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Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

Кремль городка Углич теперь можно увидеть только на макете. К сожалению, ещё при Петре I древнюю крепость разобрали на кирпич, пощадив лишь тронную палату, но!

Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

Место это до сих пор таит в себе атмосферу загадочной гибели последнего сына Ивана Грозного - восьмилетнего царевича Дмитрия, на ком прервалась династия Рюриковичей. А дальше было Смутное время, польская интервенция, избрание Романовых...

Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

Майским днем их высочество играли в тычки (в ножечки) с мальчишками-друзьями и, якобы, в припадке падучей болезни нечаянно зарезались, - как гласило потом ангажированное следствие. Однако мать отрока и углицкий люд роптали на убийство, устроив быструю расправу с предполагаемыми душегубами из Москвы.

Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

Впоследствии Романовы утвердили эту версию. Ее изобразили при росписи церкви Димитрия-царевича-на-крови, возведенной на месте трагедии через сто лет.

Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

В храме еще обратите внимание на чугунные полы, поздние фрески об Адаме и Еве на европейский манер, а также колокол, который поднял народ на самосуд, за что был лишен языка и сослан в Сибирь.

Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии РюриковичейУгличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

Дабы скрасить сии ужасы средневековой Руси, сейчас в Угличском кремле экскурсии проводят ряженые артисты в развлекательной манере: с потешными загадками, стрельбой из лука и поиском спрятанной казны.

Детям будет особенно интересно.

Угличское дело: где и как оборвалась жизнь последнего наследника династии Рюриковичей

А взрослым рекомендую подивиться на экспозицию старинных изразцов, расположенную в подвалах уцелевших княжеских палат.

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А вы знали об  этом?

Почему сетчатую сумку назвали авоськой? Данное название было присвоено ей в 1935 году. И в этом не последнюю роль сыграл знаменитый юморист Аркадий Райкин. В одном из своих эстрадных выступлений он представил собою образ мужика, который держал в своих руках сетчатую хозяйственную сумку. На протяжении комического номера он периодически повторял фразу: «А это авоська... Авось-ка я что-нибудь в ней принесу...». Данная шутка была воспринята отечественной аудиторией восторженно. Овации и разительный смех зрителей можно понять, ведь фраза была более чем актуальна в эпоху дефицита. А советским гражданам так хотелось что-нибудь купить в магазине и принести домой. Да только полки в магазинах пустые или почти пустые...

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