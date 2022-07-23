Как Опричнина Ивана Грозного спасла Россию

Опричнина, введённая в 1565 году московским царём Иваном IV, до сих пор остаётся загадочной для историков. Нет числа версиям, объясняющим её мотивы, равно как и трактующим её последствия для страны. В одном только сходятся все исследователи: это была система чрезвычайных репрессивных мер. Собственно, за размах казней во время Опричнины царь Иван IV и получил своё прозвище Грозного. Хотя в оценке масштаба террора разные историки тоже несогласны между собой.

Иван Васильевич IV Грозный (1530 - 1584 гг)

Историографические оценки

Н.М. Карамзин считал, что единственной причиной учреждения Опричнины стала болезненная подозрительность царя. С.М. Соловьёв, не преуменьшая размах опричных репрессий, находил в ней, тем не менее, глубокий государственный смысл. По его мнению, в царствование Ивана Грозного были ликвидированы последние остатки удельной раздробленности Руси. Российское государство стало государством в современном значении этого слова – не большой княжеской вотчиной, а гражданским коллективом. Возможно, что этот переход мог быть менее кровавым. Но те, кто вершат великие исторические дела, обычно не имеют возможности соразмерить уровень своих усилий. Тем более, если то, что они делают, совершается вообще впервые в истории.

Опричник в представлении художника

В.О. Ключевский, соглашаясь с Соловьёвым в оценке мотивации Опричнины, счёл, однако, её методы совсем не соответствовавшими цели. В советское время, за исключением короткого периода при Сталине, историография фактически вернулась к оценкам Карамзина и Ключевского. Опричнину до сих пор принято изображать как серию бессмысленных в политическом отношении мер, продиктованных исключительно личной кровожадностью царя. Но такие оценки грешат внутренним противоречием. Если даже опричный террор не имел чёткого социального адресата, один лишь масштаб казней мог и должен был устрашить всех противников существующего порядка.

Ликвидация пережитков феодальной раздробленности

Возможно, Иван Грозный где-то, что называется, перегнул палку. Но не будем забывать, что он стоял во главе государства, завершавшего объективный и насущный процесс централизации. Этот процесс происходил впервые. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вспомним положительную оценку деятельности царя историком Соловьёвым.

Карта России при Иване Грозном

К началу царствования Ивана IV члены великокняжеской семьи ещё владели обширными уделами, в которых княжили как самодержавные государи, имели своё войско и даже чеканили монету. Они ещё пытались восставать, организовывать мятежи против верховной власти, как дяди Ивана IV Юрий и Андрей в малолетство государя. Сын Андрея, двоюродный брат царя Владимир, был последним удельным князем на Руси. Он пользовался большой популярностью среди знати. Во время тяжёлой болезни Ивана IV в 1553 году многие бояре отказались присягать на верность маленькому сыну царя. Вместо этого они хотели возвести на престол Владимира Андреевича. Ликвидация этого князя и его удела в 1569 году была ликвидацией последних остатков феодальной раздробленности.

Иван Грозный в знаменитом одноименном фильме Сергея Эйзенштейна, 1944 г.

Через два десятилетия после Ивана Грозного Россия была ввергнута в Смутное время. Некоторые историки утверждают, что Смута была последствием Опричнины, но этому нет доказательств. Зато очевидно другое: какие бы распри не терзали Россию в Смутное время, сознание государственного единства не оставляло русских людей. Россия не распалась, несмотря на выпавшие ей испытания. Это и будет правильно считать результатом Опричнины.

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А вы знали об этом?

Устная вариация древнерусского языка возникла из симбиоза говоров славянских племён с вкраплением речевых конструкций и терминов, заимствованных у соседних народов. Данное взаимопроникновение диалектов стало возможным после объединения восточнославянских племен в единое Киевское государство и налаживания контактов с финнами, германцами, греками, хазарами, гуннами, кельтами, аварами, болгарами и прочими народами. В структуре древнерусского языка присутствовали все разновидности славянских диалектов, которые объединялись в Южнорусскую (поляне, уличи, древляне, тиверцы, северяне), Севернорусскую (словене, кривичи) и Восточнорусскую (куряне, вятичи, радимичи, дреговичи) группы.

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