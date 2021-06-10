Чего нельзя делать в Монголии

Чем опасен оттопыренный мизинец, почему в юрту надо входить через Африку и что делать со шляпой? 10 запретов страны степей.

Монголы не навязывают свои правила приезжим, поэтому мало кто из туристов разбирается в тонкостях местного этикета. И напрасно, ведь многие невинные по российским меркам поступки здесь считаются дурным тоном. Вот самые главные «нельзя».

Давать деньги как попало

Смятые, испачканные, зажатые между пальцами, брошенные на стол, извлеченные из потайного кармана лифчика… В России деньги — это всегда деньги, ценные сами по себе. Для монголов деньги — это форма проявления уважения. В первую очередь к праотцу нации, великому Чингисхану, чей портрет венчает каждый тугрик. Во вторую — к человеку, кто эти тугрики получает. Поэтому, расплачиваясь за что-то в Монголии, важно помнить, что деньги нужно протягивать правой рукой, развернув купюру лицом Чингисхана вверх, макушкой Чингисхана — в сторону продавца. Для выражения пущего почтения можно подать купюру обеими руками на раскрытых ладонях.

Спрашивать гостя, будет ли он чай

«А может, чайку? Или покушать?» — эти вопросы считаются в Монголии неприличным. Гостя не спрашивают, ему сразу наливают чай и подают еду. И делают это до тех пор, пока тот не покажет, что хватит.

Гостю, в свою очередь, важно не переоценить свои силы, ведь доедать ему придется все, что лежит на тарелке, независимо от того, нравится ему или нет. Недоеденная пища считается проявлением неуважения к тому, кто угощает, будь это хозяйка дома или одинокий пастух, только что потушивший козлятину в канистре с помощью паяльника. Монгольская кухня непредсказуема, поэтому иностранцам стоит быть точными в изъявлении своих пожеланий. Попросив чай с колбаской и не уточнив, где именно последняя должна находиться, можно получить кружку зеленого чая с плавающими в нем копченостями. Это не байка, а реальный опыт девушки из России.

Просить монгола снять шляпу

Русские учителя в школах Улан-Батора, бывает, возмущаются: какое неприличие, монгол-отец сидит на родительском собрании в головном уборе! Они еще не знают, что мужская шляпа в Монголии — олицетворение мужского достоинства. Поэтому в публичных местах ее не снимают, а в гостях и дома кладут только на возвышенные места, поближе к алтарю. Хозяину дома не понравится, если кто-то, кроме жены, прикоснется к его шляпе. Оскорбится он и за весь мужской род при виде иностранца, поместившего свою кепку на неподобающе низкую поверхность — стул или вообще на пол.

Подавать чай абы как

В Монголии начинают всегда чаем, даже если это настоящие мужские посиделки. При этом важно соблюдать тонкости чайной церемонии. По мнению монголов, как мы в России подаем друг другу чай, «так у нас собакам воду наливают». Кружка ни в коем случае не должна ставиться на стол перед гостем. Она передается из рук в руки, правой рукой. При этом левая рука может поддержать правую за локоть. Этот жест говорит о том, что гостю нечего скрывать и он не нанесет коварный удар слева.

Ходить в юрте против часовой стрелки

Юрта — это маленькая вселенная, существующая по своим незыблемым законам. Если представить ее в качестве Восточного полушария Земли, то вход в нее окажется на Южном полюсе, а алтарь — на Северном. В Европе поселятся мужчины, на Дальнем Востоке — женщины, а в Австралии поставят холодильник. Любого гостя независимо от пола усаживают в обители женщин. К своему месту ему следует идти по часовой стрелке, через Африку, огибая очаг слева. Входить в юрту положено, как и в храм, с правой ноги. При этом голова должна обогнать ногу на полшага.

Считать мух и пить чай с оттопыренным мизинцем

Молодые монголы русского языка практически не знают и могут неправильно истолковать восклицание «муха!». Дело в том, что русское слово «муха» созвучно монгольскому «плохо». То же самое значит жест, которым грешат некоторые любители чаепитий, — оттопыренный в сторону мизинец. Монголы чувствительны к грубости и, вероятно, обидятся на «неадекватность» русского туриста, откровенно демонстрирующего свое недовольство.

Обращать внимание на женщин, кормящих грудью на публике

«Однажды я видела девушку, которая прямо при ринпоче кормила грудью. Это никого не смутило, кроме меня», — делится русская студентка Буддийского университета в Улан-Баторе. Таких «бесстыдных» женщин очень много в общественных местах Монголии. Кормящая мать здесь — образ, лишенный сексуальных коннотаций, настолько естественный, как естественна потребность в еде и справлении нужды. В степи куда спрячешься? И куда денешься, если хочется послушать лекцию буддийского учителя тогда, когда пришла пора кормить ребенка?

Обращаться на ты к старшим

«Даже если собеседник старше тебя на два часа и он твой друг, обращайся к нему только на вы», — увещевала автора монголка средних лет на пути из Бурятии в Улан-Батор. Российская привычка «тыканья» как общения на равных в Монголии совершенно не прижилась. Здесь правит настоящий азиатский культ предков. Старшим уступают места, им первым подают кушанья, их ни в коем случае не хлопают по плечу в качестве прощания или приветствия.

Ходить без пояса в национальном костюме

Если для нас народный костюм — пережиток прошлого, то для монгола — праздничная одежда. Поэтому примерять его нужно добросовестно, то есть обязательно подпоясавшись. Халат нараспашку, без пояса, смотрится в глазах монгола вульгарно и неприлично.

Быть снобом

Снобизм — это то, из-за чего в Монголии начинаются драки. А ведь именно русские туристы, по мнению опрошенных нами монголов, грешат категоричностью и высокомерием. «Это невкусно, это неправильно», — слышат они от наших соотечественников. И, в свою очередь, советуют: «Если вы хотите кушать в этой стране, научитесь слушать, принимать и благодарить». А кроме того, в целях безопасности советуют избегать общения с нетрезвыми незнакомцами: фирменное монгольское миролюбие под воздействием винных паров уступает место жгучему желанию поставить сноба на место.

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