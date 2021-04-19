Школьная логика Сталина. Как Иосиф Сталин вернул формальную логику в школы, а Никита Хрущев вновь ее отменил

Карл Маркс и Фридрих Энгельс работали на стыке философии, социологии и экономики. Основоположники доктрины коммунизма склонялись к тому, что им удалось создать всеобъемлющее учение, объясняющее законы исторического развития. Многие их последователи постепенно превращали даже недоговорки и иносказание в работах основателей марксизма в догмы сродни религиозным. Дальше всех зашли в этом начинании большевики, захватившие целое государство. Марксистская философия получила сильный аргумент в свою пользу — государственный аппарат насилия, созданный большевиками в ходе революции и гражданской войны.

Основа марксизма — диалектика. Этот философский метод основан на изыскании противоречий в реальности. В рамках марксизма был разработан диалектический материализм, утверждавший примат материи над сознанием. Большевистская философия учила, что развитие мира — это продукт формирования или разрешения противоречий.

В такой ситуации логика, наука о правилах мышления, как часть философии оказалась не к месту в государстве победившего марксизма-ленинизма

Ведь законы и методы логики позволяют выявлять противоречия в любом «единственно правильном учении». Уже с конца 1910-х годов логику стали называть не иначе как цитаделью метафизического мышления, несовместимой с диалектикой. Логику обвиняли в ее буржуазной природе, вступающей в противоречие с пролетарской наукой. Современный философ Александр Карпенко метко заметил, что логика террора не оставляла место для логики. Логику обвиняли в ее буржуазной природе, вступающей в противоречие с пролетарской наукой. Современный философ Александр Карпенко метко заметил, что логика террора не оставляла место для логики.

В начале 1920-х годов большевики окончательно решили «философский вопрос». Всех неугодных гуманитарных ученых было предложено выслать из страны. В 1922 году состоялся «философский пароход» — серия организованных большевиками акций по выдворению из страны философов, богословов, социологов и литераторов.

Любое философское учение и направление, не вписывающиеся в рамки диалектического материализма, изгонялось. «Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Владимир Соловьев, Ницше, Лев Толстой», — писал Максим Горький в 1923 году. На несколько десятилетий философия в России практически прекратила свое существование.

С середины 1920-х и вплоть до конца 1950-х годов марксизм-ленинизм прочно удерживал свои позиции в советской философии. Вне его просто нельзя было сделать карьеру — в СССР никакой другой философии не существовало.

Но «воскресил» философию в СССР тот, кто ее до этого и похоронил — «корифей всех наук» Иосиф Сталин. И что показательно, возрождение философии началось с формальной логики. Нельзя сказать, что она полностью исчезла с университетских кафедр в 1920–1930-е годы. Но те, кто еще в 1920-е годы занимался логикой в открытую, в следующее десятилетие должен был писать в стол. В начале 1940-х годов Сталин неожиданно вспомнил о существовании логики. За предшествующие годы в стране пронеслись коллективизация, индустриализация, «Большой террор», миллионы людей переезжали в города.

Страна нуждалась в эффективном сталинском понимании и управлении. Видимо, даже сам Сталин понимал, что одними расстрелами в этом деле всех вопросов не решить.

В начале 1941 года в Кремль вызывают профессора МГУ Валентина Асмуса. В годы революции он был впечатлен историческими переменами, которые принесла революция, поэтому на некоторое время сосредоточился на попытках совместить марксистскую диалектику и формальную логику. Результатом стала книга «Диалектический материализм и логика».

Сталин посетовал Асмусу, что его комиссары «не умеют думать», поэтому необходимо организовать курсы логики для преподавания управленцам разных уровней. Но начало Великой Отечественной войны не позволило этим курсам состояться.

Валентин Асмус (1894–1975)

Однако, Сталин мысль о логике не отпустил и после войны он решил пойти еще дальше — «вождь всех народов» собрался научить думать правильно всех советских граждан. В конце 1946 года ЦК ВКП (б) принимает постановление «О преподавании логики и психологии в средней школе».

Логика и психология должны преподаваться квалифицированными преподавателями, получившими специальную подготовку в области психологии и логики.Однако в это время диктатура Сталина достигла своего апогея и в науке подавлялись попытки любого заимствования у западных ученых. Были разгромлены генетика и кибернетика. Меч висел и над квантовой физикой, но только необходимость ее использования в создании атомной бомбы спасла эту область знания от разгрома.

Приказ вождя о возрождении логики и психологии, об их включении в школьные программы потянул за собой всю философию. В советском гуманитарном знании стали возникать сферы, на которые уже не могла воздействовать идеология так, как раньше. Однако после смерти Сталина в 1953 году проект о внедрении этих предметов в школе постепенно стал сворачиваться.

Пришедший к власти Никита Хрущев, верный революционным идеалам, исключил логику из большинства вузовских программ. В 1959 году обязательно преподавание логики и психологии в советских школах было полностью свернуто. Попытки некоторых энтузиастов вернуть их в школьную программу до сих пор ни к чему не привели.