«Наши мужчины лучше немцев». Россиянка — о жизни с мужем-иностранцем

Фитнес-тренер и блогер Алиона Хильт родилась и выросла в Петербурге. К двадцати годам у нее была хорошая работа, да и в родном городе девушка прославилась как успешная модель. Казалось, впереди светлое будущее — головокружительная карьера и удачное замужество. Однако внезапно вспыхнувшее чувство к немцу по имени Армин нарушило все планы.

Алиона перебралась из северной столицы с ее огромными возможностями в маленький город Дормаген, где проживал избранник.

Этот союз продержался одиннадцати лет, но в итоге Хильт вернулась на родину. Прошлый Новый год она уже праздновала в Санкт-Петербурге.

Каково это — жить с человеком другой культуры?

Чем русские мужчины отличаются от немцев?

И почему Алиона так и не смогла полюбить Германию, она рассказала в интервью АиФ.ru.

Алиона Хильт.Из личного архива

Это судьба

В год знакомства со своим будущим мужем я работала переводчиком в Индии. Но поскольку виза закончилась, пришлось вернуться в Санкт-Петербург. Только там можно было уладить вопрос с документами. У меня появились две свободные недели в родном городе, и одна подружка попросила подменить ее сотрудницу в офисе. У нее было несколько бизнесов: брачное агентство, плюс, она сдавала большие помещения в аренду иностранцам.

Работа непыльная, и я согласилась.

Буквально на второй день на пороге появился мой будущий муж. Начальница договорилась с ним о встрече, но попала в пробку и опоздала на два часа. Пришлось самой развлекать посетителя. Мы попили чай и мило побеседовали, разумеется, на английском, немецкий я тогда не знала. Когда подруга наконец-то добралась до офиса, я попрощалась с гостем и ушла. Вечером он неожиданно позвонил и предложил поужинать. Оказывается, мой телефон ему дала начальница.

На той встрече мы проболтали несколько часов без остановки, домой я приехала уже ночью, а на следующий день Армин вернулся в Германию. С тех пор он начал писать мне, иногда приезжал в Россию, через полгода позвал к себе в гости, после чего мы отправились в совместный отпуск. Естественно, от возвращения в Индию я отказалась.

Жених с «сюрпризом»

В Германии я совершенно случайно узнала от сестры своего бойфренда, что он женат. Конечно, сейчас понимаю, что после этой новости нужно было просто собрать чемодан и уехать, но тогда я этого не сделала. Будущий муж очень ловко усыпил мою бдительностью фразами: «Мы уже давно не живем с женой», «Я ее не люблю», «В Германии так сложно развестись» и т.д.

Родителям я не говорила о том, что жених мне достался с «сюрпризом», они и так были не в восторге от моего выбора, детали знали только подруги.

Я получила визу няни через знакомых и поехала на время к своему любимому в Дормаген. После Петербурга поселиться в захолустье, где до ближайшего продуктового магазина нужно идти 8 километров — настоящее испытание. З

аниматься там нечем, поэтому я целыми днями убиралась и готовила. Разумеется, через пару месяцев такой жизни пришлось поставить вопрос ребром: либо мы что-то меняем в наших отношениях, либо я уезжаю. Задерживать меня никто не стал: Армин быстро купил билет до Санкт-Петербурга. Казалось бы, на этом все — точка, но мой заграничный друг не сдался: через несколько недель сам приехал ко мне на день рождения и даже попросил руки у родителей (хотя все еще был женат!)

Я растаяла.

До реальной свадьбы дело, естественно, дошло лишь после официального развода. Расписались мы в Петербурге, договорились с начальницей загса, чтобы регистрацию брака провели как можно быстрее. Через три дня вопрос был улажен.

На торжестве присутствовали только мои родные, его просто не смогли так быстро получить визы. Хотя даже если бы не было этого препятствия, я не уверена, что моя на тот момент будущая свекровь приехала бы. Эта женщина — типичная немка: чопорная, холодная и очень самовлюбленная.

Свадьбу полностью оплатили мои родители. Муж не дал ни копейки. Зато с удовольствием взял все подаренные нам деньги. В конце декабря 2010-го года я окончательно перебралась в Германию.

Большая цена

Этот переезд дался мне большой ценой. Я оставила в России свою семью, квартиру, учебу (перевелась на заочное отделение), друзей, престижную работу. На культурной жизни пришлось поставить крест: забыть о театрах, музеях, выставках. Конечно, у многих возникал вопрос: ради чего я на это пошла? Ответ был на поверхности — из-за любви.

