"Святой" математик Григорий Перельман и премия тысячелетия в 1 млн $ за решение гипотезы Пуанкаре - "Формулы Вселенной"

Нашему гениальному соотечественнику математику Григорию Перельману удалось решить одну из семи задач тысячелетия и математически описать так называемою формулу Вселенной - доказать гипотезу Пуанкаре. Над этой гипотезой наиболее светлые умы бились более 100 лет, и за доказательство которой математическим институтом имени Клэя был обещан $1 млн. Её вручение прошло 8 июня 2010 г. Григорий Перельман не появился на вручении.

Частный математический Институт Клэя получил широкую известность после объявления 24 мая 2000 г. списка из семи математических проблем тысячелетия. Эти проблемы определены как важные классические задачи, решение которых не найдено вот уже в течение многих лет. За решение каждой из них предложен приз в один миллион долларов США.

Институт Клэя провёл параллель со списком 23-х математических проблем Гильберта, составленных в 1900 г. и оказавших в XX в. существенное влияние на математику. Большинство проблем из списка Гильберта уже решены. В список института Клэя перекочевала единственная из них – гипотеза Римана.

Одной из задач в списке института Клэя значилась гипотеза Пуанкаре. Её в 1904 г. сформулировал французский математик Анри Пуанкаре. В 2002-2003 гг. доказательство гипотезы было изложено Григорием Перельманом в трех статьях и затем подтверждено математическим сообществом. За её решение в марте 2010 г. Григорию Перельману был присуждён пока единственный из обещанных миллионов. Ранее в 2006 г. ему присудили медаль Филдса – аналог Нобелевской премии для математиков. Обе награды Григорий Перельман принять отказался.

Гипотеза Пуанкаре

Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере

Теорема Пуанкаре — «это центральная проблема математики и физики, попытка понять какой формы может быть Вселенная, к ней очень трудно подобраться» математик Маркус Дю Сотой из Оксфордского университета

Доказательство гипотезы позволит понять, какая форма у нашей Вселенной, обоснованно представить, что форма Вселенной - это трехмерная сфера. Если Вселенная - «фигура», которую можно стянуть в точку, то, наверное, можно и растянуть из точки. Что служит косвенным подтверждением теории Большого взрыва, которая утверждает что Вселенная как раз и произошла из точки.

Человек, который доказал гипотезу Пуанкаре - Григорий Перельман, наш соотечественник. Он блестяще справился с этой сверхсложной задачей, а после непредсказуемо беспрецедентно отрекся от заслуженного вознаграждения в один миллион долларов.

Доказательство гипотезы Пуанкаре потребовало от Григория самоотверженности, упорного труда, уединения, отречения и искры гения. В итоге, он мог бы заслуженно стать очень богатым человеком. Тем не менее, он отказался от денег, всех почестей и освободился от оков славы и одобрения, и поэтому его можно назвать «святым математиком».

"В начале 1990-х Григорий провёл несколько лет в США, вернулся оттуда не в самом лучшем настроении. Говорил, что мир математики продажен, что математические теоремы можно продать, купить, поделиться ими, взяв себе липовых соавторов, которые сначала предлагают гранты в университетах, а потом говорят: «Мы напишем совместную работу». Он написал заявление об увольнении из Математического института им. Стеклова. Для Гриши был тяжёлый период, когда обсуждали доказательство гипотезы Пуанкаре. Сначала математический союз выяснял, кто же именно её доказал - Гриша, который опубликовал короткие работы, или те люди, которые после его приезда в Штаты и многочисленных лекций написали книжки по 400-500 страниц. В 2006 году история, казалось бы, закончилась, Международный математический союз присудил Грише Филдсовскую медаль. Это значило: доказательство принадлежит Перельману. Но потом 4 года Институт Клэя не присуждал ему премию в 1 млн долл. Все эти годы они обсуждали, доказал ли Перельман гипотезу." Сергей Рукшин, преподаватель Григория Перельмана, заслуженный учитель РФ, тренер двух Филдсовских лауреатов.

Рождение гения

Григорий Яковлевич Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде в семье инженера-электрика и учительницы математики, а спустя десять лет у него появилась сестра Елена – в будущем тоже кандидат математических наук. Помимо любви к классической музыке, привитой матерью, Григорий с детства проявлял интерес к точным наукам: в пятом классе он начал посещать математический центр при Дворце пионеров, которым руководил Сергей Рукшин, молодой математик из Ленинградского университета, а после восьмого перешел в школу № 239 с углубленным изучением математики, которую окончил без золотой медали только из-за недостатка баллов по нормативам ГТО.

"Он был нормальным, открытым миру человеком, очень правильно воспитанным советским мальчиком. Например, он не верил в государственный антисемитизм, не верил, что его могут не взять на олимпиаду, потому что он еврей. Если бы не физкультура, мог бы и медаль получить». При этом он замечательно играл в настольный теннис, любил волейбол." бывшая директор школы № 239 Тамара Борисовна

В 1982 году он в составе школьной команды получил золотую медаль на 23-й Международной математической олимпиаде в Будапеште. Тогда евреев в сборную СССР брали неохотно. И, если бы не помог назначенный руководителем сборной команды СССР по международной олимпиаде Александр Абрамов, Гришу не выпустили бы за границу.

