9 вещей, которые делают только по-настоящему влюбленные пары

Кажется, что ваши отношения идеальны, однако даже у самых безупречных пар иногда возникают сомнения.

Мы знаем, как измерить ваши чувства на прочность, но для начала предупреждаем — каждые отношения индивидуальны, и вы не должны следовать каким-либо условностям. Итак, если вы созданы друг для друга, то наверняка делаете эти 9 вещей вместе.

ВЫ ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ

Несмотря на то, что вы уже довольно долго встречаетесь, все равно не перестаете писать друг другу милые сообщения, делиться фотографиями и глупыми шутками, найденными в интернете. Вы разговариваете по facetime, если кто-то из вас находится в другой стране, и обмениваетесь аудиосообщениями перед сном. А как только у вас происходит что-то важное или тревожное, вы звоните ему, и он обязательно находит уместные слова.

ВАМ ДО СИХ ПОР НЕ ЧУЖДЫ ОБЪЯТИЯ

Объятия для вас — один из самых важных ритуалов. Как только вы обнимаете его, непременно чувствуете себя в безопасности, а он вкладывает в такие нежности все свое тепло. Так что если вам до сих пор не надоело обниматься — будьте уверены, у вас все отлично. Многие ученые, кстати, уверены, что объятия будят в нас еще больший процент окситоцина (гормона радости), чем поцелуи.

ВЫ НЕ СТЕСНЯЕТЕСЬ ДЕЛИТЬСЯ ЧУВСТВАМИ И ПЕРЕЖИВАНИЯМИ ДРУГ С ДРУГОМ

Даже если у него проблемы на работе или с родственниками, он поделится с вами — пусть это будет слишком холодно, сдержанно и аккуратно (ведь он мужчина и не привык жаловаться на жизнь).

Вы, в свою очередь, знаете, что в любой ситуации можете на него положиться. А еще вы не боитесь говорить друг другу о чувствах и желаниях — это дорогого стоит.

ВАМ ВАЖНЫ ИНТЕРЕСЫ ДРУГ ДРУГА

Если у него важный матч, вы, скорее всего, будете смотреть его вместе. И несмотря на то, что вы далеко не фанатка футбола, вы получите огромное удовольствие и зарядитесь его азартом. Он же не прочь сходить с вами в театр на «ту странную пьесу» или составить вам компанию на новой выставке. Он даже «за» отправиться с вами на йогу, чтобы понять, что же такого особенного вы в ней нашли.

ВЫ НЕ ПЕРЕСТАЕТЕ ДЕЛАТЬ СЮРПРИЗЫ

Он приносит вам киндер-сюрпризы, а вы без повода дарите ему перчатки для спортзала. Он может купить два билета в лето, пусть даже на выходные, и сообщить вам об этом за день до рейса, а вы – организовать романтический ужин посреди недели. Вам приятно радовать друг друга – пусть эти сюрпризы иногда совершенно незначительные. Но ведь внимание к деталям — это самое главное.

ВЫ ТОНКО ШУТИТЕ ДРУГ НАД ДРУГОМ

У вас есть шутки, которые понимаете только вы. Именно поэтому вдвоем вам нескучно ни на нелепой вечеринке, ни дома. Вы умеете сглаживать конфликты, переводя все в улыбку, а иногда и вовсе подшучиваете друг над другом, как старые друзья. Поверьте, это большая редкость, когда у двух людей противоположного пола одинаковое чувство юмора.

ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ

Нет, вы не подсчитываете, сколько будет стоить ваша свадьба, просто обожаете говорить о том, в каком городе можно было бы пожить несколько месяцев, а куда отправиться в отпуск мечты. А еще вы обожаете обустраивать квартиру и всегда находите компромиссы в выборе цвета стен и мебели. А еще вы собираетесь пойти на курсы нового иностранного языка или освоить новое хобби.

ВЫ НЕ СТЕСНЯЕТЕСЬ ПОЯВЛЯТЬСЯ ГДЕ-ЛИБО ВМЕСТЕ

В любой компании — будь то ваши друзья или его — вы чувствуете себя комфортно вместе. Ничто не мешает вам рассредоточиться по компаниям, но как только вы возвращаетесь друг к другу в объятия, вечер становится еще веселее. Вы обожаете ходить куда-либо вместе, и у вас даже мысли не возникает, что кто-то из вас будет неуместен в той или иной компании.

ВЫ ГОРДИТЕСЬ ДОСТИЖЕНИЯМИ ДРУГ ДРУГА

Поддержать любимого в горе — полдела, а вот искренне радоваться за него бывает непросто. Особенно если сейчас в этой сфере у вас пауза, а он сворачивает горы на пути к головокружительной карьере (и наоборот). Вы уважаете желание друг друга развиваться и заводить новые знакомства, а когда любимый человек достигает поставленной цели, вы искренне им гордитесь.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2537732273902455245/

А вы знали об этом?

Находка археолога-любителя Джона Уильямса до сих пор волнует международное научное сообщество. В 1998 году Уильямс обнаружил странный камень, куда была встроена электрическая розетка, схожая с современными конструкциями. Легче всего было бы признать артефакт ложным — вот только радиоуглеродный анализ показывает, что энигмалиту уже более тысячи лет.

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