Женские побоища: в каких случаях бабы на Руси дрались на кулаках

Женщины могут подраться, и это никак не зависит от страны или эпохи. Но иногда поединки с участием представительниц прекрасного пола устраивали специально. Поступали так и на Руси. Причем, цели у женских кулачных боев могли быть самыми разнообразными: от разрешения судебных споров до повышения урожая льна и конопли. Проводились такие побоища и на потеху публике.

Судебные поединки

Доктор исторических наук Вадим Долгов в своей статье «Поединки в древнерусской воинской культуре» написал об участии представительниц прекрасного пола в судебных боях. Они проводились на Руси с незапамятных времен вплоть до XVI века, если между людьми возникал гражданско-правовой конфликт. Например, соседи никак не могут поделить участок земли или речь идет о защите чести и достоинства.

Как правило, большинство разногласий разрешалось без поединков, но если установить истину никак не удавалось, то дело могло дойти до прямого столкновения на «поле» – так называлось место судебных ристалищ. Порядок проведения таких боев был строго регламентирован. Например, Псковская Судная грамота (нормативно-правовой документ, первая редакция которого была принята на народном вече в 1397 году) запрещала поединки между мужчинами и женщинами, поскольку ни один из противников не должен был находиться в заведомо проигрышном положении.

Если разногласия возникли между представительницами прекрасного пола, то и на бой они должны были выйти друг против друга. Но если соперником оказывался мужчина, за честь женщины должен был постоять кто-то из родственников или специально нанятый боец. Некоторые удалые молодцы подрабатывали участием в таких поединках.

Впрочем, согласно Псковской Судной грамоте, бойцов имели право нанять и пожилые люди, инвалиды, священнослужители, подростки. В-общем, все кто не мог сам постоять за себя.

Поединки проводились в особом месте в присутствии недельщика (своеобразный аналог современного судебного пристава). Часто противники использовали оружие. Дрались с ним и женщины.

Так, австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн в книге «Записки о Московии» (1549 год издания) изложил свои воспоминания о двух посольских миссиях в Россию, состоявшихся в 1517 и 1526 годах. Автор указал, как были экипированы участники судебного поединка: «Обыкновенно они имеют продолговатые латы, иногда двойные, кольчугу, наручи, шлем, копьё, топор и какое-то железо в руке наподобие кинжала, однако заострённое с того и другого краю; они держат его одной рукой и употребляют так ловко, что при каком угодно столкновении оно не препятствует и не выпадает из руки».

На Масленицу и другие праздники

Кулачные бои традиционно проводились на Масленицу и другие праздники. Изначально они были посвящены верховному богу славян Перуну, покровителю воинов. Иногда подобные забавы устраивались на свадьбах, отсюда произошла поговорка: «Какая свадьба без драки?» Считалось, что разудалое веселье и лихой бой – это не только возможность продемонстрировать молодецкую удаль, но и дань уважения языческим силам природы, которые в ответ обязательно проявят благосклонность к людям.

Известный исследователь древних боевых традиций Алексей Мандзяк в книге «Славянские воинские искусства: От культа земли к воинскому поединку» (Минск, 2006 год издания) отметил, что в масленичных кулачных забавах могли принимать участие девушки и женщины.

В книге говорится: «В некоторых местах Саратовской губернии существовал обычай женских боев. Например, женщины села Окатная Маза в определенные дни собирались на вершине холма и состязались в рукопашном единоборстве. Начинались бои с поединка двух зачинщиц, а затем потом в бой вступали другие, и разгоралась массовая драка».

Этнографы связывают данный обычай с древними языческими верованиями, согласно которым женские поединки и состязания на Масленицу способствуют повышению урожая конопли и льна. Эти культуры народное сознание напрямую связывало с проявлениями природной энергии представительниц прекрасного пола.

И все же, повсеместной традицией на Руси девичьи и бабьи схватки никогда не были. Порой, наблюдая за своими мужчинами, сошедшимися «стенка на стенку», женщины тоже входили в раж, устраивали шуточную толкотню, потасовки. Они хватали друг друга за одежду, боролись. И редко дрались как мужчины, обычно не доводя дела до обмена кулачными ударами. Не случайно в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля есть поговорка: «Мужики дерутся врасходку, бабы всвалку».

