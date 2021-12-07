10 фактов об искусственном интеллекте, которые потрясут ваше воображение

В 1950 году Алан Тьюринг предложил простой тест, призванный определить, могут ли компьютеры мыслить. Стандартная его интерпретация такова: человек (судья) одновременно взаимодействует с другим человеком и с компьютером. Все участники теста не могут видеть друг друга. На основании данных компьютером и человеком ответов судья должен определить, с кем разговаривает в данный момент. Если компьютерная программа сумеет ввести человека в заблуждение – считается, что она прошла тест на наличие интеллекта.

Тест Тьюринга создал предпосылки для начала бурного развития «умных» машин. В последние годы мы всё чаще сталкиваемся с фактами, что системы искусственного интеллекта становятся всё более совершенными.

10. Женские голоса используются чаще

Разработчики дарят системам с искусственным интеллектом женские голоса

Заметили ли вы, что когда мы вербально взаимодействуем с «умными» системами, они обычно общаются с нами женским голосом? За примерами далеко ходить не нужно: достаточно вспомнить Google Now, Cortana, Sirie. Так почему же, собственно, разработчики в этом вопросе отдали предпочтение прекрасному полу?

Каких-то важных причин на самом деле нет, но некоторые факторы дают женским голосам преимущество.

9. Роботизированные домашние животные

Например, исследования американских учёных показали, что они воспринимаются людьми, как более приятные в сравнении с мужскими. Кроме этого, специалисты, работающие в сфере высоких технологий – чаще всего, мужчины. И им на подсознательном уровне более интересно работать над созданием «умной» женщины.

Животные-роботы скоро заменят живых домашних питомцов

Многие родители не разрешают своим детям заводить домашних животных по вполне объективным причинам. За ними нужно убирать, их нужно регулярно выгуливать, тратиться на корм. Они могут разодрать в клочья ваши любимые туфли или разбить дорогой хрустальный сервиз. И конечно же, домашние животные умирают, тем самым заставляя страдать своих хозяев. Но современные информационные технологии позволили создать замечательную альтернативу живым зверькам – механизированных созданий с искусственным интеллектом. Эта сфера развивается семимильными шагами, едва ли не каждую неделю патентуются новые разработки.

Это интересно: По мнению Жана-Лу Раульта, исследователя Мельбурнского института, уже в 2025 году роботизированные домашние животные составят серьёзную конкуренцию живым.

Раульт утверждает, что в ближайшее десятилетия разработчики продвинутся настолько далеко, что производители смогут создавать животных, способных вступать в тесную эмоциональную связь с людьми. По мнению экспертов, роботизированные домашние питомцы постепенно вытеснят настоящих из большинства квартир. Всё же не стоит забывать о том, что население нашей планеты постоянно растёт, и скоро миллиарды людей столкнутся с проблемой острого дефицита пищевых ресурсов. Куда тут о кошечке или собачке задумываться? Поэтому к 2050 году лишь самые богатые люди смогут позволить себе заводить настоящих домашних животных.

8. Робот, обладающий способностью самовосстановления

Японцы изобрели робота, которому не страшны поломки

В начале 2015 года японские исследователи заявили об успешных испытаниях робота, способного восстановить полную функциональность даже при потере двух ног из своих шести. Робот, конечно, не может осознавать свою утрату. Но компьютер замечает, что производительность работы снизилась. Затем, используя алгоритм, основанный на методе проб и ошибок, робот определяет, какие части конструкции не функционируют. Исследователи, создавшие робота, говорят, что после этого этапа он полностью перепрошивает себя, обновляя свою базу данных и приспосабливаясь к нормальной работе с теми частями конструкции, которые остались. Эту фазу они назвали «имитацией детства».

