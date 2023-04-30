ЕС – несбыточная мечта Грузии и многих постсоветских стран

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен

С распадом СССР навязчивой идеей многих постсоветских стран стало безудержное стремление в ЕС и особенно в НАТО.К сожалению, многие представители этих стран наивно верят в то, что западные «борцы за демократию» якобы ночами не спят, думая, чем бы помочь им?Как ни странно, но они всё еще верят в миф, что стоит только подписать ассоциацию с ЕС и пенсии сразу станут 1000 евро, а зарплаты – 3000 евро?

Дорогие мои, кому вы нужны – вечно нуждающиеся и оболваненные лживой западной пропагандой!Неужели трудно понять,что Западу вы нужны только как «пушечное мясо»,а ваши страны – как полигон для противостояния с Россией,с которой кровавая западная цивилизация воюет уже многие века, пытаясь присвоить богатейшие природными ресурсами российские территории.

Кроме того, Западу крайне необходимы природные ресурсы постсоветских стран.К примеру, причиной экономической экспансии «англо-еврейского тандема в Закавказье» является дефицит питьевой воды (острый – в Израиле, грядущий – в Великобритании), а также чистая экология, дешёвая энергия и полезные ископаемые, в первую очередь – золото. Не секрет, что экологически благополучная Грузия имеет большие запасы питьевой воды и золота.Именно поэтому программа минимум для ЕС – укрепится на Украине, Кавказе, Средней Азии и т.д.!

Кроме того, наконец-то надо понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и если западные «борцы за демократию» сегодня выделяют гранты постсоветским странам,то завтра за эту помощь они должны обязательно расплатиться противостоянием России, а желательно войной против нее!

Наглядным примером служат события в 2008 г. в Грузии,когда западную марионетку Саакашвили,чтобы расплатиться за предоставленные Западом грузинскому народу экономическую помощь,заставили нанести массированный ракетный удар по Цхинвалу,объявив тем самым России войну!Да,именно заставили, поскольку хоть Саакашвили был неадекватным правителем, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну такой великой ядерной державе, как Россия!Сегодня же подобным примером служит война на Украине, где ЕС вместе с США специально снабжают бандеровцев оружием только не для защиты украинцев,на которых им наплевать, а для нанесения максимального урона России !

К сожалению,многие прозападные деятели не могут понять простой истины,что не следует пытаться идти туда, где тебя вообще не ждут, а только хотят лицемерно использовать для противостояния с Россией. С этой целью они готовы принять кандидатом в ЕС даже весьма коррумпированные и недемократичные страны, как ,например, Украину, в которой каннибала и маньяка украинского происхождения Чикатило

безбожно посмертно провозгласили «национальным героем Украины» только за то, что он изнасиловал и убил 56 русских женщин и детей !

Чикатило – национальный герой Украины

Одновременно с этим Грузия не была принята кандидатом в ЕС, несмотря на то,что «Согласно исследованию ведущей мировой исследовательской организации и аналитического центра N1 в Вашингтоне «Heritage Foundation», Грузия вошла в число 40 лучших стран мира по индексу «Добросовестность правительства»!Вместе с тем Грузия является лидером на Кавказе и в Черноморском регионе, а среди постсоветских стран уступает только странам Балтии.

Глядя же на очередь из доверчивых кандидатов, упорно обивающих порог ЕС,среди которых Турция – вечный кандидат в Евросоюз с 1987 года, Македония – с 2005-го и т. д., то становится понятным, что скорей само ЕС распадется, чем сбудется заветная мечта многих доверчивых представителей постсоветских стран стать виртуальными членами этой организации!

Даже если Грузии, как Украине и Молдове, предоставят статус кандидата в ЕС, то и это все равно не гарантирует возможность вхождения в эту организацию.А может некоторые неадекватные мои соотечественники готовы мучительно ждать еще 50 лет для вступления в нее – как ,например, Турция, которая фактически 36 лет кандидат, но членом Евросоюза вряд ли когда-нибудь станет!По всей видимости, ЕС потому и цинично «обещает» майданутым бандеровцам стать их членом только после завершения спецоперации России,однозначно предвидя неминуемую потерю целостности Украины с образованием двух или нескольких государств!

Скажу больше,сегодня Грузия больше нужна Евросоюзу, чем наоборот, поскольку будущее Евросоюза зависит от Грузии!Ведь Грузия – единственная ключевая страна через которую грузы из Китая, Казахстана, Азербайджана и других стран Азии будут поступать в Европу,минуя Россию.Кроме того, Грузия – страна, через которую кабель из Азербайджана, по дну Чёрного моря, будет поставлять Европе возобновляемую энергию, что станет единственной гарантией её энергетической безопасности!Вот – лишь две стратегические причины, из-за которых Европа заинтересована в сотрудничестве Грузией в Евросоюзе. Однако амбициозные европейцы это нагло скрывают от грузин,да еще цинично заставляя их упрашивать войти в ЕС, выполняя 12 предъявленных требований!

