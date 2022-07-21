Когда и как появились термины "Первая мировая война" и "Вторая мировая война"

Первая мировая война и Вторая мировая война - два самых значительных глобальных конфликта, произошедших в эпоху постиндустриализации. Век машин позволил странам совершенствовать свое оружие, а с ростом военных технологий росли и масштабы войны. Беспрецедентный характер насилия и смертей, порожденных этими двумя глобальными конфликтами, стал причиной того, что в ретроспективе они вспоминаются как мировые войны. Однако не совсем ясно, когда именно эти два международных конфликта были названы Первой и Второй мировыми войнами.

Великая война

Когда произошла Первая мировая война, никто и представить себе не мог, что чуть более двух десятилетий спустя мир будет втянут в еще один глобальный конфликт. Первая мировая война не была похожа ни на одну из предшествовавших ей войн. Она велась на нескольких фронтах с участием множества государств, достигших значительных успехов в развитии военных технологий.

Некоторое время комментаторы в США называли Первую мировую войну "европейской войной", поскольку сами Соединенные Штаты не были непосредственно вовлечены в конфликт. В начале Первая мировая война велась в основном между европейскими странами. Но вскоре ситуация изменилась, и с вовлечением в войну Америки примерно в 1917 году новостные СМИ стали называть войну "мировой войной".

У британцев была другая концепция войны, и большинство людей там считали войну "Великой войной". Тем не менее, некоторые общественные деятели, такие как Уинстон Черчилль, уже приняли термин "мировая война", и Черчилль даже использовал этот термин в своих мемуарах "Мировой кризис" в 1927 году.

Роль Рузвельта

После того, как Первая мировая война была признана многими "мировой войной", средствам массовой информации имело смысл строить гипотезы о возможности "Второй мировой войны", подобно тому, как сегодня люди пророчествуют о наступлении Третьей мировой войны. Однако, когда начался конфликт, который мы сегодня знаем как Вторую мировую войну, он не сразу был признан таковым всеми.

Франклин Л. Рузвельт и И.В. Сталин

Словосочетание "Вторая мировая война" было популяризировано американским президентом Франклином Д. Рузвельтом в 1941 году. После того как Рузвельт начал его использовать, этот термин стал частью коллективного сознания американского народа и превратился в общее название, используемое для обозначения войны. Как и в случае с Первой мировой войной, британцы до конца 1940-х годов продолжали называть Вторую мировую войну просто "войной".

Добавление общественного мнения

Хотя президент Рузвельт популяризировал термин "Вторая мировая война", он чувствовал, что это неадекватное название для войны. Подталкиваемый своим недовольством фразой "Вторая мировая война", Рузвельт решил обратиться к общественности за помощью в выработке подходящего названия для войны. Вскоре среди населения было распространено сообщение о том, что американское правительство просит людей представить альтернативные названия для войны. Рузвельт обратился к общественности с просьбой дать название войне в 1942 году, и всего за несколько недель американскому военному министерству удалось получить 15 000 предложений с потенциальными названиями войны.

Термины, которые придумали люди, были захватывающими. Некоторые считали, что война должна носить величественное название, например, "Война за цивилизацию". Другие считали, что название должно соответствовать свободе, которую пытаются защитить американцы, и поэтому его следовало бы назвать "Война против порабощения". Наряду с общественностью, даже Рузвельт начал мозговой штурм по поиску альтернативного названия для войны, чтобы оно соответствовало ее тематике и в то же время было запоминающимся. Личным выбором Рузвельта было назвать войну "Войной за выживание", поскольку на карту было поставлено выживание цивилизованного мира.

Уникальность тотальной войны

Проблема с названиями, которые придумывали общественность или государственные чиновники в ходе мозгового штурма, заключалась в том, что они не имели резонанса с течением времени. Термины, обозначающие войны на выживание и войны за цивилизацию, не прижились и со временем потерялись. Напротив, такое название, как Вторая мировая война, сразу же стало знакомо людям, возможно, благодаря опыту Первой мировой войны, которая была конфликтом очень похожего типа.

После 1945 года именно историки окончательно решили, какой должна быть подходящая терминология для обеих войн. Историки считали, что "Первая мировая война" - подходящее название, потому что война с 1914 по 1918 год была первым международным конфликтом в постиндустриальном обществе, который имел характер "тотальной" войны. Тотальная война отличалась от ограниченной войны в том смысле, что в тотальной войне государства используют все свои ресурсы, включая связанные с гражданским населением ресурсы и инфраструктуру. Все и вся в государстве используется для удовлетворения потребностей войны. Вторая мировая война с 1939 по 1945 год стала второй "тотальной войной" такого рода.

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А вы знали об этом?

Издревле на Руси было принято, что после свадьбы невеста отправляется в дом жениха и живет там "на всем готовеньком". Древние традиции и обычаи не возлагали на женщин никаких обязанностей, кроме рождения и воспитания детей. С мужчин же русское общество требовало гораздо больше. Настоящие мужчины ценились за силу, финансовую состоятельность и возможность обеспечить супругу и будущих детей. А детей на Руси рождалось много. Нередко молодые люди уходили в дом супруги и были вынуждены жить под одной крышей не только с молодой женой, но и со всей ее семьей.Таких мужчин называли "примаками" и относились к ним презрительно и с пренебрежением. Их не считали за мужчин и не стеснялись высказать свое мнение в лицо.То, что мужчина оказался "примаком" не по своей воле общество не интересовало.

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