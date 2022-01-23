Не любовь, а соперничество: почему супруги конкурируют?

Как часто случается так, что в романтических отношениях любовные чувства отходят на второй план, а на первый выходит конкуренция!

Вместо того, чтобы заботиться о близком человеке, мы начинаем критиковать и спорить, отстаивая свою правоту.

Почему так происходит и можно ли с этим справиться?

«Уже подумываю о разводе»

Елена, 26 лет: «Мы поженились только полгода назад. Мой мужчина был крайне внимательным и заботливым, но, видимо, только в период ухаживаний. До свадьбы ничего не предвещало беды — ведь любовь была просто сумасшедшей.

Но потом супруга будто подменили. Теперь каждый раз, когда я пытаюсь рассказать ему о своих успехах на работе, он говорит: «Да что это за дела, вот у меня сегодня…»

Стоит мне произнести, что у меня болит голова, муж отвечает: «Да что твоя голова, вот у меня так живот разболелся…»

Даже в общении с родителями (и моими, и своими) он как будто постоянно пытается доказать, что в семье у него все «больше, выше, сильнее».

Не знаю, что и делать с этим. Прошло совсем мало времени, но уже подумываю о разводе».Откуда берется такое соперничество между людьми, которые, казалось бы, должны стоять горой друг за друга, разделять пополам и радость, и горе?

Причины конкуренции между партнерами

Вспомним любимую всеми психологами банальность: «Все мы родом из детства».

1. Заниженная самооценка

И именно в прошлом мы найдем корни такого соперничества. Что именно это за причины?

Возможно, в детстве кого-то из партнеров постоянно сравнивали со сверстниками: братьями и сестрами, одноклассниками или детьми друзей семьи, отмечает психолог Лилия Левицкая. Желание вечно доказывать свою значимость и бороться за «первое место» часто берет исток из таких детских переживаний.

Что делать: в таком случае лучшее решение — пойти на психотерапию, так как проблемы с самооценкой обычно коренятся довольно глубоко. «Крайне важно научиться принимать себя и прекратить сравнения с другими людьми», — подчеркивает психолог.

2. В детстве кому-то из партнеров приходилось бороться за внимание родителей

Чтобы заслужить родительскую любовь, нужно было каждый раз добиваться успеха в учебе или в домашних делах. «Эта неосознанная привычка вечно желать признания может остаться и во взрослой жизни. Особенно если возлюбленный(-ая) действительно не уделяет вам должного внимания», — говорит Лилия Левицкая.

Что делать: во-первых, научиться заботиться о себе самостоятельно. Во-вторых, начать осознанно проявлять любовь к партнеру. «Необходимо учиться любить друг друга, разговаривать по душам. Не лишним будет пройти семейную терапию», — поясняет психолог.

3. Один из партнеров чувствует себя нереализованным

Например, жена получает большую зарплату, а у мужчины вечно проблемы на работе. Тогда подсознательно (а иногда и осознанно) супруг пытается «победить» жену, чтобы не смотреть на нее снизу вверх.

«Женщина не уступит, если ее личность формировалась в семье, где мама была сильная и успешная. Так партнеры разрушают друг друга вместо того, чтобы подумать, у кого какие сильные стороны, и научиться извлекать из них пользу», — говорит психолог.

Что делать: тому, кто не реализован в своем деле, необходимо развиваться, раскрывать свой потенциал. «Важно радоваться победам друг друга. Кроме того, женщине может понадобиться проработать семейный сценарий, в котором не принято уважать мужчин».

4. Оба партнера — сильные лидеры

В таких парах нередко идет борьба за власть. И вместо того, чтобы поделить зоны влияния и стать мощным союзом, партнеры пытаются победить друг друга.

«Пары, состоящие из настоящих лидеров, по сути, весьма перспективны. Но только если каждый начнет считать другого равным и согласится разделить зону ответственности, как в хорошем бизнесе», — поясняет Левицкая.

Что делать: хотя бы одному из партнеров придется обучиться мастерству коммуникации. Это поможет приумножить собственные способности, остановит разрушение отношений.

Важно вспоминать о том, зачем вообще вы создавали эти отношения. «Задавайте себе вопрос: я хочу быть прав или счастлив? Возможно, после ответа на него вам все-таки расхочется воевать. Ведь подобные битвы совсем не про любовь. Любовь вырастает там, где мы ценим и поддерживаем друг друга, заботимся и уважаем», — резюмирует эксперт.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2390751907916810480/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)

Подвиг «26 бакинских комиссаров» — очередной миф лживой советской пропаганды(https://otari.mirtesen.ru/blog/43653614764/)

Сталинский парад обосранных военнопленных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43939677048)