Армин тем временем искренне считал, что сделал благое дело: вытащил меня из «дыры» под названием Санкт-Петербург и привез в прекраснейший промышленный город Дормаген, где все друг друга знают и самое большое развлечение — пойти в продуктовый магазин на шоппинг.

Кстати, многие другие иностранцы, которые выбирают в жены россиянок, думают так же, как мой супруг.

Говорю это с полной уверенностью, поскольку насмотрелась на «заграничных принцев», когда работала в брачном агентстве своей подруги.

Они свято верят: девушки в России больше всего на свете мечтают уехать из страны, только чтобы варить борщи любимому и нянчить детей в какой-нибудь Богом забытой деревне Франции или Швейцарии. Но это я сейчас отчетливо понимаю, а много лет назад казалось, что мой муж совсем не такой, как другие иностранцы.

Фото: Из личного архива

«Пахала днем и ночью»

Когда я переехала, муж не помогал мне адаптироваться, даже не познакомил со своими друзьями. Я элементарно не могла практиковать с ним немецкий, потому что он постоянно делал замечания, смеялся над моим произношением при посторонних.

После нескольких неуместных шуток в свой адрес я принципиально перестала общаться с супругом на его родном языке и снова перешла на английский. Но языковые курсы, которые нужны были, чтобы получить вид на жительство, я, естественно, окончила. Несмотря на многие годы, проведенные в Германии, немецкий я так и не полюбила. Всякий раз когда слышу его, мне кажется, что кто-то со скрипом пишет мелом по стене.

Я никогда не видела от своего мужа денег на маникюр или какие-то маленькие женские радости, хотя практически сразу после переезда забеременела и не могла сама зарабатывать. До рождения старшей дочери я преподавала йогу один раз в неделю, но доход у меня был очень скромный — 80 евро в месяц. Для понимания: маникюр стоил 75!

Когда Армин потерял свой бизнес, у меня не было другого варианта, как начать больше зарабатывать, хотя я продолжала находиться в декрете. Мы тогда уже переехали в Лилиенталь (еще одна глушь), купили дом в кредит. Я преподавала в фитнес-клубе и выходила на замены, если кто-то из тренеров заболел. Была фотографом на свадьбах, шила купальники для соревнований, а еще писала программы тренировок. В общем, пахала днем и ночью с ребенком на руках.

Конечно, супруг тоже пытался найти новое место, но на севере Германии очень большая безработица. В итоге он стал ночным сторожем с окладом 1200 евро. Сейчас опять вернулся к своей основной специальности — занимается возобновляемыми источниками энергии.

Материальные сложности стали большим испытанием для нашей семьи, но это ничто по сравнению с тем абьюзом, который происходил со стороны супруга с самых первых дней нашего брака. Он постоянно был чем-то недоволен, говорил, что я плохая хозяйка, ужасная жена и мать.

Фото: Из личного архива

Стыдно вернуться

Моя жизнь в чужой стране была далека от идеала, но я не могла просто собрать вещи и уехать.

Во-первых, из-за сильной зависимости от мужа: за годы нашего брака он сумел внушить мне, что я ничего из себя ни представляю и без него пропаду.

Во-вторых, мне было стыдно перед родителями, ведь они оказались правы на счет моего супруга, а я ошиблась.

В-третьих, в моменты наших ссор мне прямым текстом было сказано, что я могу возвращаться в Россию, но ребенка мне никто не отдаст.

В 2014-м я была на грани и действительно вернулась в Петербург, оставив дочку с Армином. Родители меня не поддержали и сказали, чтобы я уезжала обратно, пришлось жить два месяца у подруги. Она мне помогла понять, что я живу с абьюзером, поэтому обратно в Германию я уже возвращалась только для того, чтобы собрать вещи.

Муж встретил меня с выражением вселенской скорби на лице (абьюзеры умеют строить из себя жертву). Мы проговорили с ним всю ночь, он даже разрешил мне взять дочку и уехать вместе с ней на каникулы в Петербург. Там я узнала, что беременна вторым ребенком. Так все мои планы об окончательном возвращении в Россию и разводе рухнули за секунду.

Всё-таки точка

Во время беременности я начала активно заниматься своим инстаграмом. Легко набрала 50 тысяч подписчиков, появились предложения по рекламе, а вместе с ней дополнительные деньги. Я постепенно вставала на ноги, хотя внутренне еще была сильно не уверена в себе.

