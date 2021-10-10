Одной из самых почитаемых святынь христианства является икона Вифлеемской Божьей Матери. История ее небогата, однако достаточно запутана. Некоторые историки считают, что написана она была на Руси.

По мнению других, ее создателем был евангелист Лука. Этот святой написал три подобных иконы - Цареградскую, Эфесскую и Иерусалимскую. Последняя называется Вифлеемской.

История иконы Вифлеемской Божьей Матери

Многие считают, что написал Лука этот образ еще при жизни Богородицы, а поэтому он наиболее точно показывает, как именно выглядела Дева Мария. Сначала евангелист создал одну икону с изображением Богородицы, а потом еще две. Одну из них он решил показать самой Деве Марии. Образ понравился Богородице, и она благословила его, прибавив, что со всеми, кто будет молиться, глядя на него, «пребудет благодать».

Евангелист Лука написал еще несколько икон, на которых основатели христианства изображены достоверно. Считается, что некоторые образы Спасителя, а также апостолов Петра и Павла созданы именно им и представляют собой не что иное, как обычные портреты, а не собственно выдуманные иконы.

В 463 г. скифы попытались захватить столицу Византии - Константинополь. Для того чтобы заручиться поддержкой Господа, в этот город женой императора Феодосия, Евдокией, была привезена икона Вифлеемской Божьей Матери.

Благодаря ее заступничеству Константинополь устоял, и скифы отступили. Это было первое чудо образа. После этого его поместили в Влахернскую церковь. Здесь икона пробыла очень долго - около 300 лет. Существует также версия о том, что передан образ был не в Валхернский храм, а в одну из церквей монастыря Одигон, откуда и пошло его название.

В 988 г. образ был перевезен в Корсунь в дар князю Владимиру, который передал его в новгородский Софийский собор. В этом храме она находилась около 400 лет.

Легенда об иконе

Об этой иконе также существует довольно интересное предание. Согласно легенде, икона не просто была привезена на Русь, а служила покровительственной реликвией для дочери византийского императора Константина Порфирородного - Анны. Этот образ должен был защищать ее на пути следования в Черниговскую область из Царьграда. Ехала туда Анна к своему будущему мужу. Тогда икона и получила свое название «Одигитрия», что переводится как «Путеводительница».

Особенности образа

Интересным фактом можно считать то, что икона Вифлеемской Божьей Матери - единственный образ, на котором Дева улыбается. Риза на иконе изготовлена из платья княгини Елизаветы Романовой (1864-1918 гг.), христианской великомученицы. Считается, что именно она передала эту икону в Вифлеем. Также существует легенда о том, что больная княгиня получила исцеление, помолившись перед этим образом.

Младенец Христос изображен на иконе держащим в руке один из символов царственной власти - державу. Другая его рука поднята в благословляющем жесте. Сама Богородица указывает на Христа. Считается, что таким образом она пытается сказать о том, что ее сын Иисус - Путь Жизни.

Особенности образов «Одигитрия»

Все католические и православные иконы, на которых Божья Матерь указывает на Иисуса, принято называть «Одигитриями». На всех таких образах Дева Мария изображена сидящей и держащей на руках младенца Христа. При этом он также держит что-либо в руке. Обычно это не держава, как на Вифлеемской иконе (хотя она и стала прообразом всех образов «Одигитрий»), а свиток или книга. Это соответствует иконографическому типу Христа как Пантократора, то есть Вседержителя. Обычно Пресвятая Дева изображается на таком образе по пояс. Однако имеются иконы Одигитрии, на которых Богородица написана оплечно или во весь рост. Основной особенностью образов этого иконографического типа является то, что в центре композиции находится сам Христос, а не его мать.

Где находится икона сейчас

Вифлеемская икона Божьей матери, значение которой, как мы выяснили - поклонение божественному младенцу, а не собственно женщине, родившей его, на данный момент все еще находится в Вифлееме, в базилике Рождества Христова. Помолиться ей можно перед входом в ту пещеру, где когда-то появился на свет сам Иисус Христос. Образ помещен в деревянный киот и находится справа у стены. Каждый год паломники со всего мира стекаются в Вифлеем для того, чтобы поклониться чудотворному образу.

Как молиться, стоя перед иконой?

В каких случаях может помочь Вифлеемская икона Божьей матери? Молитва ей произносится в случае болезни детей. Просить Богородицу можно и об исцелении взрослых. Конечно же, слова нужно произносить от души и с глубокой верой. Как и любой другой образ Девы Марии, эта икона может помочь и тем, кто не имеет, но хотел бы завести детей. Какой-то особой молитвы Вифлеемской иконе не существует. Можно просто попросить ее о заступничестве своими словами. Также в этом случае подходит и обычная молитва Пресвятой Деве - «Богородица Дева радуйся…».

