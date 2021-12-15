«Офицер НКВД рассмеялся от такой наглости»- что потребовал фельдмаршал Паулюс, сразу после сдачи в плен?

Одним из самых печальных эпизодов за всё время Великой Отечественной войны для Вермахта было поражение под Сталинградом. В результате этой операции, в плен попали несколько сотен тысяч бойцов 6-й армии, во главе со своим командиром Фридрихом Паулюсом.

Не многие знают, но Паулюс получил звание фельдмаршала уже будучи в окружении. Историки считают, что Гитлер это сделал для того, чтобы не допустить пленения генерала. За всю историю Вермахта ни один фельдмаршал не сдавался в плен врагу. Вероятно, Фюрер надеялся, что командующий 6-й армией поступит, как настоящий офицер, и застрелится.

Но Паулюс решил избрать иной путь и стал самым «важным» советским военнопленным, войдя в мировую историю. Сегодня я бы хотел рассказать о том, что он говорил в советском плену.

Паулюс и офицеры штаба сдаются в плен. Фото в свободном доступе.

Почему Паулюс принял решение сдаться?

Прежде чем переходить к словам Паулюса, хочу выразить своё мнение на тот счёт, почему немецкая 6-я армия и её командир сдались в плен.

На мой взгляд, Паулюс был не глупым человеком, чтобы понимать всю безысходность ситуации. Несмотря на то, что Фюрер обещал обеспечить потребности армии в боеприпасах, топливе и продовольствии по воздуху, реально армия получила лишь небольшую часть от того огромного объёма снабжения.

Да, был вариант дождаться танков Манштейна, но тот требовал прорываться "изнутри" котла, что было практически невозможным на тот момент, ввиду сильной ослабленности окруженной армии.

Кроме того, все попытки пробиться в окружённый Сталинград закончились провалом. Паулюс понимал, что спасения ему ждать неоткуда, а жертвовать собой ради идей Рейха, как настоящий фанатик, он не стал.

Разбитая техника Вермахта. Фото в свободном доступе.

Последние часы в должности генерала Вермахта

Штаб 6-й армии, в котором располагался фельдмаршал, находился в подвале универмага. По воспоминаниям советских офицеров, которые первыми пришли туда после объявления капитуляции немцев, там стоял невыносимый зловонный запах. Было ясно, что немцы долго сидели в этом подвале, не имея возможность соблюдать хотя бы минимальные правила гигиены. Для Паулюса, который был ярым приверженцем гигиены и менял белье несколько раз в день, такие условия были невыносимыми.

Когда офицеры вошли в подвал, они увидели фельдмаршала, лежащего на грязном матрасе. Увидев их, он встал, и заявил следующее:

«Я хочу поговорить с представителем вашего командования. 6-я армия больше мне не подчиняется».

Это были его последние слова в статусе немецкого офицера. После он был уже официально советским военнопленным. Представители командования не стали ехать в Сталинград, а доставили Паулюса на один их хуторов, где его охраняли представители НКВД.

Паулюс по в том самом хуторе. Фото в свободном доступе.

Руководство местным управлением НКВД осуществлял офицер Александр Воронин, который одним из первых пообщался в пленным фельдмаршалом.

По его воспоминаниям, едва Паулюс увидел его, тут же стал требовать достойные условия содержания для себя и своих офицеров. Он хотел условия, сравнимые с санаторием, просил несколько завтраков и хорошее вино.

Офицер НКВД лишь посмеялся от такой наглости, и посоветовав фельдмаршалу привыкать к русской водке, ведь ничего другого его не ждёт.

Стоит отметить, что Паулюс недолго изображал из себя жертву. Спустя всего год, в 1944-ом году, он уже активно сотрудничал с советской властью, призывая немцев прекратить сопротивление и остановить нацистов.

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