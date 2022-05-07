Чудо: что это такое, и есть ли чудеса в наши дни

Ольга родилась в большой крестьянской семье в селе Ильинцы в 30 километрах к западу от Чернобыля. Во время наступления немецко-фашистских войск в 1941 году она осталась одна со слепой матерью.

Поставленный немцами староста покрывал ее и говорил, что она одна у своей мамы, за которой вынуждена присматривать. Из жалости к ним немцы не увели ее в Германию. А на самом деле у Ольги было еще три брата и две сестры, которые все воевали. Одна сестра была летчицей, а одна – медсестрой.

В 1943 году немцы отступали, на этот раз отношение их к местным жителям оказалось более жестоким. Фашисты рыскали по дворам в поисках прячущихся людей. Ольга в страхе забежала в маленький чуланчик с дровами возле дома, прижалась к стене, скрестила трясущиеся руки на груди и всем сердцем взмолилась: «Господи, если Ты есть, спаси меня, пожалуйста. Я всю жизнь в Тебя верить буду». Дверь открылась, в проеме показался фашист с автоматом. Посмотрев на Ольгу, а точнее – сквозь нее, он без единой эмоции повернулся и закрыл дверь. Многих в том селе расстреляли или сожгли, всех остальных увели в Германию. Из всего села спаслись только двое – Ольга и еще один мальчик, который ушел к партизанам. Из комсомола Ольга вскоре вышла и на всю жизнь стала глубоко верующим человеком.

Прошло много лет, сын Ольги Сергей перевез ее в Благовещенск-на-Амуре, но на протяжении всех этих лет Ольга постоянно пересказывала свою историю и так до конца не могла своим рассудком понять, почему тот фашист, посмотрев на нее, сразу повернул обратно.

Итак, что же такое чудо, и как мы должны относиться к нему? Участвует ли в нашей жизни заботливая Божия рука, или мы наблюдаем лишь холодное стечение обстоятельств? Нужно ли нам вообще говорить о чем-либо сверхъестественном, когда современный человек ищет, прежде всего, разумного, рассудочного обоснования?

Рождество Христово (копия). Пещерные храмы Каппадокии. XII в. Фреска

Постараемся быть беспристрастными. Если из Евангелия убрать чудо, то от Евангелия ничего не останется. Чудом является само рождение Христа от Девы, чудо наполняет жизнь Спасителя и многократно проявляется в делах, совершенных Им на земле. Хождение по водам, исцеление одним словом безнадежно больных, воскрешение умерших, в том числе четверодневного Лазаря, просияние Божественным светом на горе Фавор, Воскресение в третий день после смерти, Вознесение и ниспослание Святого Духа людям – всё это вехи в истории спасения людей Иисусом Христом, и эти вехи наполнены Божественным чудом

Чудо в принципе не может быть объяснено наукой, как бы ни усовершенствовался ее инструментарий

Дело в том, что, где действует Бог, там всегда есть какое-то чудо. А чудо – это то, что не может быть объяснимо научно. И не только с точки зрения современной науки, а вообще никогда не может быть объяснимо с позиций науки. Потому что наука, сколько бы ни усовершенствовались микроскопы и телескопы, есть всегда взгляд земной, обращенный к земному и объясняющий всё с позиций земного, а чудо, подаваемое Богом, – это милостивый дар, ниспосланный свыше, из мира, превышающего наш материальный тварный мир, и потому чудо не подвластно земным объяснениям.

