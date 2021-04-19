Школьная логика Сталина. Как Иосиф Сталин вернул формальную логику в школы, а Никита Хрущев вновь ее отменил

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
К 1890м окончательно стало очевидным, что бездарное предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны. В противовес тому, что он предрекал, классовая борьба в европейских странах не обострялась, а рабочие не объединялись против буржуазии. Численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но,напротив, сокращалась, а численность среднего класса – социальной опоры капиталистической системы – увеличивалась.
Кроме того, группа крупных капиталистов количественно расширялась, хотя Маркс говорил о неизбежности ее уменьшения. Вместо обнищания европейские страны становились богаче, а доходы пролетариата росли.Прошли десятилетия – не сбылось ничего. Один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – признал в 1896, что Маркс ошибся во многих важных вопросах,несмотря на то, что Маркс всегда подчеркивал научный характер своих выводов.
Как не парадоксально, но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций!
В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д..
Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия!
Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма.
Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм–продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма. Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет.
Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция, поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !
С уважением, Отари Хидирбегишвили !
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