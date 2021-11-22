За что Александр III казнил дочь губернатора Софью Перовскую

3 апреля 1881 года в Петербурге были повешены пятеро организаторов и исполнителей убийства царя Александра II. Среди них – дочь высокопоставленного сановника Перовского.

Род Перовских

Род Перовских пошёл от графа Алексея Разумовского – сына Кирилла Разумовского и племянника морганатического мужа императрицы Елизаветы Петровны, Алексея Разумовского. Фамилию Перовские получили внебрачные дети Алексея Кирилловича – пятеро сыновей и пятеро дочерей.

Граф Алексей Кириллович Разумовский (1748-1822 гг)

Разошедшись со своей женой Варварой Шереметевой (которая родила от него двух сыновей и троих дочерей), Разумовский до конца жизни проживал с мещанкой Марией Соболевской. Почти все Перовские первого поколения стали известными людьми. А одним из внуков Алексея Кирилловича был великий русский писатель и поэт Алексей Константинович Толстой.

Старший из Перовских, Николай (официально носивший отчество Иванович), сделал административную карьеру и в 1822-1824 гг. был таврическим губернатором. Его старший сын Лев Николаевич стал в 1865 году губернатором Санкт-Петербурга, но занимал эту должность только до июля 1866 года. Тогда произошло неудачное покушение на Александра II студента Дмитрия Каракозова, и Перовский, как не обеспечивший безопасность императора, был уволен с должности. Правда, царь назначил его на синекуру члена совета при министре внутренних дел, которую Перовский занимал до самой смерти в 1890 году. Как ни удивительно, даже участие его дочери в покушении на государя и её казнь не привели к отставке Перовского: «проклятый царизм» не мстил за государственные преступления родственников!

Покушение Дмитрия Каракозова в изображении художника А.Кардовского

Месть за несправедливое увольнение отца?

У Льва Николаевича Перовского было две дочери (Мария и Софья) и сын Василий. Мария стала прапрабабушкой известных деятелей нынешней российской государственной элиты братьев Андрея и Сергея Фурсенко. Василий увлёкся революционной борьбой, ссылался царскими властями, работал на советскую власть и умер в блокадном Ленинграде. Но самую большую, хотя и печальную, известность приобрела младшая сестра Софья, родившаяся в 1853 году.

Сохранилась картина художника Ивана Макарова, изображающая сестёр Марию и Софью в детстве. Никто бы тогда не смог подумать, что прелестная юная девочка станет цареубийцей и кончит свои дни на эшафоте. Возможно, что на неё повлиял старший брат Василий. На обоих наверняка воздействовало увольнение их отца от должности губернатора, которое Лев Николаевич сильно переживал, считая себя невиновным в упущениях.

Софья и Мария Перовские, картина И.Макарова, 1859 г

Вероятно, тогда Василий и Софья задумались, за что же некоторые личности хотят убить царя. Они сумели убедить себя в несправедливости поступков Александра II. Известно, что отец пытался удержать Софью от «сомнительных знакомств». Тогда она порвала с семьёй и полностью отдалась подготовке цареубийства.

Предателей не прощают

Софья Перовская разработала план цареубийства 1 марта 1881 года и сама расставила метальщиков бомб. Она лично подала знак Гриневицкому бросить бомбу после того, как первый взрыв, произведённый Рысаковым, не достиг цели. Гриневицкий сам погиб при взрыве. Кроме него и царя, жертвами теракта стали казак императорского конвоя Малеичев и случайно оказавшийся в месте событий крестьянский мальчик Захаров.

1 марта 1881 года. Покушение на Александра II на картине того времени

Перовская не чувствовала ни малейших угрызений совести в том, что отправляет людей на смерть, что жертвами её акции становятся посторонние люди. «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям людей придётся лечь на нём, но сделать его надо», — такие исполненные фанатизма слова Перовская записала ещё до покушения.

Для Александра III вина детей аристократов, участвовавших в революции, была несравненно больше, чем вина людей из простонародья, замешанных в подобных делах. Ведь эти люди были обязаны своим счастливым детством, образованием, материальным положением «проклятому царизму»! Александр III не терпел подобного предательства. Точно так же он спустя шесть лет отказал в помиловании сыну действительного статского советника Александру Ульянову, хотя простил тогда десяток лиц более низкого звания.

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