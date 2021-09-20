Единственная награда вождя мирового пролетариата

Может показаться удивительным, но В. И. Ленин при жизни был официально удостоен всего одной единственной награды — Ордена Труда Хорезмской Народной Советской Республики. Ещё более удивительно, что сам Ленин, возможно, так и не узнал о своём награждении этим орденом, который ныне хранится в собрании Исторического музея.

Хорезмская Народная Советская Республика была провозглашена в 1920 году. Высшей наградой республики в 1922 году стал Орден труда, учреждённый по случаю второй годовщины хорезмской революции. Награждений состоялось немного. Уже в 1923 году в связи с преобразованием Хорезмской НСР в Хорезмскую Социалистическую Советскую Республику было решено изменить внешний вид высшей награды и дать ей новое название — Орден Трудового Красного Знамени ХССР. Таким образом, Ленин успел стать кавалером редкой награды, которую достаточно быстро перестали вручать.

Орден изготовлен из серебра. В его оформлении сочетаются трудовые и национальные символы. В центре на тёмно-синем фоне расположен золотой сноп пшеницы, в нижней части которого изображены некоторые детали герба Хорезмской НСР: лопата и серп поверх стебля джугары. Над снопом находятся другие детали герба: полумесяц и звезда. По центру снопа пшеницы расположена наковальня, справа и слева от которой видны два молота.

«Трудящиеся всех стран, соединяйтесь!»

В центре также видна надпись, которая гласит:

Орден Труда Хорезмской народной Советской республики. 1922 г. Серебро, эмаль, золочение.

В апреле 1922 года ЦИК Хорезмской НСР постановил наградить В. И. Ленина Орденом труда. Экзотическая награда вместе с сопроводительным письмом в августе 1922 года была доставлена в Москву и передана в секретариат Совнаркома. Ленин не смог получить её лично, поскольку в это время из-за болезни находился в Горках. Награда попала к секретарю Ленина Л. А. Фотиевой, которая, вероятно, не дочитав сопроводительное письмо Хорезмского ЦИК до конца, приняла её за «восточный значок» и распорядилась отправить орден в архив. Там он находился до 1962 года, пока не были обнаружены документы, подтверждающие награждение Ленина. Орден долгое время был представлен на экспозиции Центрального музея В. И. Ленина, а в наши дни находится в музейном фонде.

Источник : https://blog.mediashm.ru/?p=5094

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