В 2017-м победила в конкурсе «Миссис Россия».

У меня был контракт с PR-агентством, по которому я должна была представлять свой титул в СМИ.

Меня много приглашали на ток-шоу. Я стала часто ездить в Москву: на неделю, на две. Постепенно в жизни кроме мужа появилось много новых людей — моя добровольная изоляция, которую так грамотно устроил для меня Армин, закончилась. Я поняла, что живу в искаженной реальности.

К 2019-му году я уже была основным добытчиком в семье: выплачивала кредит, одевала и обувала всю семью.

Тогда же, в новогоднюю ночь, у нас произошел грандиозный скандал, после которого я снова вернулась в Питер и решила поставить жирную точку в своем браке. У меня были сбережения, на которые я купила квартиру в Петербурге в ипотеку, но поскольку девочки остались с мужем, пришлось вернуться в Германию.

Вскоре началась пандемия, нас всех заперли по домам. Я использовала это время по максимуму — обратилась к психиатру, чтобы наладить диалог не только с мужем, но и с самой собой. Работа со специалистом мне тогда очень помогла, в голове постепенно сформировался план будущей свободной жизни. Я даже думала о том, чтобы сбежать с детьми в случае крайней необходимости.

Кроме того, я стала учиться на психолога и многие методики, которые нам давали, использовала на собственном муже — относилась к нему как к своему пациенту. Обстановка в доме постепенно налаживалась, мы начали делать первые шаги в направлении развода, даже договорились, что после расставания младшая дочь уедет со мной в Россию, а старшая останется с папой в Германии.

Сейчас адвокаты составили мирное соглашение. В нем прописано, что я ни на что не претендую, т.е. наш дом, за который я тоже выплачивала кредит (в общей сложности около 100 тысяч евро), остается мужу, плюс машина, также я отказываюсь от алиментов. Но я пошла на все эти условия, чтобы спокойно уехать с дочкой в Россию.

Печальный опыт

Лично я не знаю ни одной истории про удачный брак с иностранцем. Почему?

Потому что у нас абсолютно разные менталитеты. Моя тетя была замужем за французом 10 лет, а итог такой же, как и в моей семье. Понимаю, что подобные рассуждения нравятся не всем, подписчики часто спрашивают: «Вы думаете, русские лучше?».

Нет, я так не думаю. Везде есть неадекватные личности: и здесь, и за границей. Но с иностранцами браки даются женщинам гораздо сложнее!

И если уж сравнивать наших мужчин и немцев, наши — лучше. Они еще не разучились открывать дверь даме, помогать ей, если она несет тяжелую сумку. Я как-то приехала из России с тремя чемоданами подарков и одеждой для детей после очень тяжелой полостной операции. Муж меня даже не встретил на вокзале.

А когда я спросила его, почему он мне не помог, получила ответ: «Твои проблемы, не надо было столько вещей набирать».

Еще немцы очень экономные, я спортсменка, и когда готовилась к соревнованиям, ела куриные грудки.

Супруг мне абсолютно серьёзно заявлял тогда, что я очень дорого ему обхожусь. «Дорого» — это 10 евро в неделю.

У меня сейчас одна подруга разводится с немцем, потому что она не сделала себе прививку от коронавируса.

С ней прекратила общение вся его семья. И это не единичный случай. Для немцев такое поведение — норма. Так что если вы собрались замуж за иностранца, советую хорошенько подумать — а стоит ли?

Я искренне рада, что уехала из Германии, потому что мне эта страна никогда не нравилась. Во-первых, там тебе все тыкают. Даже у детей нет уважения к учителям, они их называют на «ты».

Я не могу с этим смириться, меня воспитывали иначе. Второе, к чему я не смогла привыкнуть — на тебя бесконечно стучат. Соседи считают это своим священным долгом.

Если к тебе пришли друзья в пандемию, об этом обязательно доложат в нужную инстанцию, и ты получишь выговор. Но при этом в лицо немцы всегда будут улыбаться.

А еще местные очень громко чихают и абсолютно не умеют культурно отдыхать.

Для них основное развлечение — не театр, не музей или кино, а еда!

Лично для меня Германия и культура — это какие-то два противоположных понятия.

И не потому, что я жила в глуши. Когда я общаюсь с девочками, которые живут в больших городах, они рассказывают то же самое.

Так что в эту страну я согласна ездить только как турист, но жить там — ни за что!

28.01.2022

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