Римлянка доказала верность мужу странным способом

"Я докажу тебе свою верность" — воскликнула Порция! Сколько в этой женщине было отваги. Порция Катона родилась во времена Древнего Рима в семье политического деятеля Марка Порция Катона. Марк Порция был человеком...амбициозным. Пожалуй, его ничего не волновало кроме общественной пользы.

Однажды к Марку Порцию обратился с необычной просьбой Гвинт Гортензий. Он попросил Катона предоставить ему Порцию, в качестве...даже не знаю, как сказать...временной жены? У Гвинта Гортензия созрела "гениальная" идея. Он всячески пытался приблизиться к семье Катона, потому захотел стать отцом его внука. Правда, вот беда, Порция была уже замужем, и родила к тому времени двоих детей.

"...Чтобы женщина в расцвете лет и сил и не пустовала, подавив в себе способность к деторождению, и не рождала больше, чем нужно, непосильно обременяя и разоряя супруга, но чтобы право на потомство принадлежало всем достойным людям сообща...Впрочем, если Бибул привязан к жене, он, Гортензий, вернет ее сразу после родов, когда через общих детей сделается еще ближе и самому Бибулу и Катону."

кадр из фильма "Юлий Цезарь" 2002 год

Марк Порция Катон отклонил столь необычную просьбу. На что Гортензий наивно ответил, раз не хочет отдать дочь, то может отдаст свою молодую жену.

Это могло бы вызвать смех, если бы Катон не согласился.

Его второй женой была Марция, мачеха Порции. Она потеряла своего последнего ребёнка после удара молнии. Катон развёлся с Марцией и выдал её за Гортензия. По удачному совпадению, Гортензий вскоре скончался. По законам Древнего Рима часть наследства досталась Марции, а точнее — Катону, так как тот решил снова жениться на Марции. И это при том, что Катона считали ценителем норм морали! Но, об этом подробнее я расскажу в следующей статье.

Ныне наша главная героиня — Порция. Её первый супруг скончался, и свободна римлянка подыскивала себе нового мужа. После трёх лет статуса вдовы Порция вышла замуж за двоюродного брата — Марка Юния Брута. Вероятно, это имя вам знакомо. Брут был предан республиканским идеям. Он был человеком, окончившим жизнь Юлия Цезаря.

Порция, видя, что её супруг что-то замышляет, спросила его об этом прямо. Чтобы доказать свою верность и преданность она раздобыла нож цирюльника. Римлянка закрылась в комнате, выгнала всех служанок и сделала глубокий надрез в бедре.

Порция наносит себе рану (художник — Элизабетта Сирани)

Пошла кровь, началась лихорадка, прибежали слуги...в самый разгар бледная Порция обратился к Бруту: "я вошла в твой дом не как фаворитка, а как твоя жена, призванная разделять все радости и печали. Женщин считают неспособными нести тайну, но я готова вместе с тобой нести сокровенную муку".

Брут был поражен. Он стал молить, чтобы стать достойным мужем такой верной и преданной жены. С этого момента Брут посвятил Порцию во всей свои планы, и она одна из немногих знала, что близится конец Юлия Цезаря.

Порция очень любила мужа. Одна она знала, что 15 марта 44 года д.н.э. Брут ушел с кинжалом под одеждой. По записям Плутарха, от волнения и нервов Порция потеряла сознание. Бруту доложили, что его жена находится на волоске от смерти, но тот решил не возвращаться домой, а свершить задуманное.

В Риме началась гражданская война и Брута не поддержали. Супруги бежали из Рима в Антий. Порция присутствовала на многих заседаниях республиканцев вместе с мужем, за что многие её осуждали. Ведь в Древнем Риме считали, что место женщины не в политике, а только у домашнего очага.

Вскоре Брут уплыл на Балканы, а Порция уехала в Рим. Это была их последняя встреча. Прощаясь, римлянка вела себя сдержано, надеясь, что это временная разлука. После — внезапно заплакала, будто предчувствуя неизбежное.

Порцию одолевало отчаяние из-за политической ситуации. Вероятно, что на фоне стресса она заболела, другая версия — покончила с собой, третья версия — узнала о кончине Брута и проглотила горящие угли. Последняя драматическая история больше понравилась знаменитому французскому художнику Пьеру Миньяру.

Самоубийство Порции (художник — Пьер Миньяр)

«Лишь по природной слабости тела уступает она мужчинам в доблестных деяниях, но помыслами своими отстаивает отечество в первых рядах бойцов — точно так же, как мы» — сказал о своей жене Марк Брут.