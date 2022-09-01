Как благодарить Бога: молитвы и значение благодарности

Обращаться к Богу мы не забываем. Особенно в трудных жизненных ситуациях. А с благодарностью возникают проблемы. В церковной среде есть притча на эту тему.

Один ангел отдыхает на облаке, а второй летает туда-сюда. И первый спрашивает второго: «Ты чего летаешь?» Тот отвечает: «Просьбы к Богу ношу». А ты чего лежишь? На что первый ангел дает ответ: «А я благодарения Богу ношу».

И от этого становится как-то грустно. Бог не забывает будить нас утром, а как мы отвечаем Ему? По большому счету – никак.

Что такое благодарность?

Это выражение своей признательности за какое-либо оказанное добро. Если разобрать состав слова, то получается «благо дарю». То есть благодаря Создателя, мы выражаем свое признание Ему. И свою любовь.

Правильная благодарность

Как благодарить Бога правильно? Лучше употребить слово «спасибо» или «благодарю»? Последнее слово будет более верным. Потому что «спасибо» трактуется, как «спаси Бог». А Богу незачем и не от чего спасаться. Он сам Спаситель рода человеческого.

За что благодарить?

За все. За каждый наступивший и прожитый день. За то, что мы здоро́вы. За то, что Бог дает нам возможность ходить по земле, дышать воздухом. В болезни и печали тоже нужно благодарить Господа Бога.

Ежедневно не забывая

Ибо без Его произволения не бывает ничего. Он правит миром. И если Господь допустил до нас скорбь, то значит – это нужно нам.

Благодарить Бога за день, наступивший и прожитый, нужно обязательно. Господь не забывает о нас, дарует жизненные дни. И относиться к Его дарам необходимо с благодарностью.

Как приносить ее Господу ежедневно? С помощью молитвенных правил. Есть специальные утренние молитвы и молитвы на сон грядущий. Проснулись, взяли в руки молитвослов, отблагодарили за пробуждение. Ложимся спать, также берем молитвослов и молимся на ночь. Благодарим за еще один прожитый день и просим защиты на сон грядущий.

К молитвенной благодарности можно добавить и свою собственную. Своими словами, исходящими из души.

Жизнь – дар Божий

Часто ли мы слышим следующие слова: благодарю Бога за жизнь, дарованную мне? Увы, но нет. А это нужно делать. Благодарить за то, что Господь позволил нам прийти в этот мир, увидеть его своими глазами, стать частью сотворенной Господом вселенной.

Как благодарить за бесценный дар – жизнь? Заказать благодарственный молебен Господу. Помолиться дома, своими словами. Сходить в храм, поставить свечку и помолиться перед иконой и Распятием Господа.

В скорби и болезни

Как благодарить Бога в момент болезни, печали и скорби? Когда крылья наши подрезаны и ничего не хочется. Какое тут летать, ползаем с трудом. Через это проходили все.

Как справиться с таким состоянием? Ну, во-первых, следует всегда помнить, что все наши скорби посланы Богом. У Него для каждого уготовлен свой путь ко спасению. И Бог ведет неразумного человека этим путем. А человек ропщет и негодует, пытаясь вырваться от Спасителя и пойти самостоятельно. И конечно, как маленький ребенок, падает, набивает себе шишки и не понимает, почему это произошло. Для вразумления особо самостоятельных и посылаются болезни да скорби.

Во-вторых, нельзя унывать. Как бы плохо ни было. Уныние – это самый страшный враг человека. Когда люди унывают, все валится из рук, мысли ходят вокруг одного. Человек перестает бороться и начинает потихоньку сдаваться.

Как вернуться к борьбе? Выйти из состояния уныния? Нужно благодарить Бога за посланные печали и болезни. Почитать благодарственный акафист «Слава Богу за все». Этот акафист продается в любой церковной лавке, его цена вполне доступная.

За семью

У каждого есть семья. У кого-то это только родители, у кого-то – супруг и дети. И фразу «благодарю Бога за маму и папу», к сожалению, почти невозможно услышать от детей. Конечно, в христианских благочестивых семьях, где дети приучены молиться и благодарить Господа с младых ногтей, возможно, и есть что-то подобное. Но в обычной жизни чаще происходят ссоры с близкими, нежели возносится благодарность Богу за то, что они есть.

А возносить ее нужно. За то, что родители живы–здоровы, муж не пьет и не гуляет, дети учатся, а не пропадают в плохой компании на улице. Чаще мы ругаемся на детей, мол сидят за компьютером целыми днями. А смысл от этой ругани? Помолитесь, и Бог поможет разрешить проблему.

За помощь

Обращаться к Богу с просьбами – в порядке вещей. Каждый день люди просят своего Творца о своих житейских проблемах и нуждах. Господь помогает, если эта просьба не во вред человеку. И что же? Проситель, получив желаемое, тут же забывает о Боге. До следующего обращения к Нему по своим нуждам. Разве это правильно?

