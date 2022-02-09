Трудодни вместо рублей: почему в советских колхозах до 1966 года не платили зарплату

В Советском Союзе до 2-й половины шестидесятых годов прошлого столетия колхозники не получали зарплату. Вместо этого им начисляли трудодни – натуроплата, в основном зерном. Что же это была за система такая и почему от нее со временем отказались?

Ситема трудодней была удобной, но экономически не эффективной / Фото: spa22.ru

Этот вариант развития и поднятия сельского хозяйства был удобным, но с экономической точки зрения абсолютно неэффективным. В итоге руководство государства все-таки решило мотивировать колхозников материально, назначив им определенную заработную плату. Несмотря ни на что, после распада СССР ушли в прошлое и колхозы с совхозами. Но обо всем по порядку.





1. Система трудодней

Трудодни начали начислять колхозникам после проведения коллективизации / Фото: vtambove.ru

После проведения коллективизации особым постановлением Совнаркома в виде оплаты труда колхозникам назначили трудодни. Система действовала вплоть до середины шестидесятых годов прошлого века. Трудодень по определению обязан был быть долей колхозного дохода. Ее распределяли согласно тому, какое участие в трудовой деятельности принимал каждый из работников.





livejournal.com Система трудодней давала возможность распределить доход от сданного скота или урожая дифференцированно в соответствии с внесенным вкладом конкретного работника / Фото: vlad-gluh.livejournal.com

Если человек не выработал трудодни, он мог быть привлечен к уголовной ответственности / Фото: smolbattle.ru

За все время существования этой системы не раз проводились реформы, но схема от этого менее запутанной не стала. От результативности производства в большинстве случаев она не зависела, но давала возможность доход от сданного скота или урожая распределить дифференцированно в соответствии с внесенным вкладом конкретного работника. При условии, что норма трудодней не была выработана, человек мог понести уголовную ответственность. Ему могли назначить исправительные работы у себя в колхозе. При этом четвертая часть трудодней удерживалась.





Основной единицей расчета с крестьянами было зерно, которого в военные годы категорически не хватало / Фото: zeir.ru

Расплачивались с селянами обычно зерном. Во время ВОВ на один трудодень давали меньше половины килограмма зерна. В послевоенное время урожай был плохой и люди массово голодали.





Среди сельских жителей было много недовольных, люди протестовали и предпринимали попытки уехать в город / Фото: russiainphoto.ru

Естественно колхозники протестовали, пытались перебраться в города. Чтобы предотвратить массовый переезд из сел людей, в 1932 г. был введен паспортный режим, что сделало деревенских жителей практически крепостными. То есть уехать из села человек мог только в том случае, если ему разрешит председатель сельского совета или колхоза. Сельские дети перспектив особо не имели. Им была уготована участь родителей – работа в колхозе. Отпускать после окончания школы выпускника на обучение в город или нет, решал председатель. В связи с этим парни после службы в армии старались устроиться в городе, чтобы не возвращаться домой.





Участь детей в деревнях была предрешена, уехать жить в город они могли только с разрешения председателя колхоза / Фото: yandex.ru

Возможности продать что-то со своего огорода тоже не было, так как существовал большой налог на землю и то, что на ней росло. Пенсии колхозникам платили или очень маленькие, или вообще не платили.





2. Чем все закончилось

Заинтересованность крестьян в эффективном труде была минимальной / Фото: mapme.club

Так как колхозники не имели материальной заинтересованности, то и производительность их труда была невысокой. Поэтому правительство государства пересмотрело принятое ранее решение и в 1966 г., в мае, издало постановление относительно выплаты людям заработной платы деньгами.





Получить паспорт крестьяне могли только по личному распоряжению председателя колхоза / Фото: rpwbl.ru

Но это не повлияло на паспортный режим, рабочие все еще оставались без документов. Получали они их только, если было личное распоряжение председателя. Паспортизация граждан была закончена лишь к 1981 г. Уже тогда из деревень в города массово старались выехать селяне, особенно молодежь.



Источник : https://novate.ru/blogs/260321/58320/

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