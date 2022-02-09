Трудодни вместо рублей: почему в советских колхозах до 1966 года не платили зарплату

Этот вариант развития и поднятия сельского хозяйства был удобным, но с экономической точки зрения абсолютно неэффективным. В итоге руководство государства все-таки решило мотивировать колхозников материально, назначив им определенную заработную плату. Несмотря ни на что, после распада СССР ушли в прошлое и колхозы с совхозами. Но обо всем по порядку.
1. Система трудодней
После проведения коллективизации особым постановлением Совнаркома в виде оплаты труда колхозникам назначили трудодни. Система действовала вплоть до середины шестидесятых годов прошлого века. Трудодень по определению обязан был быть долей колхозного дохода. Ее распределяли согласно тому, какое участие в трудовой деятельности принимал каждый из работников.
За все время существования этой системы не раз проводились реформы, но схема от этого менее запутанной не стала. От результативности производства в большинстве случаев она не зависела, но давала возможность доход от сданного скота или урожая распределить дифференцированно в соответствии с внесенным вкладом конкретного работника. При условии, что норма трудодней не была выработана, человек мог понести уголовную ответственность. Ему могли назначить исправительные работы у себя в колхозе. При этом четвертая часть трудодней удерживалась.
Расплачивались с селянами обычно зерном. Во время ВОВ на один трудодень давали меньше половины килограмма зерна. В послевоенное время урожай был плохой и люди массово голодали.
Естественно колхозники протестовали, пытались перебраться в города. Чтобы предотвратить массовый переезд из сел людей, в 1932 г. был введен паспортный режим, что сделало деревенских жителей практически крепостными. То есть уехать из села человек мог только в том случае, если ему разрешит председатель сельского совета или колхоза. Сельские дети перспектив особо не имели. Им была уготована участь родителей – работа в колхозе. Отпускать после окончания школы выпускника на обучение в город или нет, решал председатель. В связи с этим парни после службы в армии старались устроиться в городе, чтобы не возвращаться домой.
Возможности продать что-то со своего огорода тоже не было, так как существовал большой налог на землю и то, что на ней росло. Пенсии колхозникам платили или очень маленькие, или вообще не платили.
2. Чем все закончилось
Так как колхозники не имели материальной заинтересованности, то и производительность их труда была невысокой. Поэтому правительство государства пересмотрело принятое ранее решение и в 1966 г., в мае, издало постановление относительно выплаты людям заработной платы деньгами.
Но это не повлияло на паспортный режим, рабочие все еще оставались без документов. Получали они их только, если было личное распоряжение председателя. Паспортизация граждан была закончена лишь к 1981 г. Уже тогда из деревень в города массово старались выехать селяне, особенно молодежь.
Источник : https://novate.ru/blogs/260321/58320/
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