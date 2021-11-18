«Зараза к заразе не пристает»: почему ученые считают эту поговорку верной

«Зараза к заразе не пристает» - так обычно говорят в народе. Как ни странно, ученые согласны с этой поговоркой. В большинстве случаев человек действительно не может заразиться сразу двумя инфекциями. Все дело с интерфероне, который вырабатывается в организме.

Лабораторные обезьяны и мыши

Еще в XVIII-XIX веках ученые заметили, что вероятность одновременного заражения сразу двумя вирусами чрезвычайно мала. Недаром дед Чарльза Дарвина врач Эразм Дарвин говорил о том, что ему никогда не попадался пациент, больной корью, у которого была бы еще и оспа. Этой загадке природы не уделялось должного внимания до ХХ столетия. Именно тогда было установлено, что обезьяны, зараженные вирусом одного типа, лихорадкой Рифт-Валли, оказывались защищены от заражения другим вирусом – желтой лихорадки. Также специалисты заметили, что если к клеткам, выращенным в лабораторных условиях, добавить 2 вируса, то качественно растет лишь один из них.

Столкнулся с подобными наблюдениями в своих неопубликованных экспериментах и швейцарский иммунолог и вирусолог Жан Линденманн. Именно в этот момент судьба и свела Линденманна с шотландским ученым Аликом Айзексом, также занимавшийся данным вопросом. Оба исследователя в свое время заметили, что некоторые мыши, которых заражали определенным вирусом, не заболевали.

Загадочный агент

Поиски причин этого явления показали, что мыши, не поддавшиеся заражению вирусом, в момент заражения уже болели другой инфекцией. До встречи с Линдеманном Айзекс уже разобрался, сколько нужно вируса для того, чтобы остановить другой, и показал, что один вирус способен подавить рост других. Но тайна оставалась неразгаданной.

Алик Айзекс предположил, что нечто способно вмешиваться в жизнь вирусов. В свою очередь Жан Линденманн придумал назвать неизвестного агента интерфероном (от англ. помеха, препятствие). На поиски таинственного интерферона вирусологи бросили все свои силы. Одновременно они публиковали ход своих экспериментов и версии причин их результатов. Поначалу над Айзексом и Линденманном в научных кругах лишь потешались, называя интерферон «заблуждоном» и «воображоном». Несмотря на то, что сегодня Жан Линденманн и Алик Айзекс считаются первооткрывателями интерферона, которое, согласно официальным данным, произошло в 1957 году, долгое время сохранялось скептическое отношение к их теории.

Дело в том, что интерферон не удавалось выделить в чистом виде. Впрочем, ученые все же добили некоторых успехов. Как пишет Елена Коноплева в учебнике «Фармакология», они выяснили, что интерференция встречается при введении в организм двух вирусов одновременно или с интервалом, не превышающим 24 часов. Также оказалось, что интерферон является гликопротеидом, то есть в его состав входят молекулы белка и углевода. Он устойчив к высоким температурам и не ядовит. Производить интерферон способны клетки всех позвоночных. Программа его образования закодирована в клеточном ядре, но начинает обычно осуществляться лишь после заражения клеток вирусом или обработки их специальными препаратами - интерферогенами.

Современная наука об интерфероне и его выделении

После смерти Алика Айзекса, который умер в 1967 году, многие его соратники утратили надежду на развитие данной темы. Однако фармацевтические компании обратили свое внимание на интерферон, когда активизировались исследования рака. В частности Айон Грессер доказал, что интерферон эффективен при лечении онкологических заболеваний у животных. Однако Грессер использовал неочищенный препарат. Л. Бежан, автор учебного пособия «Резекция легких», даже в начале 1980-х годов писал, что выделение белка интерферона осложнено тем, что он вырабатывается в малом количестве: для 1 миллиграмма необходимо 3 тысячи литров человеческой крови. Поэтому для выработки интерферона стали использовать донорскую кровь и достижения генной инженерии.

На сегодняшний день известно, что интерфероны подразделяются на группы (альфа, бета и гамма) в зависимости от типа клеток, в которых они образуются (В- и Т-лимфоциты, макрофаги, фибробласты). По механизму воздействия интерфероны принципиально отличаются от антител: они не специфичны по отношению к вирусным инфекциям (действуют против разных вирусов), не нейтрализуют инфективность вируса, а угнетают его размножение в организме, действуя на инфицированные клетки и подавляя синтез вирусных нуклеиновых кислот. Сейчас разработаны лекарственные средства - индукторы интерферона. Однако панацеей такие препараты считать не стоит. Дело в том, что некоторые вирусы способны подавлять образование специфически белков, а также лечение с использованием интерферонов вызывает побочные эффекты (от лихорадки до депрессии).

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