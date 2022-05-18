Евхаристия (Причастие): смысл данного таинства для христианина

Евхаристия (иначе причащение) – выступает центральным таинством в православной церкви. Оно символизирует собой соединение тела и души человека с Господом.

Откуда возникла традиция причащаться, как происходит подготовка к евхаристии и какое огромное значение имеет данное таинство в жизни верующих – узнаете об этом из сегодняшнего материала.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Как гласит Священное Евангелие, евхаристию установил сам Иисус Христос незадолго перед своей смертью на кресте. Произошло это на Тайной вечере, когда Учитель собрал всех своих апостолов вместе, чтобы совершить пасхальную трапезу. Приближался праздник Пасхи, который иудеи ежегодно отмечали в память о своём уходе из Египта.

И хотя изначально праздник имел совершенно иное значение, но Христос, когда собрал учеников, наполнил торжество кардинально другим смыслом. Информацию о Тайной вечере можно обнаружить во всех Евангелиях.

На праздновании Пасхи Господь взял хлеб и вино, благословил их и раздал апостолам, разъясняя, что отныне они стали его плотью и кровью. А каждый, кто вкусил их – тем самым приобщился к Богу. Спаситель оставил завет ученикам о необходимости проведения таинства евхаристии для верующих, чтобы они всегда помнили про Его жертву.

В Евангелиях рассказывается, что первыми последователями христианской веры соблюдались все традиции праздника Пасхи, во время которого и проводили евхаристию. Она завершала праздничный ужин (агапа), на котором следовало читать и обсуждать Библию.

Отдельно выделялось пустое место (символически для Иисуса Христа), туда клали вино и хлеб. Под конец ужина всем его участникам необходимо было вкусить их, имея глубокую веру, что они употребляют тело и кровь Мессии.

В Византии ритуал евхаристии претерпел серьёзные изменения. Первым делом праздничную трапезу и таинство разделили, а впоследствии ужин стал запрещённым. Причащение либо приурочивали к вечернему богослужению, либо смещали на утренние часы.

ЕВХАРИСТИЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Причастие – представляет собой таинственный и глубоко сакральный обряд в христианстве, символизирующий соединение верующего с Богом посредством употребления великой святыни – евхаристических Даров (то есть Крови и Тела Спасителя). Последние преподносятся причащающимся как хлеб и вино.

Священники рекомендуют совершать евхаристию часто – не меньше 4 раз в году. Также не следует забывать о правильной подготовке к таинству (о ней мы поговорим чуть дальше). А сейчас давайте рассмотрим, как проходит причащение?

Верующие люди собираются в храме на службу, на которой читают православные молитвы. Священнослужитель (или епископ) благословляет хлеб и вино, а Святой Дух превращает их в Тело и Кровь Господа. Миряне поочерёдно подходят к алтарю, им даётся вкусить ломтик хлеба, который следует запить вином.

Когда будете приближаться к святой Чаще, вы должны ощутить внутреннее благоговение. Руки при этом складываются крестом – правая кладётся сверху левой. Не осеняйте себя крёстным знамением, подходя к Святым дарам и после их вкушения – иначе вы ненароком можете опрокинуть Святыню.

Подойдя к Чаше, следует произнести полное имя, которое вы получили при крещении, аккуратно принять Святые дары. После чего верующие прикасаются губами к нижнему краю Чаши и отходят от неё.

Какой глубокий смысл имеет данный ритуал? Считается, что причащающиеся люди получают прощение своих грехов, заручаются поддержкой Господа. Иисус Христос был принесён в жертву за весь род человеческий, его символические Кровь и Тело несут в себе жертвенную, объединяющую любовь.

Перед смертью и крёстными страданиями Спаситель просил Бога-Отца объединить всех верующих в любви, чтобы они стали едиными.

Когда же верующие снова и снова приобщаются к спасительной силе величайшей жертвы, совершённой Христом, то получают энергию для преодоления греха, могут противостоять Дьяволу и самой смерти (то есть всякому злу).

А ведь именно Мессия смог расправиться со всем злом, о чём свидетельствует его чудесное воскрешение из мёртвых. Считается, что если христианин причащается к прославленным Крови и Плоти Бога (святым Дарам), то вкушает пищу бессмертия. В ней спрятан ключ к воскресению.

Святые Дары обладают всей чудотворной силой Спасителя, в особенности, целительной. Так сохранились многочисленные рассказы об удивительных исцелениях на таинстве евхаристии.

Тогда люди избавлялись от тяжких недугов, разрушающих их плоть. Но, конечно, намного важнее, что на причащении возможно исцелить и даже воскресить свою заблудшую во грехах душу.

КАК ПРОИСХОДИТ ПОДГОТОВКА К ЕВХАРИСТИИ

Она включает в себя несколько моментов:

Перед причащением в обязательном порядке необходимо посетить вечернюю службу в храме. За 3 суток до таинства потребуется соблюдение физического и духовного поста. Это значит, что нельзя употреблять продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочная продукция), а также следует заняться чтением Библии, духовной литературы. Стоит за 3 дня ограничить увеселительные мероприятия, не связанные с духовной жизнью христианина. Супруги должны воздержаться от интимной жизни. Под запрет попадают и любые вредные привычки, если таковые имеются (алкоголь, курение и так далее). Ещё перед евхаристией читается молитвенное правило (его вы сможете найти в сборнике молитв «Последование ко Святому Причащению»). Нельзя причащаться, если вы предварительно не исповедовались. Исключение делается только для детей, не достигших семилетнего возраста. Не забудьте надеть нательный крестик на таинство.

Непосредственно в день причастия (с 00:00 ночи) недопустимо вкушать пищу или пить напитки. Правда, есть исключения, которые делаются для младенцев и для людей, имеющих серьёзные заболевания острого либо хронического характера, когда регулярный приём пищи жизненно важен (например, диабетики). Попадают под исключение и смертельно больные, умирающие люди, а также женщины в положении или кормящие мамочки.

Важно! Перед таинством Евхаристии обязательно нужно помириться с теми людьми, с кем вы находитесь в состоянии конфликта. Недопустимо причащаться, если на душе лежит тяжкий груз.

Причастившись, прочитайте (или прослушайте в храме) молитвы благодарения. А на будущее старайтесь вести более духовную жизнь, отказываясь от совершения грехов, укрощая пороки и соблазны.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ПРИЧАСТИЕ

Таинство евхаристии имеет место на церковной службе. Оно начинается после всеобщего исполнения верующими молебна «Отче наш». В разных храмах график проведения божественных литургий может немного изменяться, но обычно службу совершают каждый день в утренние часы.

Когда начинается Великий пост, то по обыкновению литургию проводят каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье. За более точной информацией о дне и времени проведения причастия обращайтесь в интересующую вас церковь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479820046766442850/

А вы знали об этом?

В вермахте служило 150 тысяч евреев! По гитлеровским расовым законам, уничтожению подлежали чистокровные евреи и те, у кого матери были еврейками. А у кого отцы были евреями, а матери немками, или у кого в жилах текла четверть либо одна восьмая еврейской крови, оставались гражданами, назывались специальным словом "мишлинге", ограничивались в ряде прав, но уж от обязанности служить по призыву их, конечно, никто не освобождал!

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43266069674)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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