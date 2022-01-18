Новодевичье кладбище: почему оно находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Во времена Советского Союза Новодевичье превратилось в настоящий пантеон национальных героев и выдающихся деятелей искусства и науки. Более престижным может быть только захоронение у Кремлевской стены.

История Новодевичьего

Самые первые могилы на территории современного Новодевичьего кладбища появились еще в XVI веке. Но тогда это были одинокие случаи захоронений. Здесь нашли свой последний земной приют некоторые обитательницы монастыря. Численность их могил постепенно увеличивалась. Со временем к ним присоединились и усыпальницы знатных людей.

В 50-х годах XX века территория Новодевичьего кладбища активно обустраивалась. Оно было расширено за счет подсыпания грунта на южном склоне. Территорию огородили стеной из кирпича, которая примкнула к старинным монастырским стенам. Сейчас на Новодевичьем есть 11 участков, на которых покоятся более 26 000 человек. Чтобы удостоиться чести быть погребенном в этом месте, нужно при жизни быть выдающимся человеком, личностью, которой Родина могла бы гордиться.

Кто здесь покоится

Новодевичье кладбище – это в каком-то смысле русский исторический музей. Оно включено в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одними из первых «державных» личностей, похороненных на его территории, были родственники Ивана Грозного: его дочь Аннушка, а также невестка и сноха.

Нашли здесь покой и высокородные инокини, а в прошлом – царевны Екатерина и Евдокия Милославские, Софья, сестра царя Петра I, и его супруга Евдокия Лопухина.

Позднее здесь были похоронены представители известных русских фамилий: князья Сергей Трубецкой, Александр Муравьев, декабрист Матвей Муравьев-Апостол, граф Алексей Уваров и др. В годы советской власти на Новодевичье был перенесен прах великого автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя и всемирно известного оперного певца Федора Шаляпина (прах последнего был перевезен из Франции спустя несколько десятилетий после смерти Федора Ивановича).

Интересно, что на старой территории кладбища «вырос» в каком-то смысле настоящий «вишневый сад». Здесь похоронены многие известные актеры МХАТа во главе с незабвенными Антоном Чеховым и Константином Станиславским. Помимо могил этих выдающихся людей на Новодевичьем можно встретить надгробия последних пристанищ Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Самуила Маршака, Сергея Прокофьева, Владимира Вернадского, Ивана Сеченова и других поэтов, писателей, драматургов, композиторов и ученых с мировым именем.

Здесь же захоронены и многие политические деятели Страны Советов и России, так или иначе повлиявшие на ход истории: Лазарь Каганович, Александра Коллонтай, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Раиса Горбачева, Виктор Черномырдин и др.

Кого могут похоронить на Новодевичье в наше время

По официальным данным, места под захоронения предоставляются в 2-х случаях: за особые заслуги перед Отечеством и при наличии старинных родовых захоронений. В первом случае правительство Москвы безвозмездно предоставляет место на кладбище человеку, чьи заслуги перед Родиной неоспоримы. К таким лицам относятся выдающиеся ученые, деятели искусства и литературы, политические деятели и т.п. Им государство бесплатно предоставляет возможность упокоиться в непосредственной близости от великих сынов России и автоматически пополнить этот славный пантеон.

Во втором случае нужно быть потомком старинной русской фамилии, представители которой уже имеют могилы на Новодевичьем. Естественно, в такой ситуации необходимо предоставить документы, подтверждающие родство усопшего с теми, кто был ранее захоронен на историческом кладбище. Новые родовые захоронения по закону здесь открывать нельзя (Новодевичье считается кладбищем закрытого типа).

При этом нередко можно встретить объявления ритуальных служб, которые предлагают помощь в проведении захоронений на Новодевичьем. По неофициальным данным, цены на участок на этом историческом кладбище начинаются от 150 тысяч рублей и могут достичь суммы в 1,5-1,8 миллиона. Обычно такие погребения возможны только в случае переноса очень старой могилы, но это бывает крайне редко.

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