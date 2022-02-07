«Кольцо рыбака»: зачем для каждого папы римского делают персональное украшение

«Кольцом рыбака» называют перстень, который должен носить папа римский. Наряду с тиарой, украшение входит в состав облачения всех понтификов. Чем оно необычно?

Почему «Кольцо рыбака»?

Глава католической церкви считается продолжателем дела ученика Христа, святого апостола Петра. До своего крещения он был обычным рыбаком и тем зарабатывал на жизнь. После Воскрешения Сына Божьего название этой профессии по отношению к Петру стало использоваться в метафорическом смысле. Православные считают апостола «ловцом человеческих душ», призванным обращать грешников с пути гибели на стезю праведной жизни.

Аналогичным образом трактуется и образ понтифика в католицизме. Он наследует дело апостола и также является ловцом душ человеческих. В связи с этим папский перстень стал называться «Кольцом рыбака». В знак важности несения святой миссии на нем изображается Петр, забрасывающий в море рыбацкую сеть.

Традиции, связанные с кольцом

В Ватикане строго соблюдаются все традиции, касающиеся облачения каждого нового понтифика. Как только папа восходит на престол, он получает «индивидуальный» перстень с выгравированным на нем собственным именем. Такая «печатка» с именем владельца до 1842 года использовалась для удостоверения важных документов и личных писем.

Папа в буквальном смысле применял ее в качестве печати, оставляя оттиск на сургуче.

Именно по этой причине каждый новый понтифик получает свое кольцо во время официальной церемонии коронации. Этот атрибут облачения отливают из чистого золота, а вручает его папе декан Коллегии кардиналов. Вновь возведенный на трон Глава церкви обязан припасть к перстню губами в знак своего смирения и принятия высочайшей миссии продолжения дела апостола Петра.

Почему Кольцо рыбака уничтожалось после смерти папы

Срок службы перстня никогда не длился дольше времени пребывания папы на троне. Как только понтифик умирал — или отрекался, что тоже иногда случалось, — камерарий уничтожал и Кольцо рыбака с его именем. Это делалось из предосторожности, чтобы во время выборов нового понтифика кардиналы или придворные служащие Ватикана не могли фальсифицировать важные документы.

Интересно, что первые упоминания об этой реликвии встречаются еще в XIII веке, в письме Папы Климента IV, датированном 1265 годом. За века существования католической церкви традиции, связанные с кольцом, ревностно соблюдались. Оно всегда изготавливалось только из золота и уничтожалось на глазах всех кардиналов. За эту особенность вечно умирать и возрождаться кольцо иногда называют «Перстнем-фениксом».

Некоторые изменения в традицию были внесены уже в 2013 году, когда на Ватиканский престол взошел 266-й папа Франциск. Этот понтифик не только является иезуитом и выходцем из Нового Света. Он еще и попросил изготовить свое Кольцо рыбака из серебра, покрытого позолотой. Просьба была удовлетворена, и теперь Франциск из соображений экономии носит серебряный папский перстень.

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