«Имитация детства» длится несколько минут, за это время робот обрабатывает 1047 (колоссальное число – примерно из такого количества атомов состоит Земля!) операций и учится выполнять 13 тысяч возможных движений. Развитие подобных технологий искусственного интеллекта, по сути, может привести к революционному прорыву в науке. В перспективе, роботов с возможностью самовосстановления можно будет отправлять в далёкий космос, не беспокоясь о том, что миллиарды долларов, потраченные на проект, могут сгореть за доли секунды из-за непредсказуемого технического сбоя.

7. Компьютер, пишущий новостные статьи

Компьютеры уже сегодня могут самостоятельно генерировать статьи

Первая новостная статья, написанная программой с искусственным интеллектом, была опубликована на сайте Los Angeles Times. Приведём её текст максимально приближенно к оригиналу:

«Геологическая служба США сообщила о том, что в понедельник в пяти милях от Вествуда, Калифорния, произошло землетрясение силой 4,7 балла. Оно произошло в 6:25 утра по тихоокеанскому времени. Толчки были зафиксированы на глубине 5 миль. По данным Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 6 милях от Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в 7 милях от Юниверсал Сити, штат Калифорния, в 7 милях от Санта-Монике, штат Калифорния, и в 348 милях от Сакраменто, штат Калифорния. В последние 10 дней в этом районе не было ни одного землетрясения сильнее 3 баллов.

То есть, компьютер смог самостоятельно сгенерировать текст статьи, основываясь на числовых данных, полученных от сейсмографов. Эту технологию разработала команда Ларри Бирнбаума, профессора журналистики и главы интеллектуальной информационной лаборатории Северо-Западного университета США. Бирнбаум был одним из разработчиков системы Quill – популярного генератора текстов.

Нет никаких сомнений, что системы с искусственным интеллектом уже сегодня, проанализировав статистические данные и графики, могут превратить их в информационные сводки. Следующий рубеж, который им придётся покорить, – написание текстов в художественном стиле. Разница между этими этапами настолько значительна, что, скорее всего, в ближайшее десятилетие ни одна машина не сможет выйти на новый уровень. Так что желающим прочитать книгу, написанную роботом, следует запастись терпением.

6. Роботы, победившие чемпионов

Ещё 18 лет назад робот одержал победу над сильнейшим шахматистом мира

В своё время величайшим достижением искусственного интеллекта считалась победа разработанного компанией IBM компьютера Deep Blue над сильнейшим шахматистом мира Гарри Каспаровым.

Это интересно: На 8 чемпионате мира среди компьютеров в 1995 году Deep Blue занял 3 место. Разработчики учли допущенные ошибки и усовершенствовали алгоритм. В следующем году Deep Blue впервые противостоял Гарри Каспарову. В матче из 6 партий победу со счётом 4-2 праздновал гроссмейстер. Но после очередного выполненного инженерами апгрейда компьютер сумел взять исторический реванш у Каспарова, обыграв его со счётом 3,5:2,5. Произошло это в мае 1997 года в Нью-Йорке. Отметим, что призовой фонд матча достигал 1,1 миллиона долларов, из которых 700 тысяч достались победителю (то есть по сути, разработчикам робота), а 400 тысяч – проигравшему.

Другим важным этапом в развитии искусственного интеллекта было участие компьютера Watson IBM в телевизионной викторине Jeopardy. Машина буквально уничтожила самых успешных игроков всех времён.

А в мае 2015 года суперкомпьютер Claudico, собранный учёными Университета Карнеги-Меллона, принял участие в покерном турнире в Казино Rivers (Питтсбурге). Соревнование длилось более двух недель, за это время было сделано свыше 80 тысяч раздач. Claudico занял четвёртое место, совсем немного отстав от победителя и опередив сотни профессиональных игроков. Несмотря на то, что добыть победу не удалось, это достижение следует считать серьёзным шагом в развитии искусственного интеллекта. Обучить компьютер игре в покер намного труднее, чем, например, шахматам. Во-первых, игроки часто блефуют, логическое мышление в таком случае бессмысленно. Кроме того, в покере слишком много «отсутствующей информации»: компьютер не знает, какие карты выпали его соперникам, поэтому математические вычисления здесь не могут быть очевидными.

