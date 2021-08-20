7 мест, в которых вы не узнаете Россию

Площадь России велика, но большинство людей сможет определить по фотографии только Золотое кольцо, Сочи и соседнюю хрущёвку. Тем временем в стране есть места, которые больше напоминают Исландию, Индию или Марс.

1. Чуйский тракт на Алтае

На что похоже: дорога через перевал Оберальп в Швейцарии.

Говорят, в России две беды, и одна из них — дороги. Но, глядя на эту трассу, так и хочется бросить рюкзак в багажник и отправиться в поездку. Ну или хотя бы перечитать Керуака. Редакция «National Geographic Россия» включила Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автодорог мира, и вот почему.

Трасса Р256 (или М-52) начинается в Новосибирске и тянется до самой границы с Монголией, а участок дороги от Бийска называется Чуйским трактом. Его протяжённость — 953 километра. То есть проехать по тракту — всё равно что пересечь всю Францию с юга на север.

Как портал в «Героях меча и магии»: каждый поворот переносит в новое место. Дорога проходит через ущелья и долины, петляет серпантинами мимо мерцающих, как костюм Остина Пауэрса, озёр и горных панорам. Не сворачивая с трассы, вы будете проезжать и шумные перекаты реки Катуни, и пустынную Чуйскую степь — единственное место в России, где разводят верблюдов (нет, серьёзно, верблюдов!

Как добраться

).

Чуйский тракт начинается в Бийске. Добраться туда из Москвы можно прямым поездом № 136М Москва — Бийск. Он отправляется по чётным числам и идёт 2,5 дня. Аэропорта в Бийске нет, но вы можете долететь до Барнаула или Новосибирска, а оттуда на машине, автобусе или поезде приехать в пункт назначения.

2. Кызыл-Чин на Алтае

На что похоже: цветные скалы Чжанъе Данксиа в Китае.

Чтобы сделать фото на фоне марсианских пейзажей, не обязательно лететь на Марс. Достаточно знать нужный поворот Чуйского тракта, и вуаля — за соседним перевалом Мэтт Дэймон уже выращивает картошку.

Кызыл-Чин на Алтае действительно называют Марсом. Красные, кирпичные, бордовые, жёлтые и другие оттенки полосами ложатся на породы, создавая по-настоящему космические пейзажи. Непривычно яркие цвета горам придаёт железо, марганец и хром. На потрескавшейся земле почти нет растений, только кое-где видны пересушенные кусты и увядшая трава.

Как добраться

Для начала — на внедорожнике. На 864-м километре Чуйского тракта в сторону Монголии поверните направо. Нужно пересечь мост через Чую и заехать в село Чаган-Узун. С этого места основная дорога ведёт направо, но вам нужно поехать налево через тополиную рощу.

Вы проедете в ворота изгороди для коров и преодолеете крутой подъём, после которого будет развилка. Вам налево, вниз. Проедете по сухому руслу реки, потом — мимо чабанских стоянок. За второй стоянкой нужно повернуть направо через реку. Проедете чуть-чуть прямо и справа увидите цветные горы.

3. Пляжи Приморья

На что похоже: Мальдивы.

Да, рекламу «Баунти» вполне могли бы снимать в России. Бухта Триозёрье, окружённая скалами, удивит белоснежным пляжем и пронзительно-бирюзовым морем, в котором вместе с вами будут плавать рыбки. Многие занимаются здесь снорклингом.

А на райском острове Путятина вы увидите гроты, водопады и скалы, напоминающие животных. В сердце острова есть озеро, где в конце июля — начале августа распускаются реликтовые лотосы, которые существуют на планете больше 100 миллионов лет.

Единственное, что может испортить отдых, — морские ежи на дне. Зато где-то неподалёку загорают пятнистые олени. Вы вряд ли их встретите, но приятно знать,что они есть.

Как добраться

Остров расположен в заливе Петра, примерно в 50 километрах от Владивостока. Путь на машине или автобусе займёт примерно 3 часа. Вам нужно добраться до посёлка Дунай, а там пересесть на баржу. Она ходит несколько раз в день и следует до острова 15 минут.

