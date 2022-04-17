Исцелительница зрения, победившая Наполеона: чудеса Псково-Печерской иконы "Умиление"

Псково-Печерская икона Богоматери, носящая имя "Умиление", русской церковью почитается в качестве чудотворной. День ее памяти - 20 октября. Икона располагается в Михайловском соборе, место нахождения которого - Псково-Печерский монастырь.

А место хранения двух ее списков, особо чтимых в России, - Успенский храм. Считается, что сама икона - это список с образа Владимирской Божьей Матери.

Что символизирует икона

Ее иконописный тип носит название Елеуса. В переводе с древнегреческого это обозначает "милостивая" или "милующая". В русской иконописи это изображение Богоматери рассматривается как один из основных видов. Божью Матерь изображают вместе с младенцем Иисусом, который сидит на ее руке, прижимаясь к ее щеке своей.

На таких иконах между Марией, которая символизирует идеал человеческий, и Сыном Божьим отсутствует расстояние, их любовь является безграничной. По сути это прообраз крестной жертвы Спасителя как высшего проявления любви Всевышнего к роду человеческому.

Из истории образа

Эта икона значится в Печерской летописи как Владимирская, поскольку является списком с известного чудотворного образа Владимирской Богоматери. Последнюю в 1154 г. из Киева привез во Владимир его князь Андрей Боголюбский.

А Василий Дмитриевич, бывший в 1395 г. великим князем, переместил ее в московский Успенский собор.

Затем в 1521 г. Арсений Хитрош, монах, сделал ее список. Два купца, от которых сохранились лишь имена - Василий и Феодор, доставили ее в Псков, когда игуменом Псково-Печерской обители был преподобный Корнилий. Это произошло в 1529-1570 гг. С тех давних времен икона много раз являла миру свою чудодейственную мощь и милосердие.

Ограждение Пскова от осады

Вести о чудесных исцелениях, исходивших от иконы, стали распространяться в псковских землях начиная с 1524 года. В одном из дошедших до нас документов говорится:

Не только православным подает Богоматерь исцеления, но и от иноверных, сиречь от латин немецкия земли, приходящим с верою к Пречистой Богородице и к чудотворному Ее образу, подает исцеление.

Как гласит предание, икона "Умиление" оградила Псков от вторжения войск Стефана Батория, являвшегося правителем Польши. После этого она стала особо почитаемой во всем Русском государстве. В 1581 г., взобравшись на колокольню церкви в Мирожском монастыре, поляки обстреляли калеными ядрами город. Одно ядро задело икону Богоматери, которая находилась на забрале стены.

Но образ не был поврежден, как и защитники Пскова, находившиеся возле него. В результате Стефан Баторий потерпел поражение, и Речи Посполитой ничего не оставалось, как подписать договор о перемирии с Россией. Чтобы увековечить память о чуде, царь Федор Иоаннович приказал украсить икону жемчугом и драгоценными камнями.

Победа над Наполеоном

Вторгшись в пределы России в 1812 г., Наполеон взял город Полоцк, и угроза вновь нависла над Псковом. Было принято решение провести крестный ход с иконой "Умиление". И он был осуществлен в октябре, 7 числа, в войсках 1-го корпуса. В эту же дату французы были изгнаны из Полоцка русскими воинами.

В ознаменование этого события была выстроена новая церковь на подворье Псково-Печерского монастыря, посвященная Святому Архистратигу Михаилу. Там и разместился чудотворный лик. С того времени днем памяти иконы является 7 октября. По новому стилю - 20 октября.

Чудеса исцеления

Слепцы, молясь Псково-Печерской иконе, не единожды исцелялись. Одним из ярких примеров является выздоровление 28.05.1587 г. Марии Терентьевой, вдовы из Подкопорья, находящегося за рекой Невой. Она не видела уже около трех лет. Мария помолилась перед образом Богоматери, находившейся в церкви Живоначальной Троицы, а затем последовала за изображением в Печерское подворье и в это время внезапно прозрела.

26.03.1603 г. Потапий Григорьев, проживавший в Луцком уезде, являлся слепцом в продолжение шести лет, прозрел, помолившись перед ликом.

Иван Ступицын из боярского рода страдал сведением жил левой руки. Он помолился перед иконой и смог исцелиться. Это совпало со временем выздоровления Григорьева.

Молитва иконе Богоматери "Умиление"

Ее текст выглядит следующим образом:

О Преблагословенная Дево Богородице Владычице! Мати всех страждущих и болезнующих сердцем! Страны нашея и града Защитнице! Обители Псково-Печерския красото и славо! Призри на нас смиренных, обремененных грехи многими, отягченных скорбьми и печалями, и с сокрушением и слезами взирающих на пречистый лик Твой, в чудотворней иконе явленный. Сохрани от всякаго зла святую обитель сию, юже преподобный Корнилий со старцы Марком и Ионою Тебе вручи и всех в вере и надежде подвизающихся в ней. Спаси и град сей, и вся люди, правоверно живущия и к Тебе прибегающия, от нашествия иноплеменных, от всякаго страха и труса, от мора и глада, от злых человек и всяческой скорби. Приникни к нам милосердием Твоим, яко ликом Твоим Божественным любезно приникла еси к ланите Богомладенца. Согрей нас дыханием Твоея любве и никогда же отступай от нас, ни в сей жизни, ни в будущей да чающе Твою всесильную Материнскую помощь, сподобимся безбедно дойти вечныя жизни и прославлять Небеснаго Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго Бога, во веки веков. Аминь.

Псково-Печерской иконе принято молиться с просьбой исцелить от недугов, возвратить зрение, помочь в делах, защитить от недоброжелателей и недругов.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455141812066585002/

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