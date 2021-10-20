10 сумасшедших марсианских теорий заговора, в которые сложно поверить

Люди были очарованы планетой Марс ещё с древних времён.

Кто-то был уверен, что там обязательно есть жизнь, кто-то расценивал Марс как стратегическую базу инопланетян, а кто-то обещал, что «и на Марсе будут яблони цвести».

Но так или иначе с этой планетой связано множество разнообразных историй и даже теорий заговора, о которых и пойдёт речь в нашем обзоре.

1. Фобос - космическая станция

Фобос оказался полым.

Когда Европейское космическое агентство заявило, что один из спутников Марса, Фобос, оказался полым, то это подтвердило результаты советского астрофизика Иосифа Шкловского, который утверждал подобное еще в конце 1960 - х годов. Более того, Шкловский считал, что Фобос не только является полым, но и учитывая его необычную и неравномерную орбиту, существует реальная возможность того, что этот спутник искусственного происхождения.

На протяжении многих лет, многие уфологи, искатели инопланетян и даже астофизики-теоретики развивали выводы Шкловского. Одна из основных теорий этой маргинальной группы мыслителей гласила, что Фобос был выведен на орбиту и на самом деле является древней космической станцией, которая, возможно, использовалась в качестве отправной точки для космических полетов или в качестве защиты от астероидов.

Другая теория состоит в том, что, Фобос был сформирован из нескольких крупных обломков астероида, поэтому в центре структуры образовалась природная пустота. Что интересно, предпринимались многочисленные попытки отправить зонд на Фобос. Но все они по тем или иным причинам заканчивались провалом.

2. Сфинкс и пирамиды Марса

Пирамиды Марса.

Мало того, что на поверхности Марса якобы есть сфинкс, так он еще и расположен перед структурами, которые, как уверяют некоторые, являются пирамидами. Хотя большинство исследователей и экспертов утверждает, что пирамиды — это горы, образовавшиеся природным путем, некоторые считают, что точные пропорции структур указывают на их искусственное происхождение.

Вероятность того, что эти "пирамиды" являются вулканами, также весьма небольшая, поскольку единственный известный вулканический район Марса - область Тарсис, которая находится в 3200 километрах от места расположения пирамид в Кидонии. Поэтому, неудивительно, что ряд людей проследили связь сфинкса и пирамид на Марсе со Сфинком в Египте и пирамидами Гизы.

NASA же утверждает, что, поскольку части изображений размыты, люди испытывают эффект парейдолии, т. е. видят определенные объекты, где на самом деле ничего нет, кроме случайных узоров и форм.

3. Проект Redsun - секретный пилотируемый полет на Марс

Провал колонизации Марса.

Согласно истории, которая впервые появилась в 2011 году, в 1970-е годы существовала тайная миссия по созданию базы на Марсе. После "Аполлон 17", последней пилотируемой миссии на Луну, NASA якобы начало проводить тайные космические полеты. Один из них, Project Redsun, якобы являлся совместной миссией США и СССР по колонизации Марса. Первая группа астронавтов-колонизаторов, как сообщается, прибыла на красную планету в конце 1971 года: по сути это была миссия по сбору информации.

Вторая миссия, как утверждалось, была запущена в августе 1973 года: на борту ISV Columbus находились два американских астронавта (командир Эллиот Си и пилот Уильям Рутледж), а также советский космонавт Владимир Ильюшин. На YouTube появилось видео якобы тренировочного полета NASA. Естественно, сразу же разгорелась дискуссия относительно подлинности видео: подавляющее большинство людей считает, что это мистификация, хотя и очень хорошая мистификация.

Наружу история всплыла благодаря итальянскому исследователю НЛО Луке Скантамбурло и его осведомителю по фамилии Рутледж (который как раз и был пилотом миссии Redsun в 1973 году). Рутледж также рассказал о нескольких других секретных проектах, в том числе и о том, в ходе которого якобы была обнаружена инопланетная база на Луне.

4. Американка уверена в том, что человек побывал на Марсе в 1979 году

Viking Explorer засек местных.

В 2014 году женщина, которая назвала себя Джеки, позвонила на радиошоу в США. Она утверждала, что ранее работала в NASA. В 1979 году Джеки занималась обработкой телеметрии, полученной от космического аппарата "Викинг", который был первым аппаратом, способным отправлять на Землю фотографии поверхности Марса. Во время обработки видео с "Викинга" она заметила на нем 2 человеческие фигуры, которые шли по поверхности Марса. Причем они были одеты в скафандры, которые были не настолько громоздкими, как те, которые использовались в то время.

