Просвирка церковная как символ Христа

Вряд ли найдётся сегодня человек, которому не знакомы такие слова: "хлеб наш насущный". Но к сожалению, далеко не все знают, что они из молитвы «Отче наш», которая подчёркивает особое почтительное отношение к хлебу, предстающему здесь не в качестве тривиального продукта питания, а как символ, означающий все необходимое для поддержания души и тела человека. Одним из таких его воплощений является просвирка церковная.

История возникновения

Просвирка церковная или, как её ещё называют — просфора, представляет собой небольшой круглый хлебец, который используется в церковных таинствах и при поминании в Проскомидии. Его название переводится как "приношение". В первые столетия христианства хлеб и все необходимое для совершения богослужения верующие приносили с собой. Служитель, принимающий все это, включал их имена в особый список, который оглашался после молитв при освящении даров.

Часть приношений, а именно хлеб и вино, использовалось для Причастия, остальное вкушалось братией на вечере или раздавалось верующим. В некотором роде эта традиция сохранилась до наших дней. После богослужения на выходе из храма служители раздают частички просфоры прихожанам.

Позднее слово «просфора» стало применяться только в качестве названия хлеба, который употребляется для совершения литургии.

Символичность просфоры

Его стали выпекать специально для этой цели.

Она представляет собой хлеб, который силой Бога меняет свою сущность или, как говорят христиане – пресуществляется в Тело Христово. Происходит это во время совершения Божественной Литургии, в тот момент, когда священник вынутые на проскомидии частички погружает в Чашу, в которой Тело и Кровь Христова, произнося при этом особую молитву.

Круглая форма просфоры не является случайной, она делается такой, выступая символическим выражением вечности Христовой. В дополнение есть и другие, схожие толкования. Многие полагают, что это знак вечной жизни как отдельного человека, так и всего человечества во Христе.

Просвирка церковная состоит из двух частей: верхней и нижней. Это также имеет свой смысл. Собранные вместе две части символизируют особую природу человека, которая предстаёт в единстве двух основ: Божественной и человеческой.

Верхняя часть являет собой духовное начало человека. Его плотское, земное состояние символизирует нижняя, которую имеет просвирка церковная.

Фото позволяет разглядеть на верхней её части печать, состоящую из креста и надписи. Последняя в переводе с греческого знаменует победу Иисуса Христа.

Рецепт просвирок церковных

Для приготовления просфоры берут лучшую пшеничную муку 1,2 кг. Для замешивания теста одну ее треть следует высыпать в глубокую посудину и добавить святой воды. Размешав немного, тесто обдают кипятком. Делают это для крепости и сладости просфоры.

Чуть позже в остывшую смесь добавляют немного соли, разведённой святой водой, и 25 грамм дрожжей. Все это перемешивается и выдерживается около получаса. В поднявшееся тесто высыпают оставшиеся две трети муки и хорошенько вымешивают. Затем снова оставляют на полчаса, давая возможность подойти.

Готовое поднявшееся тесто раскатывают, старательно натирая мукой. При помощи формочки делают кружочки: верхние части поменьше, нижние — побольше. После этого, подготовленные части накрывают влажной тканью, на которую кладут сухую, и так оставляют на полчаса.

Далее на верхнюю часть ставится печать, ее соединяют с нижней, смачивая соприкасающиеся поверхности тёплой водой. Сформированную просфору прокалывают иглой в нескольких местах, ставят на противень, затем в духовку, где выпекают 15–20 минут.

Готовые просвирки выкладывают на стол и укутывают, покрывая сначала сухой, затем влажной и снова сухой тканью, и дают им часок отдохнуть. Затем укладывают в специальные корзины.

В самом рецепте тоже заложен особый смысл. Мука и вода символизируют плоть человеческую, а дрожжи и святая вода – его душу. Все это неразрывно связано, и в то же время каждая составляющая имеет своё значение. Святая вода – Божья благодать, дарованная человеку. Дрожжи являют собой символ Духа Святого, который своей животворящей силой даёт жизнь.

Как и когда можно употреблять просфору

Всякий, кто посещает церковь, знает, когда едят просвирки церковные. Происходит это после первой Литургии, если в этот день верующий причащается, то немного раньше – после Евхаристии. Вкушают этот священный хлебушек с особым чувством – смиренно и благоговейно. Делать это следует до приёма пищи.

Всякому верующему полезно начинать свой день с пития святой воды и вкушения просфоры. Для этого необходимо расстелить чистую скатерть или салфетку. На ней приготовить освящённую Богом трапезу, состоящую из просфоры и святой воды. Перед тем как употребить их, непременно нужно сотворить молитву, которая произносится специально для этого случая. Просвирка церковная вкушается над тарелкой или листом бумаги. Делается это для того, чтобы её крошки не упали на пол и не были попраны.

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