе низкую поверхность — стул или вообще на пол.

Подавать чай абы как

Чего нельзя делать в Монголии

В Монголии начинают всегда чаем, даже если это настоящие мужские посиделки. При этом важно соблюдать тонкости чайной церемонии. По мнению монголов, как мы в России подаем друг другу чай, «так у нас собакам воду наливают». Кружка ни в коем случае не должна ставиться на стол перед гостем. Она передается из рук в руки, правой рукой. При этом левая рука может поддержать правую за локоть. Этот жест говорит о том, что гостю нечего скрывать и он не нанесет коварный удар слева.

Ходить в юрте против часовой стрелки

Чего нельзя делать в Монголии

Юрта — это маленькая вселенная, существующая по своим незыблемым законам. Если представить ее в качестве Восточного полушария Земли, то вход в нее окажется на Южном полюсе, а алтарь — на Северном. В Европе поселятся мужчины, на Дальнем Востоке — женщины, а в Австралии поставят холодильник. Любого гостя независимо от пола усаживают в обители женщин. К своему месту ему следует идти по часовой стрелке, через Африку, огибая очаг слева. Входить в юрту положено, как и в храм, с правой ноги. При этом голова должна обогнать ногу на полшага.

Считать мух и пить чай с оттопыренным мизинцем

Чего нельзя делать в Монголии

Молодые монголы русского языка практически не знают и могут неправильно истолковать восклицание «муха!». Дело в том, что русское слово «муха» созвучно монгольскому «плохо». То же самое значит жест, которым грешат некоторые любители чаепитий, — оттопыренный в сторону мизинец. Монголы чувствительны к грубости и, вероятно, обидятся на «неадекватность» русского туриста, откровенно демонстрирующего свое недовольство.

Обращать внимание на женщин, кормящих грудью на публике

Чего нельзя делать в Монголии

«Однажды я видела девушку, которая прямо при ринпоче кормила грудью. Это никого не смутило, кроме меня», — делится русская студентка Буддийского университета в Улан-Баторе. Таких «бесстыдных» женщин очень много в общественных местах Монголии. Кормящая мать здесь — образ, лишенный сексуальных коннотаций, настолько естественный, как естественна потребность в еде и справлении нужды. В степи куда спрячешься? И куда денешься, если хочется послушать лекцию буддийского учителя тогда, когда пришла пора кормить ребенка?

Обращаться на ты к старшим

Чего нельзя делать в Монголии

«Даже если собеседник старше тебя на два часа и он твой друг, обращайся к нему только на вы», — увещевала автора монголка средних лет на пути из Бурятии в Улан-Батор. Российская привычка «тыканья» как общения на равных в Монголии совершенно не прижилась. Здесь правит настоящий азиатский культ предков. Старшим уступают места, им первым подают кушанья, их ни в коем случае не хлопают по плечу в качестве прощания или приветствия.

Ходить без пояса в национальном костюме

Чего нельзя делать в Монголии

Если для нас народный костюм — пережиток прошлого, то для монгола — праздничная одежда. Поэтому примерять его нужно добросовестно, то есть обязательно подпоясавшись. Халат нараспашку, без пояса, смотрится в глазах монгола вульгарно и неприлично.

Быть снобом

Чего нельзя делать в Монголии

Снобизм — это то, из-за чего в Монголии начинаются драки. А ведь именно русские туристы, по мнению опрошенных нами монголов, грешат категоричностью и высокомерием. «Это невкусно, это неправильно», — слышат они от наших соотечественников. И, в свою очередь, советуют: «Если вы хотите кушать в этой стране, научитесь слушать, принимать и благодарить». А кроме того, в целях безопасности советуют избегать общения с нетрезвыми незнакомцами: фирменное монгольское миролюбие под воздействием винных паров уступает место жгучему желанию поставить сноба на место.

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