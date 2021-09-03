Как группа крови влияет на характер и совместимость в отношениях

Характер человек может меняться в течение всей жизни, чего не скажешь о его крови. Но тем не менее японские учёные установили, что между ними существует прямая взаимосвязь. В Японии группа крови считается показателем, влияющим на характер человека.

Есть даже “Японская теория личности по группам крови”. Хотя она может показаться надуманным, многие люди верят, что группа крови многое значит.

Интерес японцев к группам крови обусловлен идеей, что группа крови влияет на личность человека, а следовательно, зная группу крови, можно предположить, что за человек перед тобой находится и подходите ли вы друг другу. Каждой группе крови соответствует свой набор личностных особенностей.

Если японец спросит вас: «Какая у тебя группа крови?» Не пугайтесь! Никто не ищет донора. Такой вопрос просто выражает любопытство о вас как о человеке, как если бы вас спросили: “Кто ты по гороскопу?”

Давайте изучим эту тему подробнее. Если вы знаете свою группу крови, проверьте, насколько хорошо эти описания соответствуют вам.



I группа (O+ и O-) — «Охотники»

Теория взаимосвязи группы крови с характером гласит, что все началось с обладателей первой группы крови. Эти люди сумели выжить в сложных условиях каменного века, дали крепкое потомство и положили начало эволюционным процессам.

«Охотникам» приходилось делать ставку на первобытные, природные инстинкты, а также демонстрировать решимость в достижении целей.Люди с первой группой крови обладают сильным характером. Они решительны и уверены в себе, энергичны, общительны, неутомимы, и всегда стремятся к лидерству. Они устойчивы к неврозам и быстро восстанавливают силы, что даёт им возможность не обращать внимания на проблемы и с улыбкой идти вперёд.



Хотя люди с первой группой крови не всегда пунктуальны, часто опаздывают на мероприятия и бывают грубы, из их неоспоримых достоинств стоит указать следующие: они невероятно устойчивы и гибки, что помогает им переживать любые невзгоды.

Эти люди не выносят критику в свой адрес, не умеют и не любят подчиняться. Тяжело переносят смену обстановки. Сильный характер позволяет «охотникам» занимать лидирующие позиции в жизни и в бизнесе. Монотонная работа, отсутствие конкуренции и пространства для роста их утомляют. Некоторым представителям нужен драйв, возможность для развития.





Елизавета II, 1 группа крови

II группа (A+ и A-) — «Земледельцы»

Представители второй группы крови — хладнокровные, уравновешенные, здравомыслящие люди. Внешняя простота — маска, под которой скрывается многогранная личность. Очень добросовестны в любой работе, хотя могут делать ее слишком медленно.

Люди со 2 группой крови очень общительны, легко адаптируются к обстановке, поэтому такие события, как смена места жительства или работы, не являются для них стрессовыми. Эти люди старательны и обязательны, хорошо работают даже в стрессовых ситуациях. Во всем любят гармонию, спокойствие и порядок. Чувствительны, терпеливы и доброжелательны, могут быть отличными друзьями. При этом они максималисты.

«Земледельцы» не спешат выворачивать душу наизнанку, зато умеют анализировать ситуацию, внимательно наблюдать и делать выводы. Не позволяют эмоциям взять верх над разумом, во всем полагаются на себя и не будут лишний раз просить помощи, хотя всегда рады примчаться на помощь другим.



К сожалению, из них не вырастают лидеры, но они прекрасные исполнители, на которых может держаться вся структура компании.

Из недостатков можно отметить такие, как склонность отказываться от своего мнения, выбирая чужое, чрезмерная мелочность и скрупулезность.



Джоржд Буш старший, 2 группа крови

III группа (В+ и В-) — «Кочевники»

Представители 3 группы крови описаны как редкие хитрецы. Их еще называют «странниками» из-за перманентной жажды перемен. В их характерах соединились самые сильные черты двух первых групп. Они легко приспосабливаются к любым условиям; их невозможно загнать в тупик; умеют налаживать контакт с любыми людьми; целеустремленные и уверенные в себе; умны и эмоционально чувствительны. Эти люди любят смену обстановки, непоседливы и считают, что надо объехать весь мир или хотя бы его половину.

Они аскеты по натуре, поэтому комфорт их не прельщает, а все привычное и обыденное навевает скуку. Они свободолюбивы, их тянет к приключениям, склонны поступать так, как им нравится. Легко ко всему приспосабливаются, гибки и не страдают отсутствием воображения. В процессе эволюции «кочевники» развили умение хранить равновесие. Предпочитают не ввязываться в конфликты, ощущая тонкую грань между хорошим и плохим.



