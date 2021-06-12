Как Генри Форд хотел покорить джунгли Амазонки

Этот снимок был сделан в 1934 году в отдалённых джунглях бразильской Амазонки. На фотографии работники Генри Форда — прославленного американского промышленника, одного из пионеров автомобилестроения. Форд мечтал построить здесь город-мечту.

Создать некое утопическое общество, социальный эксперимент. Почему же планам бизнесмена не суждено было сбыться, а от мечты остались лишь руины в джунглях?

Грандиозные планы

Генри Форд был весьма противоречивой личностью. Промышленник был талантливым бизнесменом, он обладал весьма прогрессивными взглядами там, где дело касалось работы. В плане же расовой идеологии он был закоснелым консерватором. Попросту говоря, расистом. Этот уникальный блестящего ума человек произвёл настоящую революцию в автомобильной промышленности и изобрёл 40–часовую рабочую неделю. При этом в своей газете The Dearborn Independent он активно выступал против евреев.

В 1928 году американский промышленник развернул масштабную операцию. Он преследовал при этом несколько целей. Форд желал вырваться из мёртвой хватки азиатских импортеров каучука, которой они держали его бизнес. Он выбрал место на берегу реки Тапажос. Генри Форд нанял на работу местных жителей и сровнял с землёй обширные участки джунглей Амазонки, чтобы создать плантацию каучука.

Фордландия должна была стать не только главным поставщиком каучука, но и явить миру успешную утопию.

Планы Форда были намного грандиознее, они далеко выходили за рамки простой плантации. Он хотел построить экспериментальное утопическое общество, которое должно было стать новым словом в бизнесе и цивилизации. К сожалению, Форд был всего лишь бизнесменом. К тому времени, когда была сделана эта фотография, его мечта уже рушилась.

Риверсайд-авеню Фордландии у реки Тапажос.

Автомобильный бум

Когда в конце 19 века был изобретён двигатель внутреннего сгорания и пневматические шины, безлошадные экипажи стали, наконец, реальностью. Несмотря на это, в течение многих лет автомобиль оставался достоянием богатых и привилегированных. Простые рабочие и представители среднего класса продолжали пользоваться лошадьми, поездами, а также своими ногами для передвижения.

Генри Форд был тем человеком, который изменил всё. В 1908 году он создал и запустил в производство Ford Model T, который стал первым доступным для каждого автомобилем. Цена его составляла всего 260 долларов (3835 долларов в переводе на современные деньги). За два десятка лет было продано более 15 миллионов этих машин. Каждый автомобиль сильно зависел от различных резиновых деталей: шин, шлангов и прочего.

Растения каучукового дерева в питомнике, 1935 год.

До 1912 года производство каучука в Амазонии переживало настоящий бум. Потом некий англичанин, Генри Уикхем стал поставлять семена каучука в британские колонии в Индии. Уже в 1922 году там производилось 75% всего каучука в мире. Великобритания решила, что этого мало и ими был принят «План Стивенсона». Согласно ему тоннаж экспортируемого каучука строго ограничивался, а цены взлетели до невообразимых высот.

Это не устраивало ни Генри Форда, ни американскую промышленность в целом. В 1925 году Герберт Гувер, который был тогда министром торговли США, заявил, что «План Стивенсона» с его завышенными ценами на каучук, «угрожают американскому образу жизни». Были попытки запустить производство недорогой резины в Штатах. Все они потерпели в итоге неудачу. В это самое время Генри Форд и стал подумывать о собственной каучуковой плантации. Промышленник надеялся одновременно убить двух зайцев. Он хотел, с одной стороны, максимально сократить издержки производства. С другой же, продемонстрировать, что его индустриальные идеалы будут работать в любой точке земного шара.

Руины лесопилки на Железной горе.

Генри Форд твёрдо представлял себе, какой должна быть утопия

Генри Форд построил в джунглях Амазонки город, рассчитанный на десять тысяч человек. Он точно представлял себе, какой должна быть утопия. Промышленник воображал, что сможет навязать американские обычаи и конвейерный порядок работы людям из совершенно другой культуры. Добро пожаловать в Фордландию – один из самых амбициозных несостоявшихся проектов ушедшего века.

