Что творили европейские монархи, современники Ивана Грозного

Есть такие слова - контекст эпохи. Когда берут какого-нибудь исторического персонажа, выдергивают его из своего окружения, обрубают все связи с соседями и начинают пристально рассматривать, как уникальный экземпляр, получается довольно однобокая картина.

Иван Грозный в массовом представлении высится одиноким залитым кровью истуканом посреди ровного поля. Ничего не имеем против негодований по поводу неправедных судов и казней. Но давайте тогда уж с той же меркой подходить ко всем современникам. Потому что в том же массовом представлении коллеги Ивана IV на европейских престолах отнюдь не рисуются какими-то монстрами. Так, обычная череда разных Генрихов, Карлов и Елизавет.

Давайте присмотримся к ним поближе.

Карл IX и Варфоломеевская ночь

В ночь на 24 августа 1572 года Париж был залит кровью. Добрые католики увлеченно резали спящих гугенотов. За считанные часы избавились от трех тысяч инакомыслящих. Мало того, волна аналогичных погромов прокатилась в следующие дни по всей Франции, и счет жертв идет на десятки тысяч. А теперь внимание - все эти "подвиги" были санкционированы королем.

Мария Кровавая и Елизавета I

В соседней Англии ситуация в середине XVI века была такой же. Там тоже протестанты превратились в официально одобренных жертв травли. Королева Мария Тюдор, современница Грозного, открыла на них сезон охоты. Всех лидеров отлавливали, пытали, заставляли перейти в католичество. Отказавшихся сжигали на кострах. Согласившихся, впрочем, тоже! За четыре года она успела отправить на костер три сотни протестантов.

Кстати, сменившая ее Елизавета I ангелом тоже отнюдь не была, хотя и вернула власть протестантам. Историки подсчитали, что за время ее правления были вынесены десятки тысяч смертных приговоров. Максимальная планка, встречающаяся в источниках, 89 тысяч.

Филипп II и террор в Нидерландах

Основные проклятия по поводу тактики жесточайшей войны голландцы шлют печально знаменитому герцогу Альбе, заслужившему кличку палача. Один только Совет по делам о беспорядках, учрежденный им, вынес 18 тысяч смертных приговоров. А сколько народу гибло при постоянных штурмах городов! И опять же - все с санкции испанского короля Филиппа II, у которого герцог Альба ходил в любимчиках.

Так что вывод такой. Иван Грозный, конечно, не был паинькой. Но нельзя его считать и типично русским примером чудовища на престоле, как частенько пытаются преподносить. В целом, совершенно типичный правитель того времени.

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А вы знали об этом?

Суворов одним из первых в Европе увидел в генерале Бонапарте носителя выдающегося военного таланта. «Далеко шагает! – заметил Суворов ещё в 1796 году по поводу первых успехов Бонапарта в Италии. Пора бы унять молодца!» «Варвар, залитый кровью поляков», — так крайне неприязненно отзывался Бонапарт о Суворове в октябре 1799 года. Здесь имелась в виду резня, учинённая русскими солдатами Суворова после взятия Варшавы в ноябре 1794 года, когда, по подсчётам русских исследователей, было умерщвлено не менее 10 тысяч пленных польских инсургентов и мирных жителей города.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43399780312)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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