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Его первым из генералов расстреляли в Великую Отечественную Войну

Немногие знают, что легендарная «тридзатьчетверка» не состоялась бы без генерала Дмитрия Григорьевича Павлова. Он же, будучи главой Автобронетанкового управления РККС, настоял на перевооружении устаревших к концу 1930-х танков Т-26 и Т-35. Откровенно говоря, во многом усилиями этого генерала советским войскам удалось выстоять летом 1941 года. Но до первого триумфа, которым можно считать выигранную битву за Москву, Павлов не дожил.

Его первым из генералов расстреляли в Великую Отечественную Войну

Павлов – генерал, ответивший за всех.

22 июля 1941 года он был приговорен к смертной казни. А в 1947 году в добавок ко всему лишен звания Героя Советского Союза и всех государственных наград. Павлов стал первым генералом, расстрелянным в Великую Отечественную. И даже реабилитация 1957 года не смогла полностью восстановить его репутацию. Так заслуживал ли он расстрела?

Накануне войны

На посту начальника Автобронетанкового управления РККА Павлов не только внес вклад в разработку и модернизацию танков, но и затеял масштабную реформу. Он предложил расформировать танковые корпуса и создать вместо них танковые бригады и моторизованные дивизии, что давало большую гибкость в управлении и открывало новые стратегические возможности. Как показало время, предложение было правильным и эффективным – аналогично были организованны танковые войска Вермахта.


Дай Сталин Павлову больше времени, возможно все было бы иначе – и для генерала, и для страны. Но завершить реформу ему не дали – в июне 1940 года Дмитрий Григорьевич был поставлен командовать Западным особым военным округом. Это было ответственное назначение. Территория Западных Украины и Белоруссии совсем недавно вошли в состав СССР и практически не имели никакой военной инфраструктуры. В свете поступающей от советской разведки информации, что Германия готовится к войне на Востоке, укрепление новых границ было архиважной задачей.

Разгром и провал

И с этой задачей Павлов не справился. Стремительные немецкие удары на минском и брестском направлении оказались для командующего Западным фронтом неожиданностью – основную часть войск Павлов сосредоточил на киевском направлении. Более того, советские войска под Брестом не были укомплектованы противотанковой артиллерией, что в несколько раз снижало их боеспособность. Еще одной ошибкой Павлова стала вера в боеспособность национальных прибалтийских корпусов, защищавших границы региона.
Но реального сопротивления эти боевые части не оказали: солдаты и офицеры массово сдавались в плен и дезертировали. В результате противник через Литву вышел в тыл минской группировки Павлова, поставив ее под угрозу окружения. В итоге 28 июня Минск пал, несколько крупных соединений РККА попали в котлы, а остатки боеспособных сил откатились на восток. На всем театре военных действий воцарился хаос. Западный фронт, как организованная военная сила, практически перестал существовать. А в Москве стали искать виновников.

Его первым из генералов расстреляли в Великую Отечественную Войну


По-видимому, решение о судьбе Павлова Сталин принял после оставления Минска советскими войсками.

Генерал Павлов: предатель или козел отпущения?

30 июня Павлова сняли с занимаемой должности, а несколькими днями позже он был арестован и доставлен в столицу. Первые обвинения генералу и трем его заместителям были предъявлены по статье «измена Родине». Но в ходе суда обвинения переквалифицировали в «неисполнение должностных обязанностей». Впрочем, на итоговый исход дела это не повлияло, хоть Павлов свою вину и не признал: 28 июля все четверо были расстреляны.
Причем к стандартным строкам приговора Сталин собственноручно дописал обвинения в «трусости, развале управления, бездействии». Но был ли Павлов действительно виноват во всем этом? Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях считает, что нет. Хотя и не отрицает, что формальные признаки преступления в действиях генерала имеются. Приемник Сталина винит во всем вождя народов, считая, что тот совершил ошибку, назначив Павлова на должность командующего военным округом.
Мнение о несоответствии Павлова занимаемой должности высказывает и Жуков. Ведь за полгода до трагических событий генералы встречались в рамках учений, и между ними состоялась командно-штабная игра на картах. Павлов удерживал Западный фронт, а Жуков, выступая за фашистскую Германию, атаковал. И одержал блестящую победу, отметив «непоследовательные решения и невразумительные действия» соперника.

Его первым из генералов расстреляли в Великую Отечественную Войну


Надлежащих выводов по результатам игры Павлов не сделал и в июне 1941 года оказался в подобной же ситуации. Только уже не на карте, а в реальной жизни.

Был ли возможен другой исход?

Многие ставят Павлову в вину его визит в Минский театр вечером 21 июня. Мол, если бы он не «Свадьбу в Малиновке» смотрел, а обороной занимался… Но вряд ли было можно хоть что-то изменить за несколько часов до нападения. Тем более, что уже за полночь генерала успокоил нарком обороны Тимошенко, порекомендовав не паниковать и отложить собрание Штаба до утра. Да и внятных указаний на случай нападения из Москвы не поступало. Поэтому и сам Павлов в 5:25 дал расплывчатый приказ «действовать по-боевому».
Не отрицая заслуг Дмитрия Григорьевича, как специалиста в бронетанковой отрасли, стоит, наверное, согласиться с Хрущевым и Жуковым: на пост командующего округом он был не лучшей кандидатурой. Другое дело, что и времени на выполнение задачи такой сложности, как фактически обустройство новой границы, было отведено немного – не факт, что справился кто-то другой. Что касается расстрела Павлова, то он был, скорее, назидательно-показательным. Стали не только хотел найти козла отпущения, но и показать, что готов к самым жестким и непопулярным мерам.

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