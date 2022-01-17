Группа крови Гитлера: чем она удивила исследователей

По мнению японских ученых, группа крови человека может влиять на его характер и здоровье. Как считали японские ученые Тошитака Номи и Александр Бешер, авторы книги «Ты – это твоя группа крови», на поведение Адольфа Гитлера влияли в том числе и характеристики эритроцитов.

Первая или вторая?

Путаница с группами крови Гитлера, по данным историков, связана с популярной версией о том, что фюрер не покончил жизнь самоубийством в берлинской рейхсканцелярии в 1945 году, а чудесным образом спасся. Кандидат медицинских наук Николай Ларинский, ссылаясь на записи личного врача Гитлера, Теодора Морелля, писал, что у главного нациста, «пациента А», как его называл сам доктор, была I группа крови. Между тем, немецкий историк Вернер Мазер, написавший книгу об Адольфе Гитлере, цитируя того самого Морелля, упоминал о II группе крови фюрера.

Кроме того, группа крови А(II) применительно к Гитлеру значится в документах Центрального архива ФСБ РФ – это отчеты о расследовании смерти руководителя фашистской Германии, проведенном сотрудниками МВД СССР в 40-х годах.

Они проверяли гипотезу о возможном исчезновении «пациента А». В связи с этим среди прочих материальных доказательств анализировались и следы крови, обнаруженной на диване в рабочем кабинете в бункере лидера Третьего Рейха.

Приверженец маниакальных идей

Акт судебно-медицинской экспертизы свидетельствует о том, что она принадлежала человеку-носителю группы крови А(II). Сопоставив показания подчиненных Гитлера, видевших его труп, свидетельства Теодора Морелля, криминалисты сделали вывод: фюрер покончил с собой, приняв яд и застрелившись, а не сбежал.

Ученый токийского Института изучения групп крови, Тошитака Номи, занимавшийся в конце 70-х годов исследованием этой темы, полагал, что Адольф Гитлер как носитель группы крови А(II) представлял собой яркий пример обладателя самых худших человеческих качеств, которые только могут быть у данной категории людей – он пытался реализовывать маниакальные идеи и проекты, нередко терял контроль над собой. Окружение фюрера отмечало его чрезвычайную ранимость и злопамятность, что, как полагал Тошитака Номи, также характеризует людей со II группой крови. Как и стремление всегда и во всем принимать самостоятельные решения – Гитлер не терпел, когда в его дела вмешивались и пытались отстаивать противоположную точку зрения.

Тошитака Номи полагал, что люди со II группы крови не слишком успешные руководители – среди первых лиц государств 3 президента США, каждый из которых занимал эти посты сравнительно недолго – Номи упоминает Ричарда Никсона, Линдона Джексона и Джимми Картера. По мнению ученого, отсутствие лидерских качеств, свойственных обладателям I группы крови, мешает им проводить эффективную политику в интересах своего государства на протяжении длительного времени. Первая группа крови была у президента США Рональда Рейгана и у британской королевы Елизаветы II.

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