Быть типичным американцем означало есть американскую еду, жить в домах, построенных в американском стиле, посещать поэтические вечера и слушать песни только на английском. Форд беспощадно навязывал свои идеалистические идеи местным работникам. Незнакомая и непривычная еда, новый образ жизни. Бразильцы к такому были не готовы. На территории города-мечты действовал сухой закон, запрет на табак и... женщин! Даже семьями было проживать запрещено. Все эти простые человеческие радости фордландиане всё чаще искали в соседнем поселении. Они в шутку называли его «Островом невинности». Там было полно баров, ночных клубов и публичных домов.

Водонапорная башня и другие здания в Фордландии.

Упадок Фордландии

Как часто видно из истории, признаками надвигающейся катастрофы чаще всего являются проявления высокомерия. Форд не любил экспертов, не считал нужным обращаться к чьим-то услугам. Блестящий бизнесмен совсем не ожидал провала. Казалось бы, подробные планы, успешная реализация Фордландии, социальная политика компании в отношении работников и высокая заработная плата для этой местности, делали проект обречённым на успех. Но, с самого начала всё пошло не так. Сработал человеческий фактор.

Руины электростанции Фордландии.

Сначала управляющий, которого отправил Форд в свой город мечты, допустил массу ошибок. Он совершенно не разбирался в вопросе. Будучи прекрасным менеджером, он ни капли не понимал в том, как высаживать каучуковые деревья. Из-за этого, он рассадил их слишком близко друг к другу. Растения начали болеть, их донимали всевозможные вредители.

После смены управляющего стало ещё хуже. Пытаясь сократить расходы, рабочим урезали заработную плату. Это оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. Навязанная чуждая культура, строгое расписание жизни, жесткий рабочий график... Кульминацией краха стало восстание, которое подняли рабочие Фордландии в 1930 году. Подавить его удалось лишь тогда, когда вмешалась бразильская армия.

Фордландия в 2009 году.

В результате всего этого Фордландия быстро превратилась в заброшенный город-призрак. Ландшафт скоро поглотили джунгли, а часть строений вошла в состав близлежащего города. Мечта Форда стала бессмысленной тратой денег, природных ресурсов и человеческой энергии. В проект было вложено почти 20 миллионов долларов, а планируемых объёмов каучука Форд так и не дождался. Деревья сгнили, город забросили. Через пятнадцать лет внук Генри Форда потерял почти все 20 миллионов долларов вложений на продаже убыточного заброшенного предприятия правительству Бразилии.

Город-призрак

Фордландия строилась с прицелом на долгосрочное продуктивное существование. Там были все удобства современного американского города. Кроме полноценной больницы, отеля, большой электростанции и прочего, там было даже поле для гольфа. Теперь всё это превратилось в огромный памятник неудач и сокрушительного поражения. Сегодня эти бетонные сооружения любят посещать туристы-экстремалы для того, чтобы сделать на их фоне впечатляющие селфи.

Теперь здесь можно сделать постапокалиптические фотографии.

После цепочки неудач Форд попытался перебросить производство на предприятие чуть выше по реке. Но особого успеха так и не удалось достичь. В 1945 году всё изменило производство синтетического каучука.

Фордландия стала городом-призраком.

Самым странным во всей этой истории с Фордландией было то, что сам Форд ни разу не посетил своё детище. Неудачный эксперимент с индустриальной утопией впоследствии послужил образцом для современных антиутопий. Писатель Олдос Хаксли, например, был вдохновлён Фордландией, когда писал свой роман «О дивный новый мир». Герои этого романа даже отмечают День Форда. Было время, когда Генри Форд был гениальным бизнесменом, его считали провидцем. К сожалению, сейчас почти всё, что он создал, находится в запустении. Один бывший житель Фордландии в 2017 году сказал журналистам: «Оказывается, Детройт – не единственное место, которое Форд превратил в руины». Печальный конец блестящей империи.

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