Атеисты спешат отрицать чудеса. «Раз Бога нет, – рассуждают они, – то и чудес быть не может». И люди, привыкшие полагаться лишь на себя, считают, что Бог не может вмешиваться в нашу жизнь. Так, Лев Николаевич Толстой, величайший писатель с крайне трагичным мировоззрением, составил свое «евангелие», из которого устранял всё чудесное, объяснял чудеса Христа лишь как обычные естественные ситуации. Например, исцеление больного, лежавшего 38 лет у Овечьей купальни (см.: Ин. 5: 1–9), он объяснял так, что был слабый человек, который, как и другие, суеверно верил в ежегодное схождение ангела в воду, но не поспевал первым броситься в купальню. Вот как пишет сам Лев Толстой: «Больной ждет 20 лет чуда, а Иисус говорит ему: ничего не жди, что в тебе есть, то и будет. Проснись. Есть сила встать и идти, и иди. Тот попробовал, встал и пошел. Всё это место, принятое за чудо, есть указание на то, что чудес не может быть и что болен тот человек, который ждет чудес, что самое большое чудо есть сама жизнь. Самое же событие совершенно просто, оно повторяется беспрестанно среди нас. Я знаю барыню, которая 20 лет лежала и поднималась только тогда, когда ей делали впрыскивание морфина; через 20 лет доктор, делавший ей впрыскивание, признался, что он делал впрыскивание водою, и, узнав это, барыня взяла свою постель и пошла» ( Толстой Л. Соединение и перевод четырех Евангелий). Но если бы всё было так просто и каждый бы подымался, только лишь захотел, то скоро исчезла бы медицина. Сколько в больницах людей, которые желали бы так же быстро подняться, обходиться без операций и дорогих медицинских средств, но болезнь зачастую бывает сильней человека, полагаться лишь на свои силы наивно.

Попытку «естественного» прочтения Евангелия в свое время предпринимал и философ Гегель: в своей книге «Жизнь Иисуса» он изображал Христа просто как великого учителя, но устранял всё чудесное как что-то недействительное. В итоге с перечеркиванием чудес устраняется присутствие Божие в жизни людей: Бог не действует, для Него это невозможно, Он где-то там, за пределами Вселенной, а может быть, Его и вовсе нет. Православная же вера гласит: Господь Бог рядом с нами, Он видит и слышит, Он действует и помогает тогда, когда помощи ждать уже неоткуда.

Вот какая история случилась с близкими мне людьми. Они, еще будучи студентами Московской духовной академии, отправились в Архангельскую область. То была миссионерская экспедиция, участники которой беседовали с местными жителями о вере, отвечали на вопросы, крестили тех, кто еще не был крещен, совершали молебны (среди участников были священнослужители). В планы экспедиции входило посетить место древнего монастыря преподобного Кирилла Челмогорского.

На пути к древней обители находилось большое озеро. По эту сторону озера располагалось село, в храме которого уже 70 лет не служилась Литургия. И вот священники после стольких лет запустения храма совершили богослужение, а затем все решили переправиться к монастырю. День был солнечный, небо ясное, но местные жители по каким-то только им известным признакам предвещали бурю. И всё же наши миссионеры решили идти вперед, наняв четыре моторных лодки с водителями. Сначала всё было спокойно.

Увы, наблюдения местных жителей оказались пророческими. Пошел дождь, сначала мелкий, потом больше, небо в считанные минуты затянулось серым покровом. Потом поднялись волны и стали захлестывать лодки. Их разбросало друг от друга в разные стороны, приходилось уже вычерпывать воду, и один из участников экспедиции, близкий автору этих строк, подумал, что, видимо, придется остаться без всего снаряжения, фотоаппарата, обуви и плыть самостоятельно. Они боролись со стихией как могли. И вот тут все увидели самое страшное: впереди к лодкам приближалась темно-синяя туча, сверкали молнии, ливень приближался мрачной стеной, а ветер гнал мощный вал волн прямо на лодки.

Люди на берегу наблюдали за разворачивавшейся трагедией. И вдруг… все четыре лодки одновременно исчезли

Не раз рыбаки погибали здесь от волн и грозы. Сложившиеся природные условия не щадили задержавшихся на озере. И надо представить огорчение местных жителей, видевших смелый, казалось, необдуманный шаг наших миссионеров. Теперь, увидев эту полыхающую огненными вспышками темную стену ливня, на лодках молились все, даже неверующие водители. Стена приближалась всё ближе, сейчас она захлестнет лодки. Вот в этот-то момент и произошло невероятное. Люди на берегу наблюдали за разворачивавшейся трагедией, видели на фоне темной тучи четыре точки – лодки. И вдруг все четыре лодки одновременно исчезли из вида. Кстати, эта темная туча дошла до берега, ураган повредил деревья и постройки. А что же наши миссионеры? Они и сами не поняли, что произошло: вот только что они всем сердцем молились и видели темно-синюю стену с молниями перед собой, как вдруг она оказалась позади них! Один вспоминал: как будто она перешагнула через нас, совершенно не захлестнув и не причинив ни малейшего вреда. Так Господь Бог, Которому от всего сердца молились люди, чудесно избавил от разыгравшейся природной стихии. На месте останков монастыря миссионеры освятили крест, а когда плыли обратно, вода была гладкой, как зеркало.

