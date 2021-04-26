Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Просвирка церковная как символ Христа

Вряд ли найдётся сегодня человек, которому не знакомы такие слова: "хлеб наш насущный". Но к сожалению, далеко не все знают, что они из молитвы «Отче наш», которая подчёркивает особое почтительное отношение к хлебу, предстающему здесь не в качестве тривиального продукта питания, а как символ, означающий все необходимое для поддержания души и тела человека. Одним из таких его воплощений является просвирка церковная.

просвирка церковная

История возникновения

Просвирка церковная или, как её ещё называют — просфора, представляет собой небольшой круглый хлебец, который используется в церковных таинствах и при поминании в Проскомидии. Его название переводится как "приношение". В первые столетия христианства хлеб и все необходимое для совершения богослужения верующие приносили с собой. Служитель, принимающий все это, включал их имена в особый список, который оглашался после молитв при освящении даров.

Часть приношений, а именно хлеб и вино, использовалось для Причастия, остальное вкушалось братией на вечере или раздавалось верующим. В некотором роде эта традиция сохранилась до наших дней. После богослужения на выходе из храма служители раздают частички просфоры прихожанам.

Позднее слово «просфора» стало применяться только в качестве названия хлеба, который употребляется для совершения литургии.

Его стали выпекать специально для этой цели.

Символичность просфоры

Она представляет собой хлеб, который силой Бога меняет свою сущность или, как говорят христиане – пресуществляется в Тело Христово. Происходит это во время совершения Божественной Литургии, в тот момент, когда священник вынутые на проскомидии частички погружает в Чашу, в которой Тело и Кровь Христова, произнося при этом особую молитву.

Круглая форма просфоры не является случайной, она делается такой, выступая символическим выражением вечности Христовой. В дополнение есть и другие, схожие толкования. Многие полагают, что это знак вечной жизни как отдельного человека, так и всего человечества во Христе.

Просвирка церковная состоит из двух частей: верхней и нижней. Это также имеет свой смысл. Собранные вместе две части символизируют особую природу человека, которая предстаёт в единстве двух основ: Божественной и человеческой.

Верхняя часть являет собой духовное начало человека. Его плотское, земное состояние символизирует нижняя, которую имеет просвирка церковная.

просвирка церковная фото

Фото позволяет разглядеть на верхней её части печать, состоящую из креста и надписи. Последняя в переводе с греческого знаменует победу Иисуса Христа.

Рецепт просвирок церковных

Для приготовления просфоры берут лучшую пшеничную муку 1,2 кг. Для замешивания теста одну ее треть следует высыпать в глубокую посудину и добавить святой воды. Размешав немного, тесто обдают кипятком. Делают это для крепости и сладости просфоры.

Чуть позже в остывшую смесь добавляют немного соли, разведённой святой водой, и 25 грамм дрожжей. Все это перемешивается и выдерживается около получаса. В поднявшееся тесто высыпают оставшиеся две трети муки и хорошенько вымешивают. Затем снова оставляют на полчаса, давая возможность подойти.

Готовое поднявшееся тесто раскатывают, старательно натирая мукой. При помощи формочки делают кружочки: верхние части поменьше, нижние — побольше. После этого, подготовленные части накрывают влажной тканью, на которую кладут сухую, и так оставляют на полчаса.

рецепт просвирок церковных

Далее на верхнюю часть ставится печать, ее соединяют с нижней, смачивая соприкасающиеся поверхности тёплой водой. Сформированную просфору прокалывают иглой в нескольких местах, ставят на противень, затем в духовку, где выпекают 15–20 минут.

Готовые просвирки выкладывают на стол и укутывают, покрывая сначала сухой, затем влажной и снова сухой тканью, и дают им часок отдохнуть. Затем укладывают в специальные корзины.

В самом рецепте тоже заложен особый смысл. Мука и вода символизируют плоть человеческую, а дрожжи и святая вода – его душу. Все это неразрывно связано, и в то же время каждая составляющая имеет своё значение. Святая вода – Божья благодать, дарованная человеку. Дрожжи являют собой символ Духа Святого, который своей животворящей силой даёт жизнь.

Как и когда можно употреблять просфору

Всякий, кто посещает церковь, знает, когда едят просвирки церковные. Происходит это после первой Литургии, если в этот день верующий причащается, то немного раньше – после Евхаристии. Вкушают этот священный хлебушек с особым чувством – смиренно и благоговейно. Делать это следует до приёма пищи.

Всякому верующему полезно начинать свой день с пития святой воды и вкушения просфоры. Для этого необходимо расстелить чистую скатерть или салфетку. На ней приготовить освящённую Богом трапезу, состоящую из просфоры и святой воды. Перед тем как употребить их, непременно нужно сотворить молитву, которая произносится специально для этого случая. Просвирка церковная вкушается над тарелкой или листом бумаги. Делается это для того, чтобы её крошки не упали на пол и не были попраны.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43810869837/)

10 признаков идеальной женщины с мужской точки зрения (https://otari.mirtesen.ru/blog/43457651091/)

«Великие»: почему только трое из правителей России имели этот титул (https://otari.mirtesen.ru/blog/43768113771/)

 

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПотерянные миры

В Эфиопии обнаружили одну из самых древних христианских церквей аксумитов

Читать
Мученик Лонгин Сотник, Каппадокийский
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Мученик Лонгин Сотник, Каппадокийский

Икона «Споручница грешных»: описание, фото и значение
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Икона «Споручница грешных»: описание, фото и значение

Какого числа Красная горка в 2021 году и стоит ли идти на погост в этот день
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Какого числа Красная горка в 2021 году и стоит ли идти на погост в этот день

