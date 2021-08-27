Вещи, которые нельзя держать дома

Дом является проекцией тела и души человека.
И то, что находится в доме, связано с нашим будущим, желаниями и нашим подсознанием. Конечно, не каждая вещь приносит пользу. Сделайте небольшую инвентаризацию своего дома и избавьтесь от вещей, которые могут засорять энергетику помещений.
Какие вещи нежелательно хранить в доме, узнаем из этой публикации.
Порванная, негодная одежда и обувь.
Посуда с трещинами и сколами. Столовая посуда символизирует семью, дефекты посуды энергетически отражают проблемы в отношениях.
Сломанные бытовые предметы, разбитые зеркала.
Старайтесь соблюдать дома чистоту и не захламлять своё жилье. Тёмные силы обожают свалки, грязь, немытые тела и грязные души.
Подарки, которые не пришлись по душе – приносят несчастье, так как подарены с недобрыми чувствами либо с наговором.
Картины с изображением чего-то дискомфортного для взора – негативно влияют психологически, нарушают душевный покой.
Картины с оскаленными мордами диких животных – создают нервозность, агрессивность и негатив в отношениях домочадцев. Могут провоцировать споры и скандалы.
Вещи с негативным прошлым; вещи купленные при различных негативных условиях; вещи, напоминающие о чём-либо грустном.
Вещи, которые, возможно, использовались в магических целях. Некоторые африканские и восточные атрибуты (маски, статуэтки, символы) могут быть источниками вредоносной энергии.
Антикварные вещи с неясной или подозрительной энергетикой.
Мебель с острыми углами, режущими пространство.
Живые растения-вьюны – обладают свойством притягивать к хозяевам дома разнообразные болезни. Также считается, что вьюны и лианы ведут к женскому одиночеству.
Камыши в доме предвещают болезнь, смерть, вдовство.
Хвойные ветки уместны в доме лишь в период новогодних праздников.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2288593723569211671/
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