Когда мы помогаем человеку, а нам в ответ не скажут «спасибо» – это задевает. А каково Богу, который любит свое творение и помогает ему? Господь терпеливо сносит нашу неблагодарность. Но это неправильно, Бог тебе помог, его и благодари. Помощь приходит через ближних, друзей, знакомых. А иногда Бог управляет так, что помощь человек получает оттуда, откуда и не ждал. И мы благодарим тех людей, которые помогли нам в исполнении желаемого. Забывая отблагодарить Господа.

Как благодарить Бога за помощь в исполнении просьбы? Пойти в церковь и заказать благодарственный молебен. Поставить свечку, поблагодарить своими словами, стоя перед иконой Спасителя или Его Распятием.

Если нет возможности посетить храм, почитать дома акафист «Слава Богу за все». Встать перед иконами, поговорить с Богом своими словами, поблагодарить Его от всей души.

Это нужно знать

Чаще благодарите Бога за все, что случается в жизни. Помня о том, что пути Господни неисповедимы. Мы думаем, что должно быть так, а Бог знает, как оно лучше для нас с вами.

Ходите в храм, приносите свои молитвы в доме Божьем. Исповедуйтесь, причащайтесь Святых Христовых Тайн. И обязательно носите крестик. Крест – это «колокольчик на шее овечки Божьей».

Общие правила посещения храма

Мы иногда забегаем в храм, чтобы поставить свечки. Кто-то подает записочки о здравии и упокоении близких. Но как часто мы посещаем церковные службы? В массе своей очень, очень редко.

Как подготовиться к службе? Как туда попасть? Что для этого надо? Как попасть на исповедь и причаститься? Обо всем этом по порядку.

Подготовка к службе, если человек не планирует причащаться, не требует каких-либо усилий. Просто надо узнать расписание богослужений ближайшего храма и пойти туда на службу. Приходить к службе нужно заранее, не опаздывая. Это поможет без суеты поставить свечи, приложиться к иконам, попросить Господа о чем-либо и поблагодарить Его. Женщинам желательно посещать богослужение в юбке. Голова должна быть покрыта платком или шляпкой. Мужчина приходит в храм в брюках. Шорты недопустимы. Во время критических дней женщине дозволяется заходить в храм. Но нельзя ставить свечи, целовать иконы и прикасаться к святыне. Благословение у священника в эти дни брать можно. Тем, кто желает исповедоваться и причаститься, необходимо подготовиться к этим Таинствам. Исповедуемся мы в своих грехах. Перед лицом Господа, а проводником между нами и Богом является священник. Перед тем как пойти на исповедь, нужно сесть и серьезно подумать. Потревожить свою память в поисках сокрытых в ней грехов. Для тех, кто исповедуется впервые, существует специальная книга–помощница с перечнем всех основных грехов. Она продается в церковных лавках. Причастники готовятся приступать к Таинству следующим образом: постятся три дня – не вкушают мясных, молочных продуктов и всех продуктов, связанных с животными. Вечером, накануне Причастия, нужно вычитать молитвы ко святому Причастию, а также – три канона. Господу, Матери Божьей и Ангелу Хранителю. Утром перед Причастием не едят. Сначала подходят на исповедь к священнику, а затем, получив его благословение на Причастие, приступают к этому Таинству. После Причастия необходимо выслушать слова благодарственного молебна. Это к вопросу о том, как благодарить Бога. Молитвы благодарственные после святого Причастия можно и нужно прочесть дома. За то благодарим, что Бог позволил нам причаститься, принял раскаявшихся грешников и допустил к Себе.

Читаем дома

В домашних условиях можно читать не только благодарственные акафисты и молитвы. Утренние и вечерние молитвы, Евангелие – хотя бы глава в день, Псалтирь – ежедневно по кафизме, это основное минимальное правило православного христианина.

Если есть время и возможность, можно почитать акафист святому, к которому чаще всего прибегают за помощью. У кого-то это Николай Чудотворец, у кого-то – Сергий Радонежский. Помогают нам и Матрона Московская, и Ксения Петербургская, и каждый святой поможет, если человек искренне попросит его о чем-то. После того как просьба была исполнена, не забудьте поблагодарить Господа Бога и святого, к которому обращались.

Заключение

Итак, как благодарить Бога? Это можно сделать в храме, заказав благодарственный молебен. А можно и дома, почитав акафист «Слава Богу за все». Ежедневно нужно благодарить Господа, принося ему молитвы утром и вечером. Не бояться обращаться к Богу своими словами, искренними и сердечными.

И наверное, самая главная благодарность – это жить по заповедям Божьим. Исполнять тот закон, который постановил для каждого из нас сам Господь. Ходить в храм, приносить покаяние, приобщаться к Святым Христовым Тайнам. В общем, благодарить Бога своей правильной, христианской жизнью, мудрым отношением к близким своим. Никого не обижать, не осуждать и помнить, что «каждая овечка будет за свой хвостик подвешена».