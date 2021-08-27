Вещи, которые нельзя держать дома

Дом является проекцией тела и души человека.

И то, что находится в доме, связано с нашим будущим, желаниями и нашим подсознанием. Конечно, не каждая вещь приносит пользу. Сделайте небольшую инвентаризацию своего дома и избавьтесь от вещей, которые могут засорять энергетику помещений.

Какие вещи нежелательно хранить в доме, узнаем из этой публикации.