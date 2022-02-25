Леня Седнев. Как подростку удалось выжить во время расстрела императорской семьи?

17 июля в 1918 году в поместье некоего Николая Ипатьева большевики расстреляли Николая II Романова, всю его семью и слуг. Императора поместили туда в последний день апреля. На чердаках соседних построек были установлены пулеметы, по периметру дома построен забор из высоких кольев, а на выходе из ограждения круглосуточно дежурила охрана. Выбраться оттуда живым не представлялось возможности. Хотя одному человеку это все-таки удалось.

В печально известном Ипатьевском доме, кроме императорской семьи, находились врач Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, повар Иван Харитонов, горничная Анна Демидова и 14-летний Леня Седнев — поваренный ученик, который за короткое время пребывания в императорской семье стал хорошим другом цесаревичу Алексею.

Леня попал к Романовым за несколько месяцев до Революции по ходатайству своего дяди, Ивана Седнева, который служил лакеем детей Николая II. Мальчик был послушным и внимательным, поэтому вскоре ему стали платить оклад — 90 рублей. Он сдружился с императорским сыном и не бросил его даже в смутные времена, добровольно отправившись за ним в ссылку — сперва в Тобольск, а затем в Екатеринбург.

Согласно воспоминаниям охранников Ипатьевского дома Леня много времени проводил с Алексеем — катал его в инвалидном кресле по дорожкам сада, разговаривал и играл.

«Внезапно прислали за Ленькой Седневым, чтобы он пошел проведать своего дядю. Он поспешно убежал. Гадаем, правда ли все это, и увидим ли мы мальчика снова».

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Версии

На тот момент дядю Лени, Ивана, который тоже присутствовал в доме Ипатьева вместе с царской семьей и остальной прислугой, арестовали и убили большевики. Седнев-старший постоянно возмущался условиями пребывания Романовых в ссылке и тем, что охрана воровала императорские вещи и драгоценности. После расправы Ивана Дмитриевича даже не похоронили, а оставили его тело на съедение птицам и животным. Когда город заняли белые, они нашли и торжественно проводили Седнева в последний путь.

Леню же большевики сперва поместили у русских караульных в доме Попова, напротив Ипатьевского. Видимо, тогда решалась судьба парня. В итоге его все же освободили, но чье это было решение до сих пор не известно. По одной из версий, отослать Леню из «Дома особого назначения» предложил Яков Юровский, который непосредственно был причастен к расстрелу императорской семьи.

«Поваренка-то за что… Он просто играл с Алексеем» — якобы говорил Яков Михайлович.

Но сам Юровский заявлял, что получил приказ отпустить Седнева от революционера Филиппа Голощекина, который боролся за установление советской власти на Урале и в Сибири. Что касается остальных слуг, то им всем предложили покинуть Романовых с самого начала. Но они решили поддержать монарха, зная, чем это было чревато. Подросток же опасности не осознавал.

Другой участник тех далеких событий, Петр Войков, приписывал инициативу отсылки Лени себе. Но как все было на самом деле, сейчас уже не скажет никто.

Страшные события

Седнев находился, можно сказать, в плену большевиков до 19 июля 1918 года. Ему сказали, что отправят его к дяде, хотя сам он прекрасно осознавал, что творится вокруг. Поэтому постоянно плакал. Мальчик слышал выстрелы в Ипатьевском доме, а также был невольным свидетелем разговоров охранников, которые обсуждали страшные детали расправы над Романовыми. Позже Лене отдали его удостоверение личности и отправили домой.

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Мотивы

До сих пор до конца не ясно, почему большевики, лишившие жизни стольких людей, пожалели какого-то никому не известного подростка. Существует одна версия, которая немного объясняет этот поступок — ритуальное убийство. Дело в том, что император на момент расстрела давно отрекся от престола и никоим образом не претендовал на власть. А то, что отрекшегося царя убивают таким образом, говорит о том, что для большевиков это был особый ритуал. Особенно ввиду того, что большевизм отрицал всякую веру.

Рок или совпадение?

О дальнейшей судьбе Лени ничего не известно. Однако есть данные, что по стечению обстоятельств он погиб в тот же день, когда была расстреляна императорская семья, только спустя 24 года — 17 июля 1942 года. Именно эта дата указана в документах в качестве дня выбытия Леонида из советских войск. Причина — осуждение, итог — расстрел. Во время войны можно было схлопотать высшую меру наказания за что угодно — дезертирство, самострел, невыполнение приказа.

Однако в данных Военного трибунала значится отчество Иванович, что само по себе выглядит странно, ведь у Леонида так звали дядю, которого убили накануне расстрела императорской семьи. Поэтому вполне вероятно, что 17 июля 1942 года наказали однофамильца того Лени, который в детстве дружил с цесаревичем.

Но какая тогда судьба постигла Седнева, служившего у Романовых? На этот счет имеется несколько противоречивых сведений. Одни пишут, что Леню в 1929 году арестовало и расстреляло Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР. Другие — что друг цесаревича погиб во время боя за Москву в 1941 году.

Как бы там ни было, но 16 октября 2009 года Генпрокуратура РФ реабилитировала 52 человека, приближенных к царской семье, которые были подвержены репрессиям. В их числе значится и Леонид Седнев.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».





И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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