Создатели Claudico считают этот турнир отличным стартом. Они прогнозируют, что уже к концу текущего десятилетия компьютеры будут обыгрывать сильнейших в мире игроков в покер. Радует и то, что создатели Claudico стремятся не только опустошать казино. Алгоритмы, используемые в их компьютере, в ближайшем будущем найдут применение во многих сферах, где имеет место «отсутствующая информация» – в частности, в кибербезопасности и медицине.

5. Любовь между человеком и роботом

По мнению некоторых учёных, в 2050 году брак между человеком и роботом будет законным

Если предположить, что искусственный интеллект скоро достигнет уровня человека, возникнут интересные вопросы. Смогут ли люди иметь романтические отношения с «умными» роботами? Станут ли они по-настоящему близкими в эмоциональном плане? Будут ли парни и девушки влюбляться в машины с искусственным интеллектом? А там ведь и до сексуальной близости недалеко!

Дэвид Леви из университета Маастрихта (Нидерланды) рассказал о достаточно правдоподобном сценарии популяризации отношений между человеком и машиной. По его мнению, сначала люди будут воспринимать даже одну мысль об этом в резко негативном ключе. Но потом в СМИ то и дело начнут появляться истории людей, влюбившихся в роботов. Эту тему начнут постоянно обсуждать на телевидении, в интернете. Будут сыграны первые свадьбы. И даже самые отъявленные критики постепенно свыкнутся с мыслью, что секс с роботом – это нормально.

Но как скоро это может произойти? Хенрик Кристенсен, основатель Европейской исследовательской сети Robotics, в начале XXI века писал, что уже в 2012 году люди начнут заниматься сексом с машинами. Частично он был прав. В настоящее время уже существуют сотни роботизированных секс-игрушек, по словам создателей, позволяющих людям испытывать невиданное доселе наслаждение.

Это интересно: Ну а что касается серьёзных отношений и их логического продолжения – создания семьи, то тут андроидам придётся пройти ещё очень долгий путь развития. Дэвид Леви предполагает, что брак человека с роботом станет законным примерно в 2050 году.

4. Компьютеры, обучающие сами себя

Современные компьютеры могут учиться без участия человека

Есть мнение, что компьютеры могут быть настолько же умными, как и человек, создавший их. Тем не менее, в последние годы мы всё чаще слышим о системах искусственного интеллекта, способных к самостоятельному обучению. К примеру, один из суперкомпьютеров Google сам себя научил играть в 2600 игр от компании Atari. После этого он побеждал лучших игроков на планете.

Американцы также смогли создать «умного» андроида, который научился готовить, просматривая видео на YouTube. Система визуального распознавания видео позволяет ему обучиться конкретным навыкам, пройдя через путь проб и ошибок. Согласитесь, немногие рестораны отказались бы от шеф-повара, идеально готовящего блюда любой сложности, даже если бы он был роботом.

3. Искусственный интеллект превзойдёт человеческий

Скоро роботы будут умнее людей

Способности к самообучению позволяет компьютерам с искусственным интеллектом становиться всё более умными. В 2013 году они имели примерно такой же уровень интеллекта, как четырёхлетний ребёнок. Но с того времени, как говорится, уже много воды утекло.

Это интересно: В 2014 году суперкомпьютер сумел решить сложнейшую математическую задачу, известную под названием «проблема несоответствия Эрдёша». Над ней лучшие математики мира ломали головы ещё с 1930 года. Причём людям будет невероятно трудно даже просто проверить решение компьютера, ведь файл с уравнениями имеет размер в 13 гигабайт. Это больше, чем половина Википедии!

