Совет психолога: как не испортить второй брак?

У каждого из нас за плечами определенный жизненный опыт, который невозможно не учитывать, а особенно это касается браков. Разбираемся, как строить отношения тем, кто уже однажды прошел через болезненный развод.

По статистике 30% от общего количества браков — повторные. В годы свадебного бума и в годы спада эта цифра остается стабильной. Но не стоит считать вторые (третьи, четвертые) браки всего лишь исправлением предыдущих сюжетов. Это примитивный подход. Потому что каждый второй брак так же уникален, как каждый первый. Подход «он все оставил своей бывшей и переехал ко мне с одним чемоданом» — большая ошибка. Это очень большой чемодан — человек, переживший развод, имеет огромный эмоциональный багаж (а часто еще и детей), с которым вам придется считаться.

Не соперничайте с детьми

Хорошо бы еще до свадьбы выяс­нить жизненные приоритеты мужчины. Если среди них значатся дети от первого брака, нужно это принять — нравятся вам они или нет. Дети не могут быть объектом соперничества. Вы должны быть не столько любезны с ними внешне, сколько абсолютно спокойны внутренне — они вам не конкуренты.

Дайте время

Второй жене нужно быть мудрой вдвойне – за себя и за предыдущую. Важно научиться чувствовать психологические границы мужчины.

Будьте тактичны

Не исключено, что в предыдущем браке они грубо нарушались, и он будет болезненно реагировать на расспросы о бывшей семье. Подождите, он сам расскажет то, что сочтет нужным.

Женщинам часто кажется, что мужчины не очень ранимы и легче выходят из ситуации развода. На самом деле все наоборот. В их случае к и без того неприятной процедуре добавляется потеря привычного образа жизни, смена жилья и окружения. А для мужчин крушение жизненных основ — большая проблема.

Не повторяйте ошибок первой жены

Ваш мужчина уже умеет разводиться (не исключено, что он первый хлопнул дверью). Вряд ли он будет терпеть в новых отношениях психологическое насилие и контроль, от которых сбежал в прошлом.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541424836570778583/

А вы знали об этом?

Роман хозяина дома со служанкой раскрылся, когда в присутствии законной жены попугай стал повторять фразы, которые он говорил любовнице.К счастью для мужа, суд отказался считать слова попугая доказательством, так как птица могла услышать фразы о любви по радио или телевизору!

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