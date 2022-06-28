За что многие историки ругали Петра Великого?

Пётр Первый Великий — личность, разумеется, выдающаяся. Его главная заслуга — преобразование многих государственных порядков и «отраслей» (армия, флот, церковь, госуправление).

Без этого масштабного преобразования, как считали и считают многие исследователи, Россия могла бы оказаться к девятнадцатому веку на одном уровне с османской Турцией. При Петре Россия стала империей, при Петре она пробила дорогу к Балтийскому морю.

На берегу пустынных волн. Художник: Л.Ф. Лагорио

Многие историки во все последующие периоды относились к Петру Великому, в целом, положительно. Делая акцент, прежде всего, на положительных, прогрессивных сторонах его правления. Такими людьми были Сергей Михайлович Соловьёв, Сергей Фёдорович Платонов, Николай Иванович Павленко, Евгений Викторович Тарле. Для них Петр I если и не безгрешный гений, то, как минимум, один из выдающихся деятелей мирового масштаба.

Тем не менее, многие отечественные историки Петра ругали. И эти мнения тоже сложно обойти стороной, потому что и доводы часто попадаются разумные, и сами критики — далеко не последние в российской историографии личности.

Например, Николай Михайлович Карамзин. Создатель «Истории государства Российского» считал Петра человекому незаурядным. Но и во многом упрекал.

Здесь будет город заложен. Художник: Н.Ф. Добровольский

«...сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный

составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев...» (с) Н.М. Карамзин. Записка о древней и новой России.

Иными словами, Карамзин был недоволен чрезмерным радикализмом Петра Великого в плане заимствования всего иностранного. Иногда это заимствование превращалось в слепое копирование. Более того, оно затронуло, в основном, «верхи» общества, ударив по лояльности элиты.

Василий Осипович Ключевский тоже очень неоднозначно оценивал итоги петровского правления. Он признавал выдающиеся внешнеполитические результаты, но задавал вопрос о цене этих успехов. Ключевский также поднял вопрос о подготовленности реформ Петра, которые лично он считал спонтанными, оттого плохо подготовленными.

Художник: Ж.-М. Натье

А простые люди в период правления Петра Великого видели, в основном, негативные стороны его власти. Оттуда, кстати, и пошла знаменитая многовековая байка о «подмененном царе». Хотя, по мнению самого Ключевского, Петр изначально собирался всего лишь создать современную армию и вывести свою национальную элиту на нормальный образовательный уровень.

«Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2) представлялась народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада русской жизни...» (с) В.О. Ключевский. Курс русской истории.

Впрочем, критиковали Петра Великого не только представители консервативного лагеря. Ученик Ключевского, «либеральный либерал» историк-политик Павел Николаевич Милюков также Петра ругал.

В своей диссертации Милюков доказывал, что реформы были плохо подготовлены. В результате население России сократилось, а налоги подскочили аж в три раза. Кроме того, П.Н. Милюков доказывал, что многие основы якобы петровских реформ на самом деле уже были подготовлены предыдущими правителями.

Пётр Великий. Художник: С. А. Кириллов.

О жесткой системе, построенной Петром, пишет советский и российский историк Евгений Викторович Анисимов. По его мнению, царь мечтал построить такое государство, в котором каждый человек будет «при деле», но реально это оборачивалось усилением крепостничества. В результате получилась та самая самодержавно-крепостническая система, менять которую потомкам Петра было крайне непросто.

В общем, у Петра Великого критиков среди историков всех периодов и направлений хватает. Связано это, на мой взгляд, с тем, что у первого российского императора многие вещи получались далеко не с первого раза, его амбициозные проекты требовали чрезвычайного напряжения всего населения. Поэтому величие петровской России имеет оборотную сторону...

Источник

А вы знали об этом?

В конце 1770 г. в Москве были зарегистрированы первые случаи заболевания чумой, занесенной войсками из Турции. Болезнь распространилась до Москвы вместе с вернувшимися солдатами, а также через товары и добычу. После отъезда должностных лиц руководство городом перешло к генерал-поручику Петру Еропкину. Главной его задачей было сдерживание эпидемии, чтобы чума «не могла и в самый город С.-Петербург вкрасться».Из-за запрета, наложенного московским архиепископом Амвросием, на проведение молебнов у Боголюбской иконы Божией Матери, располагавшейся у Варварских ворот Китай-города, возникло восстание . Амвросий стремился предотвратить массовое скопление народа, способствовавшее распространению чумы. В ответ толпа разграбила Чудов и Донской монастыри, убила архиепископа, после чего стала громить богатые дома, карантины, чумные больницы. После трехдневных боев бунт был подавлен. Всего было убито около 100 человек, 313 бунтовщиков арестованы, четверо из которых казнены.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43246840529)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Тело Александра Македонского не разлагалось 6 дней после его смерти. Теперь мы можем знать, почему https://otari.mirtesen.ru/blog/43939555215

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!