Обладатели 3 группы крови предъявляют высокие требования к себе и окружающим, они властные и творческие личности.

Из недостатков характера можно выделить: излишнюю ранимость и чувствительность, чрезмерную болтливость и навязчивость.





Пол Маккартни, 3 группа крови

IV группа (AB+ и AB-) — «Изобретатели»

Людей с 4 группой крови не зря назвали изобретателями, а также философами и мудрецами. Их можно назвать одухотворенными натурами и многогранными личностями, мыслителями. По характеру они очень интеллигентные, коммуникабельные и доброжелательные. Любят пошутить, в том числе и над собой. Они совместили основные черты характеров людей второй и третьей групп крови.

Они руководствуются в жизни эмоциями и чувствами, которые часто берут верх над здравым смыслом и расчетом. Они тактичны и справедливы по отношению к окружающим, коллектив платит тем же в ответ. Если они и конфликтуют, то в основном сами с собой. Правда, иногда бывают резки. Кроме того, долго взвешивая все за и против, могут тормозить с принятием решений, но редко ошибаются.



Эти люди преданные и веселые друзья, умеющие сочувствовать и сопереживать- настоящие альтруисты. Обладают ангельским терпением, хотя никому не позволено садиться им на шею.

У них есть и негативные черты: часто сомневаются в себе, склонны к самокопанию. Могут долго пережевывать прошлые негативные события, пытаясь проанализировать ошибки. Умеют отменно притворяться и лгать (иногда это становится плюсом). А ещё они требуют к себе повышенного внимания, что порой мешает обрести счастье, ведь не всегда удается быть в центре всеобщего интереса.



Мерлин Монро, 4 группа

Совместимость по группам крови, согласно японской теории личности

Первая группа

O × O: Хотя их честное обхождение друг с другом может стать основой близких и доверительных отношений, они, как правило, начинают конфликтовать, если дело доходит до конкуренции.

O × A: У людей с первой и второй группой крови слишком разные характеры (люди со второй группой очень чувствительны, чего нельзя сказать о людях с первой). Они могут как компенсировать слабые стороны друг друга, так и стать врагами из-за слишком сильных различий.



O × B: Люди с первой группой крови терпеливы и понимающи, они могут получить удовольствие от общения со свободолюбивыми людьми третьей группы, в то же время оказывая им поддержку. Хорошее сочетание!

O × AB: Простым и честным людям с первой группой поначалу может быть трудно понять сложных двойственных людей с четвёртой. Но их жизнерадостность и эмпатия могут помочь людям с четвёртой группой крови проходить через трудности, и посредством этого между ними могут возникнуть близкие отношения.

Вторая группа

A × A: Между этими похожими людьми возникает эмпатия и чувство привязанности, но иногда они могут вызывать друг у друга раздражение из-за гиперчувствительности обоих.

A × B: Люди со второй группой крови восторгаются способности людей с третьей наслаждаться жизнью и двигаться в своём собственном ритме. В свою очередь, людям с третьей группой некомфортно от того, что люди со второй слишком ярко проявляет свои чувства, их обожание кажется навязчивым.

A × AB: Успешность этого сочетания зависит от конкретных людей. Как мы уже говорили, четвёртая группа (или тип АВ) является смешанной и содержит в себе признаки обеих групп. Тип А не сможет ужиться с типом АВ, у которого слишком развиты черты типа В (здесь мы говорим прежде всего о негативных чертах, таких как эгоцентризм). Тем не менее, если у типа АВ больше развиты черты типа А, они с А могут построить стабильные отношения.

Третья группа

B × B: Такая комбинация может стать одной из лучших возможных, если предпочтения партнёров совпадут или они подстроятся друг под друга. Если же нет, эта комбинация может стать худшей из возможных.

B × AB: Люди с третьей группой крови нуждаются во времени, чтобы не спеша решать дела в своём ритме. А людям с четвёртой группой крови иногда нужно побыть в одиночестве. И те, и другие уважают потребности друг друга. Таким образом, у них получатся хорошие отношения, если они не будут мешать друг другу.

Четвёртая группа

AB × AB: Четвёртая группа достаточно редкая, поэтому люди этого типа встретившись сразу чувствуют взаимопонимание и сильное притяжение. Одна сложная личность может понять другую хорошо, как никто другой, поэтому в этом союзе возможны глубокие отношения.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2286835927712271309/

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