Что такое акафист?

Акафист иконе Божией Матери или любой другой - это особый гимн, исполняемый в церкви в честь Христа, святых и т. д. При его произнесении нельзя сидеть. Первые акафисты прославляли именно Пресвятую Деву. Написаны они были на греческом языке и составлялись по определенным правилам. Структура акафиста очень интересна: после первой строфы идут, чередуясь, двенадцать больших и двенадцать малых.

История появления православных икон в мире и на Руси

Как уже упоминалось, считается, что первые образа представляли собой обычные портреты Спасителя, Богородицы, апостолов и святых. Самой старой христианской иконой считается Спас Нерукотворный. По легенде, живописец Ананья решил нарисовать образ проповедующего Христа, когда тот поучал народ в Иерусалиме. Однако у него совершенно ничего не получалось, так как выражение лица Спасителя постоянно менялось. Увидев, что художник расстроился, Христос якобы попросил воды, умылся ею и вытер лицо полотенцем, на котором чудесным образом и проявилось его изображение.

Первые иконы создавались для того, чтобы людям было проще общаться с Иисусом, его Матерью и святыми на духовном уровне. Из Византии традиция написания образов распространилась по всему миру. Иконы были понятны и близки людям, говорившим совершенно на разных языках. Древние образа называли «Библией для неграмотных». По этим изображениям средневековый человек, не умеющий читать, мог изучать историю жизни Христа, его апостолов и христианских святых.

На Русь иконопись также пришла из Византии после принятия христианства в 988 г. Вплоть до конца семнадцатого века оно стало основой древнерусского изобразительного искусства. Мода на светские картины начала распространяться у нас в стране только во времена правления Петра Первого.

Обучали русских мастеров греки, приглашенные для росписи русских христианских храмов. Основателем первой чисто национальной школы иконописи был митрополит Илларион, призывавший духовенство и прихожан к созданию своей славянской религиозной культуры на основе пришедшего из Византии христианства. Первые русские иконы святых, апостолов, Спасителя и Богородицы были монументальнее византийских, имели большие размеры и отличались сумрачностью колорита.

Иконы святых

Первоначально русские иконы все же повторяли сюжеты икон византийских. Однако с течением времени на Руси появились и свои святые. А вместе с ними и иконы, изображающие их. Одними из самых первых стали образа Бориса и Глеба, русских князей, убитых собственным братом Святополком за христианские убеждения. Произошло это злодеяние в 1015 г. в ходе междоусобной войны. Эти князья и стали первыми канонизированными русскими святыми. До сих пор Борис и Глеб считаются небесными защитниками правителей русской земли.

Чудотворные иконы Божьей Матери

Помимо Вифлеемской, имеются и другие иконы Божьей Матери, в присутствии которых происходят разного рода чудеса. На самом деле таких образов много. В качестве примера может быть приведена чудотворная икона Божьей матери «Взыскание погибших». Когда-то она принадлежала одной из русских дворянских семей. Последний ее владелец разорился, с горя запил и был уже на грани смерти. Однако помолившись со всей искренностью к иконе, получил помощь. Его дочери удачно вышли замуж. Благодарный отец передал образ в местную церковь.

Нельзя не упомянуть и об иконе Иверской Божьей матери, святыне Иверского монастыря на Афоне. Этот образ представляет собой один из вариантов Одигитрии. Перед ним произошло просто огромное количество чудесных исцелений. Чудотворными считаются также икона Божьей матери «Утоли моя печали», «Милостивая», Тхивинская и многие другие.

Мироточение икон Богородицы

Известно, что образа Богородицы часто мироточат. То есть на поверхности иконы сами собой появляются капли маслянистого вещества, похожего на священную миру, применяемую при крещении. Объяснить это явление свойствами древесины выделять смолу попросту невозможно, так как имеются свидетельства мироточения даже обычных бумажных ксерокопий образов. Очень часто это явление предвещает какие-либо беды. В особенности в том случае, если икона источает не благоуханное масло, а красную жидкость, похожую на кровь, либо прозрачную, схожую со слезами.

Икона Вифлеемской Божьей Матери и другие подобные образа - не только важнейшие христианские святыни, но и произведения искусства, представляющие собой огромную историческую ценность. Большинство из этих изображений хранит в себе немало тайн и загадок. Возможно, когда-нибудь историкам удастся их разгадать.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2319723043625896349/

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