По прогнозам известного футуриста Рэя Курцвейла, к 2029 году системы искусственного интеллекта будут настолько же умны, как и эрудированный взрослый человек. Но на этом их развитие не остановится, а лишь ускорится в экспоненциальном порядке. Через какой-нибудь год компьютеры уже оставят далеко позади даже лучшие человеческие умы. Кроме этого, Рэй Курцвейл считает, что нам следует готовиться к так называемой технологической сингулярности – феноменально быстрому научно-техническому прогрессу, основанному на мощном искусственном интеллекте (многократно превосходящем человеческий) и тотальной киборгизации людей.

2. Наутилус – электронный Нострадамус

Компьютер Наутилус предсказывает будущее

Суперкомпьютер Наутилус, разработанный компанией SGI Altix, похоже, умеет в определённой степени видеть будущее. Например, он смог с точностью в 200 километров предсказать местонахождение убежища Усамы бен Ладена. Кроме этого, Наутилус предсказал начало «арабской весны» в декабре 2010 года.

Наутилус собирает информацию из более чем 100 миллионов новостных статей со всех уголков мира. Также анализировались архивы старых публикаций, в том числе – все выпуски газеты New York Times, начиная с 1946 года. Все статьи анализировались компьютером по 2 параметрам: настроению (какие новости в ней сообщались – хорошие или негативные) и месту, в котором происходили события. Ключевыми словами для анализа настроения были «ужасный», «отвратительный», «отличный», «превосходный» и т.д. При анализе места учитывались упоминания географических названий, каждое из них наносилось по координатам на карту мира. Также компьютер исследовал более мелкие элементы сообщений. В итоге была создана информационная карта, состоящая из более чем 100 триллионов логических взаимосвязей.

Отметим, что в основе суперкомпьютера Наутилус находится 1004 мощных ядерных процессора типа Intel Nehalem. Он совершает 8,2 триллиона операций в секунду.

Наутилус выдавал графики настроения по каждой из стран, в которых произошла так называемая «арабская весна». Удивительно, но компьютер сумел заранее зафиксировать резкое ухудшение общественной атмосферы до начала беспорядков и сделал точный прогноз.

Калев Литариу из Университета Иллинойса предлагает расширить сферу применения Наутилуса. По его мнению, этот компьютер мог бы помочь людям, давая точные прогнозы погоды или выявляя скрытые тенденции в экономике.

1. Апокалипсис не за горами?

Эксперименты с искусственным интеллектом могут закончиться плачевно для человека

Нет сомнений в том, что искусственный интеллект может вывести нашу жизнь на качественно новый уровень. «Умные» компьютеры способны сделать более безопасными дороги, помочь в медицине. Машины могут стать незаменимым помощником для инвалидов и пожилых людей, они без проблем заменят человека в сфере обслуживания и многих других сферах. Тем не менее, лучшие учёные и технологи мира – Стивен Хокинг, Билл Гейтс, Элон Маск и другие уверены, что развитие искусственного интеллекта таит в себе невероятную угрозу для всей человеческой цивилизации.

Это интересно: Людям важно научиться контролировать искусственный интеллект. Дело в том, что если мы однажды утратим бразды управления над компьютерами, которые умнее нас на порядок, вернуть их обратно уже не выйдет. Останется только ждать, пока машины уничтожат всех людей, как конкурентов в борьбе за абсолютное господство. Или как опасных паразитов, осознанно наносящих вред родной планете.

По сути, в ближайшем будущем искусственный интеллект либо одним махом решит все проблемы человечества, либо уничтожит самих людей. И только от нас, а если быть точнее – от ведущих специалистов в сфере информационных технологий зависит, в какую сторону качнётся чаша весов. Как считаете, какой сценарий более вероятный?

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

10 самых опасных бактерий в миреhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43959363995/

5 амулетов от энергетических вампировhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43758728439/

Из-за чего однажды год длился всего 445 дней и другие интересные факты о календаре https://otari.mirtesen.ru/blog/43427417356/