Немаловажно,что сегодня ЕС по воле США находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой ловушки, которая скоро обязательно приведет к ее распаду.Именно поэтому кощунственны и циничны поздравления Бориса Джонсона – премьер-министра страны, которая устроила финансовый кризис ЕС и с громким скандалом вышла из ЕС, президенту Зеленскому с виртуальным статусом кандидата в члены ЕС?Скажу больше,как ни странно,но именно США всячески способствуют вступлению Украины, как и Грузии, в разваливающийся ЕС ,чтобы видеть их среди терпящих бедствие стран Европы!Ведь, если Украина и Грузия станут полномасштабным партнёрами России,то их экономика расцветет и тогда они станут независимыми от американских подачек!

Важно также отметить, что ЕС довольно коррумпированная и ангажированная организация, которая ради своих меркантильных интересов часто бесцеремонно вмешивается во внутренние дела различных стран, грубо диктуя и навязывая свои преступные и амбициозные цели и задачи !Сегодня весь цивилизованный мир шокирован коррупционным скандалом в Европейском парламенте, в котором обвинены в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации не только рядовые его члены, но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Скажу больше, что мало кто сомневается в её участии в огромных коррупционных сделках, которые уже названы "аферами века". Масштабы воровства и взяток впечатляют воображение(https://dzen.ru/a/Y-xSWIOCAHEKiOmJ).

Вызывает также возмущение, когда ЕС ,нарушая все правила международного этикета и дипломатии, высказали протестную ноту грузинскому правительству и потребовали отменить прямые авиационные сообщения с Россией и открыть против нее «Второй фронт» на Украине.Ведь именно поэтому по настоянию ЕС и США гражданина Украины Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, кровавый наркокомандующий клоун Зеленский отправил в Грузию, упакованного в грузовом отсеке рефрижератора как скоропортящийся товар, в надежде, что и на этот раз Мишенька совершит очередную цветную революцию и откроет по указанию Запада «Второй фронт»!

Сегодня подлинно стало известно, что ещё до начала спецоперации на Украине ЕС и США активно требовали и сегодня требуют открыть «Второй фронт» против России в Абхазии и Цхинвали!Кроме того, они потребовали послать на Украину элитарные спецподразделения грузинской армии, прошедшие Ирак и Афганистан, и подключиться к антироссийским экономическим санкциям.Именно после того, как грузинское руководство отказало открыть «Второй фронт» на Украине, Грузии было категорично отказано стать кандидатом в ЕС!Исходя из этого,становится понятным, почему столь коррумпированную страну, как Украина,но которая согласилась стать пушечным мясом в противостоянии с Россией,без зазрения совести приняли кандидатом в ЕС!

Что касается отмены авиационного сообщения с Россией, то разве не издевательство и вмешательство во внутренние дела,когда ЕС вместе с США провокационно отменили уже назначенный прямой рейс «Москва –Тбилиси»!Хотелось бы узнать,на каком основании ,казалось бы, «стратегические партнеры»,преследуя свои меркантильные цели,наносят существенный урон экономике Грузии,тем более что грузины всё равно летают друг к другу через Ереван и Минск?!

Не менее преступным и необоснованным оказалось требование ЕС освободить и перевести для лечения в европейские страны государственного преступника Саакашвили,суд над которым еще не завершился(по первому делу ему присуждено 6 лет тюрьмы, а по другим кровавым и коррупционным преступлениям судебное разбирательство продолжается).

И разве не нарушением правовых норм и вмешательством во внутренние дела суверенного государства стал демарш неадекватного депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, потребовавшего освободить еще полностью не осужденного государственного преступника Саакашвили и громогласно поставившего ультиматум руководству Грузии «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам, освободив Саакашвили»!

Выходит,что ЕС не такая уж демократическая и правовая организация, если вступление в нее зависит не от правовых норм государства, а от выполнения преступных и антидемократических требований её ангажированных депутатов!Именно подобным антидемократическим действием ЕС однозначно дискредитирует судебное законодательство Грузии, преступно обвиняя на весь мир грузинское правосудие!

Кроме того, идя на поводу авантюриста и симулянта Саакашвили,специально голодающего и лживо обвиняющего власти якобы в его отравлении, чтобы избежать тюремного заключения, ЕС,требуя перевести его для лечения в европейские страны, дискредитирует на весь мир возможности грузинской медицины,ставя под сомнение профессионализм грузинских врачей!

