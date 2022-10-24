Украинские конспирологи высказывают версии о причинах понижения уровня Днепра в Днепропетровской области

Украинские пользователи сети сообщают о серии взрывов в Харькове и области. По некоторым данным, атакованы позиции украинских подразделений, которые в течение последних нескольких дней обстреливали приграничные территории Белгородской области России. Напомним, что наибольший ущерб на днях был нанесён приграничному белгородскому городу Шебекино. Также обстрелы велись украинскими боевиками по населённым пунктам Муром и Валуйки той же Белгородской области.

Тем временем из Днепропетровской области, контролируемой киевским режимом, приходит информация о значительно понижении уровня Днепра. В самом Днепропетровске вода отступила от среднестатистического для этого времени года берега как минимум на 3 с лишним метра.



В этой связи уже высказываются конспирологические версии о том, что Россия «проводит сознательный сброс воды ниже по течению Днепра, чтобы как минимум нарушить гидротехнический баланс Днепровского каскада». А как максимум и вовсе «существенно понизить глубину Днепра, чтобы навести несколько переправ для его форсирования в разных местах». Тот факт, что Днепр уже «форсирован» - в Херсонской области – украинские конспирологи почему-то не учитывают.

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А вы знали об этом?

В войне на стороне Красной Армии принимали участие около 1 миллиона женщин. Они выполняли роль медицинских работников, санитарок, но были и снайперы, радистки, повара. Однако находясь среди множества мужчин на фронте, женщины терпели домогательства и вынуждены были избегать повышенного интереса от сослуживцев, соскучившихся по женской компании. Зачастую, для своей безопасности, женщины вынуждены были заводить романы со штабными офицерами и чем выше было его звание тем лучше. Этих женщин называли «военно-полевыми женами».У самого Жукова было много таких жен. Мужчины, вернувшиеся с войны домой, были героями. Их ждали любящие жены и дети. А возвратившаяся в тыл женщина вынуждена была терпеть сплетни и косые взгляды соседок, наслушавшихся об изменах, и поэтому , чтобы выйти замуж фронтовички скрывали ,что они воевали, иначе многих их них не брали в жены!.

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