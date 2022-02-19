Как боролись с упырями на Руси

Последнее время русские люди стали часто жаловаться на упырей. Но не всегда те, кого мы называем этим словом, относятся к этому редкому типу. Какие же на самом деле упыри?

Кто такой упырь?

Упырями в славянской мифологии называли мертвецов, которые в силу определенных обстоятельств восстали из могилы. Внешне упыри отличаются от человека только острыми зубами, красными глазами и ярким румянцем на лице. Считается, что после смерти в упырей превращаются колдуны, однако упырем может стать и живой человек, ставший жертвой проклятья или укушенный упырем. В книге «Мифы русского народа» говорится, что значение слова упырь неясно. Некоторые считают, что оно означает «раздутый» (от крови жертв), другие полагают, что древняя форма этого слова значит «не преданный огню».

Чем упырь отличается от вампира?

Напав на человека, упырь сначала выпивает всю его кровь, после чего съедает плоть. Вампир же ограничивается только кровью. Существует поверье, что если монстр оставит свою жертву обескровленной, но не съеденной, то она также превратится в упыря.

Где обитают упыри?

В славянских поверьях говорится, что днем упыри скрываются в темных, недоступных для солнечного света, местах: чаще всего это склепы и могилы.

«Семейная жизнь» упырей

Считается, что упырь лежит в могиле лицом вниз или на боку и даже иногда курит трубку. По ночам существо вылезает из своего убежища и наведывается в свой дом, а также в дома соседей и знакомых. Бесчинствует упырь, как правило, в пределах родного села, в крайнем случае — нескольких окрестных, потому что на рассвете он должен возвращаться в могилу.

Нередко ходячие мертвецы вылезают из могилы и наведываются к своим бывшим женам. Самые опасные покойники — те, кто умер молодым в результате несчастного случая или насильственной смертью, так называемые заложные покойники. В восточно-славянских преданиях сказано, что по таким умершим нельзя плакать (особенно жене), потому что это беспокоит мертвеца на «том» свете и он может захотеть вернуться. От посещений мертвого мужа женщина чахнет, слабеет, заболевает и умирает, если вовремя не принять мер. В народе верили, что от мертвого мужа женщина может даже родить ребенка.

Какими способностями обладает?

Согласно преданиям, упырь обладает сверхчеловеческой физической силой и скоростью: он способен поднимать огромный вес и ударом руки пробивать бревенчатые стены. Бегущего упыря невозможно догнать даже на лошади. Еще одной отличительной способностью является поразительная живучесть упыря, он практически не чувствует боли и не восприимчив к колющим и режущим ударам. Из могилы упыри могут выходить не только в человеческом облике, но и в виде кошки, или летучей мыши, или каком-либо ином. Считалось, что упыри вызывают неурожаи и засухи, а также являяются причиной чумы, холеры и других страшных болезней.

Какие враги у упырей?

Врагами упырей являются многие животные, как дикие, так и домашние. Часто случаются стычки упырей с волками и медведями, которых запах упыря приводит в бешенство. В ярость от запаха мертвеца, восставшего из могилы, впадают и домашние животные.

Борьба с мужьями-упырями

Самостоятельно женщина не сможет избавиться от посещений «присохшего» к ней покойника. Она обязательно должна рассказать об этом любому постороннему человеку — матери, свекрови, священнику, соседке. Только посторонний человек способен правильно понять, что происходит, и дать женщине совет, как спастись. Для этого используется ряд приемов, построенных на одном принципе — удивить опасного пришельца чем-то необычным, из ряда вон выходящим, невозможным в нормальной человеческой жизни. Например, в одном из поверий говорится: « Одень своих детей в свадебные одежды и оденься в них сама. Когда ночью придет к тебе мертвый муж и спросит, что происходит, ты должна ему ответить: «Я собираюсь на свадьбу — брат женится на сестре». «Но разве может быть такое, чтобы брат женился на сестре?» — спросит покойник. А ты ему ответь: «А разве может быть такое, чтобы мертвый к живой ходил?».

Есть и другой способ: сесть на пороге, расчесывать волосы и одновременно жевать зерна конопли. Покойник спросит: «Что ты делаешь?» Надо ответить: «Вшей ем». Покойник на это скажет: «Разве можно вшей есть?» А женщина должна дать уже известный ответ: «А разве можно мертвому к живой ходить?» После этого ходячий мертвец навсегда оставит свою жену в покое.

Борьба с упырями

В стихотворении А.С Пушкина «Вурдалак» говорится: «Горе! малый я не сильный; Cъест упырь меня совсем,

Если сам земли могильной Я с молитвою не съем.»

Считалось, что спасти от упыря может только съеденный с молитвой кусок земли, взятой с могилы.

Еще один способ гласил, что трупу нужно завязывать глаза, забивать рот песком, подрезать под коленками жилы и подкладывать туда щетину — считалось, что тогда он не сможет выходить из могилы. Для этой же цели гроб с телом упыря трижды обносили вокруг села. Действенным средством против хождения покойников считается также обсыпать могилу диким маком или просом, либо сеять мак во время похорон по дороге от дома до кладбища — покойник не сможет вернуться, пока не соберет всех зерен.

Как убить упыря?

Согласно славянской мифологии, упыря очень сложно ликвидировать. Справится с ним в открытом противостоянии практически невозможно. Благодаря своей физической силе монстр легко побеждает десятерых человек. Наши далекие предки считали, что наиболее эффективное средство - вбить упырю в тело или в могилу осиновый кол. Или же раскопать могилу, отрубить умершему голову и положить ее между ног лицом вниз. Правда, желательно все-таки быть на сто процентов уверенным, что имеешь дело с упырем.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/37350-kak-borolis-s-upyryami-na-r...

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