Однозначно, если бы Саакашвили на самом деле страдал бы серьезной патологией, лечение которой было бы невозможно в Грузии, то подобное требование ЕС можно было еще как-то оправдать.Выходит, что грузинское правосудие должно пойти на поводу злостного государственного преступника Саакашвили, который фактически шантажирует власти Грузии тем, что прекратит голодовку только после его экстрадиции в европейские страны.Ничего не скажешь – однозначный театр абсурда, который в случае освобождения Саакашвили может быть использован и другими злостными преступниками, пытающимися уйти от правосудия!

В этом отношении смехотворен «душераздирающий» призыв отчаяния Саакашвили к ЕС и США оказать экономические санкции в отношении руководства России и Грузии , поскольку он находится на грани смерти, т.к. его якобы систематически жестоко пытают, и его смерть будет трагическим сигналом для всего западного мира!Боже мой, как «трогательно» до слез!Многие президенты в мире отбывали наказание в тюрьме,но не один из них не вел себя так унизительно, трусливо выпрашивая помилования, как западный марионетка Саакашвили,позоря честь кавказского мужчины!

И разве можно надеяться на благие намерения ЕС, если некоторые ее коррумпированные и сексуально озабоченные депутаты, как ,например, Виола фон Крамон,специализирующаяся по Грузии после блаженного секса с Саакашвили и получившая от него за лоббистские услуги 100 тысяч евро (http://ru.gruzinform.ge/news/57367/),вместе с ангажированными и продажными представителями радикальной грузинской оппозиции активно участвует в поддержку 21-летнего гомосексуала и уголовника Лазаре Григориадиса, задержанного за метание «коктейлей Молотова» в полицейских и поджог полицейского автомобиля?Как ни странно, но именно из-за эти преступные деяния агрессивного представителя ЛГБТ-сообщества позорно для всей страны провозгласили «Символом борьбы Грузии за европейское будущее»!

К сожалению, неадекватная и амбициозная депутатка ЕС Виола фон Крамон,отрабатывая полученные за лоббистские услуги деньги и забыв жестокие расправы европейскими и американскими полицейскими демонстрантов,часто заканчивающиеся даже гибелью особо агрессивных митингующих,не осознает, что этим она открыто призывает к насилию и смене законной власти в Грузии.Скажу больше, Виола фон Крамон по поручению руководства ЕС стремится сегодня легализовать в Грузии с помощью активистов «Национального движения» применение «коктейлей Молотова»!Однозначно для члена Европарламента неприемлемо участие в акциях, поддерживающих насилие и жестокость преступников, особенно на фоне того, что «Европарламент призывает к верховенству закона и деполяризации»!

Именно подобные антидемократические действия чиновников ЕС стали причиной категорического отказа вступление в эту ,по сути, коррумпированную и преступную организацию некоторых народностей!В этом отношении для многих постсоветских стран поучителен пример официального отказа от вступления в ЕС одной из народностей Молдавии тюркской этнической группы Гагаузов, говорящих на русском языке и исповедующих православие.Вместе с тем эти ,безусловно, трезвомыслящие люди против вхождение Молдавии в ЕС через объединение с Румынией.Именно это и стало основным препятствием для вступление Молдовы в ЕС. Чтобы сломить их сопротивление, продажный режим прозападной марионетки Майи Санду фактически объявил Гагаузии войну: он не поддерживает предложенных народом кандидатов и стремится всячески дискредитировать выборы, заявляя, что все гагаузские кандидаты являются агентами Кремля!

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы обратиться к своим соотечественникам,чтобы мы ,грузины, в это тревожное и взрывоопасное время проводили не прозападную или пророссийскую политику, а сугубо прогрузинскую политику, направленную на добрососедские отношения как с великим соседом в лице России, так и с ЕС и США !К сожалению, с этим не согласны западные «борцы за демократию», которые в результате этого теряют бразды правления в Грузии, и поэтому всячески препятствуют независимости Грузии, навязывая ей свои амбициозные проекты.

В этом отношении заслуживает внимания адекватный ответ мэра Тбилиси Кахы Каладзе на заявление амбициозного депутата Европарламента Андрюса Кубилюса«Грузинские власти всегда будут играть по грузинским правилам, а если Евросоюз не предоставит статус кандидата в члены, то в Брюсселе могут оставить его себе»!

Боже!Спаси, сохрани и защити грузинский народ!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

А вы знали об этом?

Выслушав 23-й фортепьянный концерт Моцарта в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной,Сталин приказал передать ей конверт с двадцатью тысячами рублей, которые в то время были довольно значительной сумой. Правда, патриотка страны и бесстрашная женщина написала в своем письме диктатору Сталину: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги же я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь». Как ни странно, но палач народов почему-то не расстрелял «любимую пианистку» как это он делал со многими непокорными ему деятелями культуры!

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