4. Набережная «Брюгге» в Йошкар-Оле

На что похоже: город Брюгге в Бельгии.

Кажется, президент Республики Марий Эл — большой фанат Колина Фаррелла, раз решил скопировать бельгийский городок. «Брюгге» — участок набережной с фламандской архитектурой, где прилипли друг к другу аккуратные цветные домики с арками и шпилями. В отличие от бельгийских двойников, построили их только в 2010 году. А ещё в домиках с резными фасадами не продают трюфели и кружева — в основном здесь находятся разные министерства.

В общем-то, кроме селфи, делать здесь особо нечего. Разве что залечь на дно теперь можно и в Йошкар-Оле.

Как добраться

Из Москвы в Йошкар-Олу удобнее всего добираться на машине или поезде. Поездка на автомобиле займёт 10–13 часов. Фирменный поезд «Марий Эл» отправляется из Москвы каждый день в 16:20, а прибывает на следующий день в 06:52.

5. Кояшское озеро в Крыму

На что похоже: озеро Хиллер в Австралии.

Кояшское озеро ничем не отличается от других, пока не наступает летняя жара — тогда вода становится розовой, как пантера. Цвет ей придают микроскопические водоросли и рачки. Чем сильнее зной, тем больше воды испаряется, увеличивая концентрацию цвета.

Когда вода отступает, берег покрывается соляными сугробами. Глубина воды — всего 1 метр, поэтому соль кристаллизуется на торчащих камнях, которые становятся похожими на розовые айсберги.

Киммерийская степь, в которой в другое время буйствует разнотравье и гнездятся птицы, увядает. Ветер разносит по ней соль, и степь становится непригодной для всего живого. Волшебство и никаких писем из Хогвартса!

Как добраться

Из Москвы сначала нужно долететь до Симферополя, а оттуда автотранспортом в Керчь. Из Керчи доехать до посёлка Марьевка. Дальше около получаса пешком через заповедник. Из Керчи в Марьевку также ходит автобус № 78. Оттуда примерно 5 километров по степной дороге в направлении горы Опук. Можно выйти на одну остановку раньше, в селе Яковенково, и пройти около 7 километров вдоль побережья через заповедник.

6. Плато Путорана

На что похоже: Исландия.

Даже название этого места напоминает исландскую скороговорку. С языка юкагиров, древнего восточно-сибирского народа, оно переводится как «горы без вершин».

Древнее плато находится в географическом центре России и входит в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ему около 250 миллионов лет, и за это время оно почти не изменилось. Здесь нет сотовой связи, электричества и Уолтера Митти. Зато есть больше 20 тысяч водопадов, в том числе самые высокие в России, фьордообразные озёра, которые уходят вдаль на многие километры, и горы, с которых будто срезали верхушки.

Как добраться

Раньше из Москвы нужно было лететь в Норильск, а оттуда вертолётом или катером. Но сейчас аэропорт закрыт на ремонт. Можно лететь через Красноярск и Светлогорск, но в Светлогорск отправляется всего один рейс в неделю. Другими словами, добраться в Исландию чуть проще.

7. Белая мечеть в Болгаре, Татарстан

На что похоже: дворец Тадж-Махал в Индии.

Кажется, Белая мечеть всегда в тени Кул-Шариф. Но если после «Викинга» российские режиссёры возьмутся за ремейк «Миллионера из трущоб», то снимать наверняка будут здесь. За торжественными мраморными сводами Белой мечети хранится самый большой в мире Коран весом 800 килограммов.

Как добраться

Мечеть находится в древнем городе Болгар, примерно в 200 километрах от Казани. Добраться можно на машине, автобусе или скоростном теплоходе по Волге. Автобус ходит от автовокзала «Южный» два раза в день. На теплоходе «Метеор» путешествовать можно только с мая по сентябрь.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2283450038178810168/

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