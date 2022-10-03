Наследство Моисеева достанется дочери Пугачевой

Сегодня, 27 сентября, пришла печальная новость - в возрасте 68 лет в своей московской квартире скончался артист Борис Моисеев. Этого артиста знала и любила советская публика в 80-е годы, после его продолжали слушать на всем постсоветском пространстве. Популярность артиста продлилась вплоть до 2010 года, когда он перенес инсульт и вынужден был уйти со сцены. С той поры об этом ярком эксцентричном певце и танцовщике практически не было слышно в медийном пространстве.

Артист с молодости обожал эпатажные образы

В последние годы Бориса преследовали проблемы со здоровьем, поэтому еще год назад он составил завещание. Своих детей у артиста не было, поэтому недвижимость - квартиру в Латвии - он отписал Кристине Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой. С Аллой Борисовной певец много выступал на одной сцене и на протяжении всей жизни поддерживал с ней теплые дружеские отношения. А Кристину Орбакайте называл своей дочерью - этим и было обусловлено последнее желание артиста завещать ей свою квартиру.

Алла Пугачева и Борис Моисеев долгие годы дружили и сотрудничали

Так что теперь Кристина Орбакайте вступит в наследство и станет обладательницей недвижимости в Латвии. Ну а поклонники сегодня вспоминают этого уникального артиста - Бориса Моисеева, бывшего когда-то необычным украшением советской и российской эстрады.

Нужно отметить, что певец не только был яркой звездой сцены, но и занимался благотворительностью. Так, например, он всегда хотел быть полезным людям и занимался созданием реабилитационного центра для перенесших инсульт. Несмотря на свой эпатажный образ, Моисеев был также верующим человеком и часть своих гонораров направлял в различные благотворительные организации.

Эксцентричный Моисеев в душе был очень добрым человеком

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