Северный берег озера Лёкшмозеро

Так что же такое чудо?

Бог не нарушает Своих же Собственных установлений. Поэтому чудо не нарушает законы природы – оно превышает их

Иногда можно услышать, что чудо есть нарушение законов природы. Но ведь сами законы природы – такие точные и целесообразные – тоже есть чудо Божие. И если бы мне кто сказал, что законы природы появились сами собой, из хаоса и пустоты, то я бы ни за что не поверил. Из хаоса происходит хаос, а четкие законы – от Законодателя. Законы природы установлены Богом (и потому они – тоже чудо), а Бог не нарушает Своих же Собственных установлений. Поэтому чудо не нарушает законы природы, а оно, скажем так, превышает их.

Чудо есть особое действие Божие, которое выходит за рамки повседневного течения событий. Это такое действие Божие, которое превышает тварную ограниченность мира. Приведем сравнение. Если взять кусок глины и предоставить его естественному ходу природных процессов, то ничего особого не произойдет, эта глина будет разве что усыхать и трескаться. А если дать глину талантливому мастеру, то он сможет вылепить сосуд, вазу, декоративный предмет, то есть сделает с глиной то, что с ней не стало бы по естественному ходу вещей. Но ведь талантливый мастер не нарушал законов природы, он лишь активно воздействовал на материал своего творчества. Так и чудо есть активное воздействие Божие на наш тварный мир, изменяющее его так, как угодно Богу.

Вот еще пример. Самолет состоит из элементов, которые все находятся в окружающей нас природе, но сам собой самолет из природы никогда не появится, для этого нужно вмешательство разума, творческого действия. Так на всех нас и на окружающий мир может воздействовать Бог, Который Всесилен, Премудр, Он создал этот мир и может возвратить здоровье, спасти в безвыходной ситуации, умиротворить разыгравшиеся катаклизмы, подобно тому, как разумный мастер преображает усыхающую глину.

Помимо законов нашего видимого мира существуют еще законы мира духовного, превышающего наш ограниченный мир. Это как две геометрии: Евклидова и Лобачевского. В Евклидовой геометрии, если в одной плоскости лежат прямая и точка, то через эту точку можно провести лишь одну прямую, не пересекающуюся с первой прямой. А в геометрии Лобачевского через эту точку можно провести хотя бы две прямые, не пересекающиеся с первой прямой. Геометрия Лобачевского оперирует гиперболическим пространством, и это оказывается востребовано в космологии. Так более совершенная наука опирается на законы, не понятные на уровне низшем. Божие чудо есть явление законов мира высшего, мы называем его сверхъестественным, он превышает нашу ограниченность, и законы этого мира Господь по Своей милости иногда являет здесь.

Один очень близкий мне человек, Елена Александровна Смирнова (она литературный редактор и готовила к изданию одну из моих книг), рассказала следующую историю – мне хочется привести ее дословно:

«Вот какое чудо произошло в нашей семье. Моя мама болела болезнью Паркинсона уже несколько лет. Эта болезнь затрепала ее до такой степени, что она от трясения даже подпрыгивала на постели. Она была уже лежачая больная, и я ухаживала за ней. До этого, когда я возила ее в храм, то в метро буквально все вставали, когда моя мама, вся трясясь, входила в вагон. Наступило Рождество 1996 года, у мамы случился приступ с сердцем. Вызвали врачей, которые диагностировали инфаркт и микроинсульт, сказали, что жить ей осталось самое больше дня два-три и чтобы мы готовились к этому. Я сказала маме, что нужно срочно вызвать священника для того, чтобы она поисповедовалась за всю свою жизнь с семилетнего возраста. Хотя она и до этого ходила на Исповедь и Причастие, но ведь каждый человек может что-то забыть. И она могла что-то забыть, из-за чего была попущена эта болезнь.

