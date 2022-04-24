Винтовая лестница часовни Лоретто (Loretto)

В конце 1870-х годов главный архитектор часовни Лоретто в американском городе Санта Фе, Нью-Мексико (Santa Fe, New Mexico) внезапно скончался, так и не завершив свою работу над церковью, хотя на тот момент большая ее часть уже была построена. Тогда же рабочие и узнали, что их руководитель не предусмотрел внутри часовни лестницу для хорового балкона. Из-за скромных размеров храма обычная лестница там бы просто не поместилась, и плотники не могли придумать, как же им справиться с возникшей трудностью.



Монашки молились Святому Иосифу 9 дней подряд. На следующий день после их столь длительного поста у дверей церкви появился мужчина странной наружности. Он сказал сестрам, что сможет построить лестницу, которая поместится внутри часовни и решит проблему хора. У мужчины было всего лишь одно условие – во время работы он пожелал оставаться в полном уединении. Целых 3 месяца строитель проработал за закрытыми дверями и в абсолютном одиночестве. В его распоряжении были самые простые инструменты и материалы – пила, мерило, теплая вода и древесина.



Когда лестница была завершена, мужчина покинул это место, так никому и не представившись. Зато внутри часовни появилась винтовая лестница в 2 оборота и высотой 6,7 метра. Однако в ее конструкции не оказалось ни единого гвоздя, и в центре спирали не было никакой ведущей опоры, что звучит просто невероятно! Теоретически винтовая лестница без осевой балки просто не способна выдержать вес людей, но именно эта лестница прекрасно справлялась со своей задачей. Спустя 10 лет после этого загадочного случая для безопасности хористов строители добавили в конструкцию перила. Позже древесина, из которой неизвестный плотник вырезал свое творение, была проверена администрацией часовни. Оказалось, что лестница выполнена из неизвестного вида хвои, который нигде по близости не растет.



Монашки решили, что выручил их сам Святой Иосиф, и стали возвещать всем о настоящем чуде. Кем же был этот мужчина на самом деле? Как ему удалось построить такую искусную лестницу, да еще и с таким ограниченным инструментарием? На эти вопросы до сих пор нет никаких ответов. Возможно, это просто городская легенда. А если нет? Вероятно, этого мы не узнаем никогда.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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