Вскоре после этого Григорий был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета без сдачи экзаменов. В вузе за примерную учебу Перельман получал Ленинскую стипендию. В университете он познакомился с одним из величайших математиков того времени Александром Александровым, который познакомил его с геометрией.

Александр Данилович Александров (1912 - 1999) советский и российский математик, физик, философ и альпинист

В 1990 году под научным руководством академика Александра Даниловича Александрова (основоположника так называемой геометрии Александрова – раздела метрической геометрии) Перельман защитил кандидатскую диссертацию на тему «Седловые поверхности в евклидовых пространствах». Затем в должности старшего научного сотрудника продолжил работать в лаборатории математической физики института Стеклова, успешно развивая теорию пространств Александрова.

Можно думать, что за достижения Григория Перельмана его с готовностью возьмут в аспирантуру Ленинградского филиала Математического института им. В. А. Стеклова. Тем не менее, в 80-е в этот институт не было принято ни одного еврея. А. Д. Александров обратился к директору с просьбой разрешить Перельману под его руководством закончить аспирантуру в Ленинградском филиале Математического института им. В.А. Стеклова. Просьба была удовлетворена. Александров в итоге стал его официальным руководителем, на практике же эту роль взял на себя Юрий Бураго. Перельман защитил диссертацию на тему « Седловые поверхности в евклидовых пространствах» в 1990 году.

Бураго связался с Михаилом Леонидовичем Громовым, который в то время работал в Institut des Hautes Études Scientifiques / Институт высших научных исследований, который находится недалеко от Парижа. Он объяснил Громову, что у него есть одаренный аспирант, и можно ли ему провести несколько месяцев в IHES для работы с Громовым над пространствами Александрова. Громов согласился. Первая большая статья Перельмана, написанная совместно с Бураго и Громовым, называлась: "Пространства А. Д. Александрова ограниченной кривизны" (1992).

Михаил Леонидович Громов род 1934 - советский, французский и американский математик, доктор физико-математических наук, лауреат Абелевской премии

После стажировки в IHES Перельман вернулся в Математический институт им. Стеклова в Ленинграде, но благодаря Громову Перельман был приглашен в Соединенные Штаты, чтобы выступить на Фестивале геометрии 1991 года, проходившем в Университете Дьюка в Дареме, Северная Каролина. В итоге, Григорий прочитал лекции о совместных исследованиях Перельмана, Бураго и Громова пространств Александрова. В 1992 году Перельмана пригласили провести осенний семестр в Институте Куранта Нью-Йоркского университета в качестве постдокторантуры, а весной 1993 года - семестр в Стоуни-Брук, кампусе Государственного университета Нью-Йорка, наградив Перельмана стипендией.

1904: Эпохальный вопрос

1904 год - французский математик Анри Пуанкаре сформулировал эпохальный вопрос:

«Если трехмерная форма односвязна, гомеоморфна ли она трехмерной сфере?»

Более научно это т вопрос звучит так: Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере

Анри Пуанкаре в 1904 г. сформулировал знаменитую гипотезу в виде небльшой заметки на полях 65 страничной статьи, посвящённой совершенно другому вопросу и закончил словами: «Ну этот вопрос может слишком далеко нас завести»…

Гипотеза Пуанкаре

Анри Пуанкаре (1854 - 1912) причисляют к величайшим математикам всех времен. На пару с Давидом Гильбертом он считается последним ученым универсалом, способным охватить все математические результаты своей эпохи

Гипотеза Анри Пуанкаре, выдвинутая в 1904 г. каксается топологии - раздела математики, связанного с изучением форм и их взаимосвязей. Она имеет дело со свойствами геометрических форм, которые сохраняются, если форма растягивается, скручивается, изгибается. Иными словами, деформируется без разрывов, разрезов и склеек. Топология важна для математической физики, поскольку позволяет понять свойства пространства, оценить его, не имея возможности визуально представить форму этого пространства, например, нашу Вселенную.

Топология — раздел математики, изучающий: в самом общем виде — явление непрерывности; в частности — свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях. Например, связность, ориентируемость, компактность. В отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов (например, расстояние между парой точек). Например, с точки зрения топологии, кружка и бублик (полноторий) — неотличимы. Википедия

Гомеоморфизм

Топология, говоря о гомеоморфизме, определяет его как взаимно-однозначное соответствие между точками одной и другой фигуры. Фигуры гомеоморфны, если одну фигуру можно получить произвольной деформацией из другой, причем это преобразование ограничено некоторыми свойствами поверхности фигуры: её нельзя рвать, прокалывать, разрезать. Если куб раздуть, он легко может стать шаром, если шар примять встречными движениями, можно получить кубик. Наличие дырки у бублика и дырки, образованной ручкой у кружки, делает их гомеоморфными, та же дырка делает невозможным превращение кружки в шар или куб.

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