Как мы знаем, батюшки всегда очень заняты в дни Рождественского поста, в дни самого Рождества и последующие дни. Но все же, когда закончилось Рождественское богослужение, я вызвала батюшку. Это был отец Владимир Сахаров, тогда он еще служил в храме святителя Николая в Пыжах. Батюшка был предупрежден, что моя мама умирает и что мы вызвали его пособоровать именно умирающую. Невзирая на занятость, он приехал и пособоровал мою маму. Мама ему долго исповедовалась перед Соборованием, я сидела в другой комнате и слышала, как она плачет. Мне казалось, что прошло чуть ли не два часа, как она исповедуется: она рассказывала долго и эмоционально. Потом батюшка вышел и сказал, что моя мама очень чисто исповедовалась, что каждому бы человеку так исповедоваться перед кончиной. После Исповеди и Соборования он ее причастил, и мы вместе поехали на вечернюю службу, а мама после Причастия крепко заснула. Служба была посвящена Собору Божией Матери – это первая служба после Рождества, и мы с батюшкой там крепко молились. Народу в храме было мало.

Я не могла оторваться от сна, только услышала, как моя умирающая мама встает и идет открывать дверь

Я приехала домой, мама всё спала, я то и дело подходила к ней, всё боялась, как бы она не умерла без меня, и так я не спала всю ночь. Утром я вдруг заснула, затем меня стал будить звонок в дверь, но я никак не могла понять, в чем дело, сидела в кресле и не могла оторваться от сна, только услышала, что моя мама встает и идет открывать дверь, а дело в том, что она давно не вставала, я ухаживала за ней за лежачей. Потом я услышала чьи-то крики и тут окончательно проснулась и бросилась к двери. Увидела, что в дверях стоит врач, участковая, которая кричит: «Пелагия Ионовна, что с вами?» А мама ей говорит: «Как что? А что со мной должно быть?» «Так вы же не трясетесь!» – с удивлением произносит врач. А мама моя ей отвечает – она такая была остроумная: «Я вас не боюсь. Почему я должна дрожать, видя вас?» И тут до нас дошло, что мама стоит совершенно прямо, у нее не дрожат ни руки, ни губы, ни подбородок, она не трясется, то есть перед нами стоял совершенно здоровый человек. Мы были страшно изумлены, врач стала расспрашивать, что же произошло. Дело в том, что ей позвонили из “Скорой помощи”, сказали, что сегодня должна умереть моя мама, и вот она пришла. Мы поняли, что совершилось чудо Божие, что Матерь Божия смилостивилась и умолила Своего Сына о спасении и исцелении моей мамы. Мама потом прожила до 2011 года, болезнь Паркинсона абсолютно прошла, причем ведь известно, что эта болезнь неисцелима, можно об этом прочитать в любой энциклопедии, она затрепывает человека до смерти, до сих пор не найдено от нее лекарство. Однако Соборование, горячая, искренняя Исповедь, Причастие и молитвы близких спасли человека от этой смертельной болезни.

Много раз ее потом вызывали на консилиумы разных врачей, профессоров, и каждый раз моя мама выступала на этих консилиумах как исповедница Христова, каждый раз она начинала свой рассказ: “Моя дочь вызвала батюшку…” Все страшно изумлялись, слушая этот рассказ, но сначала никто не верил, пытались узнать, какими лекарствами ее лечили, думали, что наконец-то найдено лекарство, но выяснилось, что последний год ей давали только очень сильные витамины, то есть практически бросили ее, и исцелил мою маму лишь Господь Бог. Когда ее соборовали, то думали, что она умрет, хотя молитвы шли об исцелении, однако Господь и такую молитву услышал. После этого моя мама рассадила вокруг нашего дома целый сад, она сама привозила кусты, деревья, цветы, и сейчас этот сад служит напоминанием о ней для всех жильцов нашего дома и для окрестных домов, а на самом деле этот сад служит напоминанием о чуде Божием и, может быть, о Райском саде, в который мы стремимся».

Для человека имеет большое значение зримое, ощутимое. Мы ведь не только душа, мы живем в теле, находимся в мире чувственном, и чудо – это такое действие Божие, которое становится очевидным и зримым в вещественном мире свидетельством о Божием присутствии.

Всякое чудо – это особая милость Божия, которая подтверждает, что Бог действительно заботится о нас и не забывает про нас в наших страданиях. Чудо показывает, что Господь Бог не равнодушен к нам, Он любит нас, и еще Он настолько близок к нам, что не обращаться к Нему в страданиях и бедах очень наивно и странно. Ну а исполнение просьбы мы вверяем в руки Божии, ведь Небесный Отец знает лучше нас, что нам на самом деле полезно.

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