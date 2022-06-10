Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Смейтесь на здоровье !
Муж часто уезжал в командировки и стало ему казаться, что жена изменяет. И вот спрятался он однажды в шкафу. Заходит любовник — здоровенный такой моряк. Мужик сидит тихо. В самый кульминационный момент жена кричит моряку: — Член вазелином смажь, слишком сухой! Тут муж не выдерживает: — Сухим, сухим ее, стерву!
Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно? — Не обращайте внимание! Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!
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