Бабушка Прасковья

Наша современница Ксения Горская в 2012 году опубликовала на портале «Клуб женских единоборств» воспоминания бабушки своей бабушки, которую звали Прасковья. Эта женщина родилась в 80-е годы XIX века во Владимирской губернии. Ее рассказы были записаны в личных дневниках внучкой, которую звали Дарья Никитична.

Прасковья жила в селе Горки, что находится на берегу реки Малый Киржач. А напротив стояла деревня Новинки Горские. С заречными мужиками и бабами часто на Крещенье и Масленицу и сходились сельчане. Одни назывались «горские», а другие «новинские». Случались потасовки и с жителями других соседних сел: Соколово, Никольское и Андреевское.

В Новинках в ту пору (начало ХХ века) образовалась дружная девичья компания, которую возглавляли две бойкие и крепкие сестрицы: Алевтина (по прозвищу Стружка – из-за кудрявых волос) и Глаша. Однажды Прасковья и ее младшая сестра Груша пожаловались матери на воинственных зареченских девушек, и та научила своих дочерей некоторым приемам женской борьбы, которые знала с юных лет.

После нескольких месяцев регулярных тренировок во время очередных зимних кулачных забав Параша с Грушей хорошо «отметелили» своих соперниц, что привлекло к ним внимание парней. Были потом и другие состязания с девушками из Никольского, Соколово и Андреевского, что остались в памяти бабушки Прасковьи.

Впрочем, скорое замужество и домашние хлопоты быстро отвлекли деревенских заводил от подобных развлечений. Судя по всему, женские бои были больше похожи на современное дзюдо или самбо, чем на бокс. Многочисленные захваты за одежду и попытки свалить противницу с ног – эта техника боя сильно отличается от традиционных мужских кулачных поединков.

Матрена против Василихи

Эссе «Русские кулачки» Матвея Домрачева содержит воспоминания дедушки Прохора о женских поединках, которые проходили в Тамбовской губернии еще в начале ХХ века. Однажды случилось так, что во время масленичных боев молодой парень Прохор одолел известного бойца Василия. И от обиды жена побежденного, которую все звали Василихой, стала задирать супругу победителя Матрену.

Пришлось Прохору научить свою невысокую юную женушку искусству борьбы «на кулачках», чтобы в следующий раз Матрена смогла дать отпор дородной бабе Василихе. Так и получилось. И воодушевившись примером победительницы, другие представительницы прекрасного пола стали участвовать в масленичных забавах.

Правда, начавшаяся вскоре Первая мировая война навсегда положила конец подобным развлечениям. Трагически сложилась судьба и у Матрены, она умерла от тифа, когда ее муж был на фронте. Вернувшись, Прохор так и не женился.

Непримиримые разногласия

Но далеко не всегда женские бои проводились на публике. Порой представительниц прекрасного пола заставляли драться непримиримые разногласия. При этом дамы обычно не хотели, чтобы о поединке кому-либо стало известно.

Причин для конфликтов у женщин может быть немало: соперничество за мужчину; имущественный спор; необдуманные слова и обиды. Если соседка распускает сплетни, если коллега ведет себя высокомерно, если продавщица утаивает сдачу – все это и многое другое может привести к физическому противостоянию.

Часто в русских деревнях женщины дрались в банях, поскольку их обычно строят вдали от домов. Эти помещения закрываются изнутри, а что там происходит: мужикам знать не положено.

Сергей Великанов в своем рассказе «Банька» привел описание драки между двумя взрослыми бабами, которую случайно подсмотрели 11-летние мальчики, заглянувшие в щелку из любопытства. Две дородные противницы били друг друга кулаками совсем по-мужски, стараясь ударить посильнее. Причем, обе предварительно разделись, чтобы не запачкать и не порвать одежду.

Поскольку в рассказе победительница гордо заявила проигравшей: «Так что, подходила и буду подходить», можно сделать вывод, что дрались бабы из-за некого представителя сильного пола. И одна из них, видимо, ранее потребовала от соперницы не приближаться к этому мужчине, но не смогла отстоять свою правоту в ходе поединка.

Вот так по-разному дрались на Руси женщины. Одни – ради победы в судебной тяжбе, другие – ради парня или мужика, третьи – ради урожая конопли или простой забавы.

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