По словам Джеки, эти люди вышли пешком из-за горизонта и приближались к Viking Explorer. Джеки также утверждала, что шесть других сотрудников NASA также были свидетелями данного случая, но им запретили говорить о нем.

5. Гилберт Левин: на Марсе есть скрытая жизнь

Органика в почве.

По словам американского инженера Гилберта Левина, он доказал, что на Марсе есть жизнь еще в 1976 году. Данный эксперимента под названием "Labeled Release" был поставлен с помощью выполнен первого ровера Viking , который приземлился на красной планете.

Левин утверждает, что после приземления марсохода были взяты образцы почвы, в которых была выявлена органическая жизнь. Тем не менее, последующие 2 эксперимента не подтвердили результаты первого, поэтому о нем забыли.

6. Панспермия: все живое пришло с Марса

В астероидах найдены органические молекулы.

В 2013 году два разных ученых выступили с "подтверждением" спорной теории панспермии, которая утверждает, что жизнь прибыла на Землю (в данном случае с Марса) в молекулярной форме благодаря астероиду, который упал на нашу планету. Сама теория восходит еще к пятому веку до н.э., когда греческий философ Анаксагор ссылался на нее в своих трудах.

Когда в 1984 и 1996 годах на астероидах были найдены органические молекулы, теория снова обрела популярность.Большинство ученых соглашаются с тем, что Марс был совершенно другой планетой миллиарды лет назад. У него была атмосфера и океаны жидкой воды.

7. Ядерная война на Марсе

Ксенон-129, уран и торий.

В 2014 году ученый в сфере физики плазменных частиц Джон Бранденбург заявил, что Марс пережил по меньшей мере два крупных ядерных взрыва в своей истории. Свидетельством этого является большая концентрация ксенона-129 в атмосфере Марса, а также чрезмерное количество урана и тория в грунте этой планеты.

За три года до этого Бранденбург заявил, что в регионах Кидония и Утопия на Марсе есть все признаки развитой древней гуманоидной цивилизации. В 2014 году же он подметил, что как раз в тех регионах, где якобы когда-то прогремели мощнейшие ядерные взрывы, есть меньше всего доказательств существования древней цивилизации.

8. Звездные врата на Марсе

Карта Марса.

В сентябре 2015 года исследователи НЛО, анализируя фотографии поверхности Марса, наткнулись на то, что сочли "звездными вратами", наполовину погребенными под землей. Объект привлек внимание исключительно прямыми линиями. Также они заметили что-то, похожее на остатки крыши, которые были повреждены давным-давно. В середине структуры виднелось круглое отверстие. Хотя в данном случае, это исключительно голословные утверждения, даже если бы и было доказано, что сооружение искусственное.

9. Лицо и древний город Кидонии

Лицо или игра света?

Возможно, первой великой тайной Марса в современную эпоху стало "Лицо на Марсе", которое впервые было замечено в 1976 году на один из многочисленных фотографий, сделанных во время миссии Viking. Когда люди впервые увидели эту фотографию, то большинство согласилось, что на фото видно лицо на поверхности Марса. После дальнейших исследований было официально заявлено, что это не более, чем игра света.

Фотографии этого же района, сделанные в 1998 и 2001 годах, похоже, подтверждают это. Тем не менее, сторонники теории заговора утверждают, что новые снимки были намеренно сделаны под невыгодным ракурсом. Они также утверждают, сама структура является слишком "правильной", чтобы быть естественной.

Также конспирологи заявляют, что есть "очевидные" остатки древнего города в непосредственной близости от "марсианского лица", в том числе упомянутые выше пирамиды. Они считают, что необычное количество "структур", найденных в данном регионе свидетельствует о том, что это развалины древнего города.

10. Странные объекты на Марсе

Типичный снимок пустынной планеты Марс.

Начиная с миссии "Викинга" и до наших дней, люди имели возможность просмотреть тысячи изображений марсианской местности. Хотя, на большинстве этих снимков видна пустынная планета, мир песка и камней, на некоторых фото обнаружились странные и загадочные объекты. В 2015 году на фото был найден полуразрушенный столб или колонна, на поверхности которой виднелось что-то похожее на петроглифы древнего Египта. Летом того же года в социальных медиа нашумело фото, на котором была запечатлена женщина на горной возвышенности.

Несколькими годами ранее появилась фотография женщины, идущей по поверхности Марса. Также были многочисленные снимки с якобы останками человеческих костей и черепов на Марсе, а некоторые даже находили на снимках марсианских животных, таких как ящерицы и даже крысы. Пожалуй, самым известный из этих снимков появился в интернете в 2015 году, на нем якобы виден марсианский краб.

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