"Там явно кто-то есть": Загадка световых явлений на Луне

С давних времен на спутнике Земли с помощью телескопов астрономы наблюдали странные явления.

В 1968 году NASA опубликовало каталог лунных аномалий, в котором упоминалось около 600 наиболее загадочных наблюдений нашего естественного спутника, сделанных на протяжении четырех столетий и не получивших никаких объяснений вплоть до сегодняшнего дня.

То, что на Луне порой происходит нечто странное, замечали очень давно. Так, существует множество задокументированных свидетельств о наблюдении на ней странных световых явлений. Одним из наиболее ранних считается сообщение адъюнкта Французской академии наук Жака Эжена де Лувилля, описанное в документах научного учреждения.

Скрытый "Лунный город" в фантазии художника

3 мая 1716 года во время наблюдения лунного затмения около 9:30 по Гринвичу он заметил у западного края Луны «какие-то вспышки или мгновенные дрожания световых лучей, как если бы кто-то поджигал пороховые дорожки, с помощью которых взрывают мины замедленного действия. Эти световые вспышки были очень кратковременны и появлялись на Луне то в одном, то в другом месте, но всегда со стороны тени (Земли)».

Одновременно с Лувиллем в Британии лунные вспышки наблюдал знаменитый Эдмунд Галлей.

В начале XIX века известный открытием Урана английский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель видел во время полного затмения 150 очень ярких точек, рассыпанных по поверхности Луны. Десятки других наблюдателей сообщали тогда о мерцающих голубых огнях на лунном диске. Это были преимущественно «скопления световых крапинок», но иногда они выглядели как «собранные вместе светящиеся игольчатые кончики».

Имеются также сообщения о наблюдении «дугообразных скоплений белых огней» в Море Кризисов. В феврале 1821 года свет поразительной яркости засиял в кратере Аристарх. В мае он загорался там еще дважды.

Виртуальные уфологи регулярно находят на Луне множество аномалий. Например вот эта похожа на шагающего по луне гуманоида

А тут что-то похожее на белую искривленную башню, рядом вторая (прямая) башня

СИГНАЛЫ СО СПУТНИКА ЗЕМЛИ

В 1824 году немецкий астроном, профессор Мюнхенского университета Франц фон Груйтуйзен наблюдал на Луне свет, горевший в одной точке без перерыва в течение получаса. В Море Кризисов минутные вспышки света наблюдают вот уже свыше 120 лет. В начале XX века научные журналы даже писали об огнях сигнального типа, которые видели на Луне.

Расположение этих огней было явно искусственным: две линии огней шли параллельно друг другу, а между ними находилась темная полоса, покрытая светящимися точками. Точно такое же расположение огней наблюдал и фон Груйтуйзен в кратере Мессье. О прерывистом ярком свете свидетельствовал в 1847 году Хадсон. Было очень похоже, что с Луны нам кто-то сигналит.

В 1864-1865 годах в том же загадочном Море Кризисов астроном Ингол наблюдал маленькую точку света, «сияющую как звезда». Эту «звездочку» довольно долго видели и другие астрономы, а потом она исчезла, оставив после себя облако, что для Луны, у которой, как известно, нет атмосферы, тоже довольно-таки странно.

Берт и Элгер узрели столь необычное расположение огней в кратере Платон, что объединились с другими исследователями Луны для картографирования и изучения феномена. Огни были фиксированными по месту, но меняли интенсивность. Только за апрель 1871 года селенографы зафиксировали 1600 (!) случаев наблюдения скоплений огней в кратере Платон.

В 1887 году там же был замечен «светящийся треугольник». В том же году целый ряд астрономов сообщали о «хлопьях света», которые двигались по направлению к кратеру Платон от других лунных кратеров. В тот год данный кратер, обычно выглядящий как темная равнина около северной кромки Луны, весь светился огнями.

Наблюдения загадочных световых феноменов на Луне неоднократно случались и в XX веке. Уже в наше время, согласно информации NASA, в кратере Аристарх примерно 112 раз фиксировались различные световые оптические явления. Подобные феномены также 29 раз наблюдались в кратере Платон, 15 раз в кратере Шрётер и 16 раз в Море Кризисов. Подобная активность, по мнению многих исследователей, никак не может быть случайным стечением обстоятельств.

"Включившийся и выключившийся" свет на Луне, зафиксированный 26 ноября 2015 года. Уфологи посчитали этот момент за старт НЛО из лунного кратера Аристарх

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нас зачастую по сей день уверяют в полной безжизненности Луны, но накопленные астрономами данные говорят о другом. За десятилетия до космической эры они нанесли на карты сотни странных «куполов», наблюдали «города, которые растут» и тени правильной геометрической формы.

Уже упоминавшийся нами Уильям Гершель еще в XVIII столетии обращал внимание ученой братии не только на огни на Луне, но и на наблюдавшиеся на ее поверхности линии и геометрические фигуры.

Все тот же профессор фон Груйтуйзен видел в северной части долины Шрётера пересекающиеся линии и квадраты, сильно напоминающие городские улицы и кварталы (так называемый "город Груйтуйзена").

Профессора поспешили объявить сумасшедшим, но подобные образования и в 30-х годах XX века наблюдали в телескопы обсерватории Маунт-Вилсон в США. Когда 100-дюймовый телескоп нацелили на кратер Гассенди, на фотографиях отпечаталась «система трубопроводов».

НА ЛИКЕ - НЛО

Современная оптика позволяет наблюдать на Луне даже полеты НЛО. Так, астроном-любитель Дэйв Дарлинг утверждал, что они буквально орудуют там. 16 апреля 1979 года Дарлинг в час ночи видел через 12,5-дюймовый телескоп «сигару» длиной 16 и диаметром около 2,5 километра. Она имела серебристо-металлический цвет и отбрасывала четкую тень на поверхность Луны. Находилась «сигара» у кратера Исидор около Моря Нектара.

12 августа того же года Дэйв снова увидел «сигару» около кромки кратера Ромер. Длина ее достигала 20 километров, цвет - серебристо-металлический, форма - удлиненная, с двумя «крыльями». Позже объект исчез. Дарлинг также видел большую платформу длиной 8,6 километра и высотой 1,5 километра к югу от кратера Архимед.

Огромная лунная "сигара" в фантазии художника

Японец Яцуо Мицусима более 10 лет систематически вел лунные наблюдения с помощью 800-кратного телескопа. При этом он неоднократно снимал на видеокамеру пролеты неких темных объектов над различными частями Луны. Полученные им материалы впечатляют: диаметр этих объектов в среднем составляет около 20 километров, а скорость перемещения - около 200 километров в секунду.

Завершить этот материал хотелось бы словами Джорджа Леонарда, автора основанной на материалах NASA книги «На нашей Луне есть кто-то еще», сказанными им о таинственных огнях на нашем естественном спутнике.

А именно: «Огни на Луне не могут быть связаны с вулканической деятельностью. И удары метеоритов не могут нести ответственность за вспышки света длительностью в минуты или часы. И Солнце, освещающее вершины лунных гор, не может отвечать за свет в тех местах, где оно не светит целыми днями. И нет там спонтанных возгораний вырывающегося газа.

Когда мы видим огни на Луне, загорающиеся в одних и тех же местах, или вспышки, длящиеся минуты и часы, - мы наблюдаем огни обитателей Луны. Там явно кто-то есть, и об этих неведомых существах мы до сих пор не имеем ни малейшего представления».

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