Телесные колготки: нам долго внушали, что их нельзя носить, но это не так
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Телесные колготки: нам долго внушали, что их нельзя носить, но это не так

Сказы богини Мары о лжи и мороке
Материал, выбранный редакторами МиртесенШамбала. Мир тесен

Сказы богини Мары о лжи и мороке

Познер назвал американцев не очень духовными: «Они молодые и мало страдали»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша позиция

Познер назвал американцев не очень духовными: «Они молодые и мало страдали»

1
В н.п. Александровск в квартире обнаружен труп с признаками насильственной смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенВедомости Донбасса

В н.п. Александровск в квартире обнаружен труп с признаками насильственной смерти

Светлый четверг. День великомученика Георгия Победоносца. Церковный календарь на 6 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦарьград

Светлый четверг. День великомученика Георгия Победоносца. Церковный календарь на 6 мая

Книга Урантии. Документ 139 Двенадцать апостолов. Часть 4, глава 2
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

Книга Урантии. Документ 139 Двенадцать апостолов. Часть 4, глава 2

2
Названа причина смерти принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Названа причина смерти принца Филиппа

ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ АДЫГОВ: М. М. Хацукова Нальчик 2004 440с.
Материал, выбранный редакторами МиртесенАдыги.RU - история, культура и традиции древнего народа Северного Кавказа адыгов(черкесов)

ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ АДЫГОВ: М. М. Хацукова Нальчик 2004 440с.

Молитвы, помогающие решать жизненные проблемы. Читайте с верою в сердце
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы, помогающие решать жизненные проблемы. Читайте с верою в сердце

Семь смертных грехов. Что мы знаем о них?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Семь смертных грехов. Что мы знаем о них?

6
Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день?

Вот тебе и Юрьев день: что нельзя делать 6 мая, чтобы не накликать беду
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Вот тебе и Юрьев день: что нельзя делать 6 мая, чтобы не накликать беду

6 мая День Святого Георгия Победоносца - история великомученика
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖЕНСКИЙ МИР

6 мая День Святого Георгия Победоносца - история великомученика

6 МАЯ - ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

6 МАЯ - ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.

6 духовных причин депрессии, безденежья и болезней...
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

6 духовных причин депрессии, безденежья и болезней...

10 наиболее распространенных духовных... болезней.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

10 наиболее распространенных духовных... болезней.

6 мая - Народно-христианский праздник Егорий Вешний.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

6 мая - Народно-христианский праздник Егорий Вешний.

Королевская семья обнародовала причину смерти принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Королевская семья обнародовала причину смерти принца Филиппа

Росстат раскрыл данные по смертности курганцев от COVID. Оперштаб давал другие цифры
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Росстат раскрыл данные по смертности курганцев от COVID. Оперштаб давал другие цифры

Названа официальная причина смерти принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Названа официальная причина смерти принца Филиппа

Telegraph: официальной причиной смерти принца Филиппа стала старость
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Telegraph: официальной причиной смерти принца Филиппа стала старость

Книга Урантиию Документ 139 Двенадцать апостолов. ЧАСТЬ 4, ГЛАВА 1
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

Книга Урантиию Документ 139 Двенадцать апостолов. ЧАСТЬ 4, ГЛАВА 1

2
Можно ли работать на огороде и земле 11 мая на Радоницу-2021?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Можно ли работать на огороде и земле 11 мая на Радоницу-2021?

Александр Нотин: Сорняки сердца — грех и страсть
Материал, выбранный редакторами МиртесенИзборский клуб

Александр Нотин: Сорняки сердца — грех и страсть

Важность поста и его соблюдение сегодня
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Важность поста и его соблюдение сегодня

Древние религии, которые до сих пор существуют
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

Древние религии, которые до сих пор существуют

Библейские персонажи, имена которых остаются неизвестными
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир души, иллюзии и совершенство сознания

Библейские персонажи, имена которых остаются неизвестными

Магические услуги без последствий. Сохранение отношений. Приворот.
Материал, выбранный редакторами Миртесен24Journal.ru Интересное

Магические услуги без последствий. Сохранение отношений. Приворот.

Главное и единственное условие для выживания
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

Главное и единственное условие для выживания

2
Молитвы за достаток и благополучие. Читаются с верою в сердце!
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Молитвы за достаток и благополучие. Читаются с верою в сердце!

По следам "Велесовой книги". Часть 3. Дословный перевод «дощечек с аукциона».
Материал, выбранный редакторами МиртесенВелемудр. Мир тесен.

По следам "Велесовой книги". Часть 3. Дословный перевод «дощечек с аукциона».

1
Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум

Благодатный огонь доставили в Хабаровск
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Благодатный огонь доставили в Хабаровск

Мольфаровские акценты, о Богопротивных Николаитах! 
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Мольфаровские акценты, о Богопротивных Николаитах! 

5
Русский знает точно : После смерти наступает жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоследние новости

Русский знает точно : После смерти наступает жизнь

1
"Отверстое Небо". Светлая среда. Церковный календарь на 5 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦарьград

"Отверстое Небо". Светлая среда. Церковный календарь на 5 мая

Мифы древнего Египта
Материал, выбранный редакторами МиртесенИсторический дискуссионный клуб

Мифы древнего Египта

1
От всей души для вас - наша Пасхальная открытка.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

От всей души для вас - наша Пасхальная открытка.

Блогерши на Украине курили и задували свечи в церкви. Глумление над религией стало модой?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Блогерши на Украине курили и задували свечи в церкви. Глумление над религией стало модой?

Эзотерический тост: как отметить 40-летие без порчи и сглаза
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Эзотерический тост: как отметить 40-летие без порчи и сглаза

Как учиться домашней молитве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Как учиться домашней молитве

Картина дня

наверх